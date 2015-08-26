Самые практичные системы хранения

Существуют целые системы хранения для кухни. И здорово, если вы находитесь на этапе планирования кухни, — тогда модули, полки и ящики, их наличие и расположение вы можете спроектировать, заказывая кухню у изготовителя.

Пространство в самом углу кухни использовать довольно сложно. Решить эту проблему помогут специальные выдвижные стойки и угловые ящики особой конструкции. А с помощью специальных разделителей можно сделать ящики более функциональными. Так поддерживать порядок будет куда проще.



Мы привыкли использовать в шкафах только полки. А что насчет дверц? С внутренней стороны на них можно крепить дополнительные крючки и корзины, чтобы важные мелочи всегда были под рукой, и за ними не пришлось лезть вглубь шкафчика. Таким же образом очень удобно хранить крышки от кастрюль и сковородок.

Не оставляейте стены без внимания, установите на них рейлинги, на которые можно закрепить то, к чему чаще всего тянется рука: банки с солью и другими специями, лопатки и шумовки для готовки, крючки для полотенец, кружки для утреннего кофе или даже горшки с растениями.

Используйте пространство над вытяжкой. Так дизайнеры из U-Style design studio, например, разместили там полочки для кулинарной литературы.