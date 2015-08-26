Самые практичные системы хранения

Трудно представить современный дом или квартиру без уюта и порядка, который дарит продуманный до мелочей интерьер. Вещи в комнатах, гардеробных помещениях и кухне должны лежать компактно, удобно и аккуратно, чтобы хозяин дома мог легко их находить и доставать. В этой статье речь пойдет о самых практичных системах хранения.
Благодаря современным решениям мебельной индустрии можно забыть о стандартных способах хранения вещей в закрытых громоздких шкафах. Теперь гардеробную комнату можно устроить с пользой, грамотно используя удобные и функциональные системы хранения вещей.
Для хранения одежды и обуви в гардеробной комнате используют современные системы, основанные на каркасе из металлических реек, которые крепятся к стене винтами. Рейки занимают всю поверхность гардеробной, от пола до потолка, и на них крепят перекладины для многочисленных вешалок, фиксируют кронштейны для полочек, вешают корзины и емкости для одежды.
Модульная конструкция таких систем позволит с максимальной пользой использовать драгоценное пространство гардеробной комнаты, а также избавит от лишних волнений по поводу сохранности имущества. Специальные сетчатые конструкции обеспечат свободную циркуляцию воздуха в модулях системы хранения.
В современном мире каждый человек старается выбирать удобные, легкие и простые в сборке конструкции для своего дома, экономя свое время, средства и заботясь о здоровье своей семьи. Именно поэтому все более популярными становятся системы хранения для дома на основе сетчатых корзин и полок, закрепляемых на вертикальной монтажной стойке. Такие системы имеют неоспоримые преимущества перед традиционной мебелью: безопасность для здоровья, легкая (самостоятельная) сборка, устойчивость к влаге, изменчивость, увеличение полезного объема для хранения.
Дубровка.
Идеальный вариант для небольшой или узкой прихожей – использование тонких шкафов и галошниц. Они позволяют разместить достаточно много обуви и при этом не сильно крадут пространство прихожей. Они же служат столиком. А пространство над ними можно использовать для крючков под одежду, зеркало или повесить картину.
Существуют целые системы хранения для кухни. И здорово, если вы находитесь на этапе планирования кухни, — тогда модули, полки и ящики, их наличие и расположение вы можете спроектировать, заказывая кухню у изготовителя.
Пространство в самом углу кухни использовать довольно сложно. Решить эту проблему помогут
специальные выдвижные стойки и угловые ящики особой конструкции. А с помощью специальных разделителей можно сделать ящики более функциональными. Так поддерживать порядок будет куда проще.
Мы привыкли использовать в шкафах только полки. А что насчет дверц? С внутренней стороны на них можно крепить дополнительные крючки и корзины, чтобы важные мелочи всегда были под рукой, и за ними не пришлось лезть вглубь шкафчика. Таким же образом очень удобно хранить крышки от кастрюль и сковородок.
Не оставляейте стены без внимания, установите на них рейлинги, на которые можно закрепить то, к чему чаще всего тянется рука: банки с солью и другими специями, лопатки и шумовки для готовки, крючки для полотенец, кружки для утреннего кофе или даже горшки с растениями.
Используйте пространство над вытяжкой. Так дизайнеры из U-Style design studio, например, разместили там полочки для кулинарной литературы.
Модная, современная и многофункциональная система хранения в ванной комнате. Два уровня выдвижных полочек под раковиной позволяют хранить, как все необходимые вещи, так и полотенца и запасные мыльные принадлежности. А подвесной механизм позволил разместить еще и корзину для белья на полу под тумбой, тем самым она не занимает дополнительного пространства.
Для детских комнат полезной будет многоярусная мебель, разнообразные подиумы и кровати-чердаки. В этом случае для шкафов и ящиков можно задействовать пространство под и над кроватью , что значительно сэкономит место в комнате и освободит ее для игр.
И помните, чем продуманнее будут ваши системы хранения, тем легче и просторнее будет ваша жизнь!