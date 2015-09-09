Стеклянные столики в разных интерьерах и комнатах

Стекло – очень эстетичный материал, поэтому изделия из стекла зачастую используются для декоративного и функционального оформления интерьеров. Сегодня мы расскажем, как и где уместно использовать стеклянные столики.
Наиболее распространенный вариант применения стеклянных столиков – в качестве журнальной и кофейной подставки в гостиной. Такие столики не только украшают пространство, но и не загромождают его. Стекло придает интерьеру легкости и воздушности, поэтому если у вас небольшая комната, где не обойтись без журнального столика, то стекло – лучший выбор материала. Стеклянный столик в гостиной может иметь дополнительную подставку снизу для книг и нужных мелочей, а сверху можно поставить вазу с цветами или чашку чая. Располагайте столик в центре мягкого уголка, но следите, чтобы оставалось не менее 15 см на проход.
Стеклянные столики любят дизайнеры за их универсальность, ведь они прекрасно дополняют и классический интерьер, и стиль хай-тек, и минимализм. Стеклянное изделие органично вписывается в любой оформление пространства, тем более, что существует множество вариантов столиков со стеклянной столешницей и ножками из другого материала. Например, стеклянный столик с изящным деревянным или кованым основанием подойдет для традиционных пышных стилей, особенно в сочетании с утонченной софой и резным комодом.
Для современного интерьера придется к месту стеклянный столик с металлическими ножками или на колесиках, что будет актуальным при нехватке места: для экономии пространства столик можно всегда передвинуть в любое место, а при необходимости – выдвинуть. Изделие оригинальной формы или яркого цвета станет центром композиции в интерьере стиля лофт или минимализм, создаст эффектный акцент в комнате и подчеркнет индивидуальность хозяев дома. В интерьере скандинавского стиля или современной классики будет удачной простая модель строгой лаконичной формы.
Нередко встречаются стеклянные столики в кухнях и столовых. Традиционный обеденный стол из дерева заменяют стеклянным, что придает атмосфере особый шарм. Как уже было сказано выше, стекло визуально делает пространство шире, поэтому в небольших кухнях это отличный вариант. Помните также, что дерево – теплый материал, а стекло – холодный, а значит, стекло идеально подойдет для загородных дач и домов, расположенных в жарких климатических условиях. Стеклянный обеденный стол не будет выглядеть громоздко, он привнесет нежности и легкости. Обеденный стол из стекла можно дополнить прозрачными или белыми стульями из пластика или оригинальными яркими стульями: все зависит от интерьера кухни и тех цветовых акцентов, которые вы выбираете для оформления интерьера.
Многие отказываются от идеи со стеклянным обеденным столом, считая, что это непрактично. Однако давно уже в прошлом те времена, когда исключительно все стеклянные предметы были хрупкими. Столы изготавливают из закаленного стекла, которое устойчиво к механическим повреждениям. Конечно, вряд ли удастся обойтись без мелких царапин, но на деревянном столе они будут не менее заметными. Некоторые производители утверждают, что даже разбитая бутылка не сможет навредить их стеклянному столу. Так это или нет, но в любом случае современные обеденные столы из стекла очень прочные и износоустойчивые.
Если ваша гостиная совмещена с обеденной зоной, то стеклянный столик будет отлично дополнять место приема гостей. Скорее всего, такая обеденная зона предназначается для торжеств и званых обедов, а значит, не будет использоваться регулярно, что избавит хозяйку от лишних переживаний о сохранности стола. Он будет скорее декоративным элементом, лишь иногда использующимся по назначению. Для большей надежности можно приобрести скатерть или салфетки под приборы, и тогда ваш стеклянный стол будет прекрасно выглядеть даже через несколько лет.
Еще одно применение стеклянному столику – ванная комната. Конечно, если она ограниченная парой квадратных метров, то вряд ли найдется место для столика, даже такого легкого и невесомого. А если площадь позволяет, то столик будет полезным дополнением комнаты. Можно выбрать модель в виде подставки или со стеклянным полками, где можно разложить полотенца, баночки и душевые принадлежности. Красивая стеклянная полка в дизайне интерьера от Татьяны Ивановой не только гармонично дополняет общий стиль ванной комнаты, но и служит функциональным предметом.
Решили переоборудовать балкон и в качестве функциональной зоны выбрали уголок отдыха? Вам не обойтись без кофейного столика, как и в гостиной. Представьте, как приятно завершить день в уютном кресле с бокалом вина, наслаждаясь прекрасным видом. Или начать утро со свежести и чашкой кофе в той же обстановке. Как правило, на балконе катастрофически мало места, поэтому вся мебель должна быть легкой, удобной, функциональной. Всем этим требованиям отвечает стеклянный столик. Он поможет организовать пространство балкона не только рационально, но и красиво.
Прикроватный столик в спальной комнате тоже может быть сделан из стекла. Девушкам без него просто не обойтись: для кремов, масок, журналов и книг необходимо отдельное место, а на столике из стекла поместятся все нужные мелочи. При этом стеклянный столик выглядит весьма эстетично и утонченно, он будет гармонировать с любым стилем спальни, добавляя нотку нежности и утонченности. Вместо прикроватной модели можно установить более солидный туалетный столик из стекла, заказав к нему изящное зеркало.
Фантазия дизайнеров не знает границ, и поэтому выбор стеклянных столиков для интерьеров очень велик. Если вы хотите дополнить уже оформленную комнату, обновив обстановку, то более гармонично впишутся незамысловатые модели из стекла. Несмотря на свою простоту, они все равно будут выглядеть стильно и придадут уюта. Если же ваша цель – сделать оригинальный акцент в интерьере в виде стеклянного столика, то выбирайте креативные эффектные изделия. Любой вариант привнесет в оформление вашего дома нотки шарма и подчеркнет индивидуальность.