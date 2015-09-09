Стеклянные столики в разных интерьерах и комнатах

Многие отказываются от идеи со стеклянным обеденным столом, считая, что это непрактично. Однако давно уже в прошлом те времена, когда исключительно все стеклянные предметы были хрупкими. Столы изготавливают из закаленного стекла, которое устойчиво к механическим повреждениям. Конечно, вряд ли удастся обойтись без мелких царапин, но на деревянном столе они будут не менее заметными. Некоторые производители утверждают, что даже разбитая бутылка не сможет навредить их стеклянному столу. Так это или нет, но в любом случае современные обеденные столы из стекла очень прочные и износоустойчивые.