Старомодное и некрасивое? Как бы не так! Виниловое покрытие в доме

Есть целый ряд преимуществ, которыми обладают виниловые полы.

- Широкий выбор дизайна. Цвета и узоры, предлагаемые производителями, почти безграничны. Очень универсален печатный винил, с его помощью воссоздается внешний вид натуральных материалов, к примеру, таких как дерево, камень.

- Эксплуатационные расходы низкие. Такие полы легко обслуживать.

- Водонепроницаемость. Покрытия из винила не пропускают воду, что делает их идеальными для многих помещений в доме.

- Удобство. В зимний период винил нехолодный, мягкий для ног. Большинство виниловых листов имеют приятный мягкий верхний слой.

- Небольшая цена. Винил среднего качества имеет небольшую стоимость, но более высококлассные материалы стоят дороже. Также цена зависит от дизайна поверхности.

- Прочность. Считается, что винил очень прочен, особенно если его правильно уложить и ухаживать, как следует. Он может прослужить от 10 до 20 лет. Срок службы зависит от качества покрытия и от изготовления. К повреждениям от царапин более устойчивы композитные и однородные плитки из винила, они цельные, цвет пронизывает каждый слой. Прочность печатного винилового покрытия зависит от прочности прозрачного защитного слоя. Виниловые листы укреплены стекловолокном.

- Устойчивость к пятнам. Печатные виниловые плитки и листы имеют прозрачный износостойкий слой действующий в качестве поверхностного барьера, защищающего пол от пятен и разливов. Эти материалы очень просто чистить и обслуживать. Однородные и композитные виниловые плитки не оснащены такой защитой поверхности, поэтому более восприимчивы к пятнам. Для них может потребоваться выборочный демонтаж и полировка.

- Простота в установке. Виниловая плитка и виниловые листы достаточно просты в укладке. Но нужно убедиться, что пол полностью сухой, ровный. Можно провести укладку самостоятельно, но лучше это доверить профессионалам