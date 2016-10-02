Старомодное и некрасивое? Как бы не так! Виниловое покрытие в доме

Виниловый пол, изобретенный в прошлом веке, впервые заявил о себе в архитектурном мире во время после Второй мировой войны. В середине прошлого столетия он был главным конкурентом по отношению к другим эластичным покрытиям, но основные позиции принадлежали линолеуму, как недорогому водостойкому варианту покрытия. При упоминании такого покрытия многие вспоминают разноцветные квадраты, которые в советское время использовались в детских садах и столовых. Различные свойства продолжают делать виниловое покрытие до сих пор популярным вариантом. Но есть и ряд недостатков в применении этого материала в вашем доме. Современный винил является тем же материалом, что и раньше, только имеет теперь совсем другой вид. С ним стоит заново познакомиться. В данной статье вы узнаете преимущества и недостатки винилового покрытия в доме, его использование на кухне и в ванной комнате, правила ухода.
Виниловое покрытие для пола, которое на сегодняшний день предлагается на рынке, является многослойным материалом. Именно этот фактор обеспечивает его высокий класс износостойкости и другие полезные качества. На самом деле новейшее поколение виниловой плитки высокого класса, виниловый ламинат и листовой винил для пола являются такими же прочными и красивыми материалами, как и любые другие напольные покрытия. Так как винил считается одним из самых простых в укладке материалов, такое напольное покрытие пользуется большим спросом у тех, кто предпочитает всё делать своими руками.
Есть целый ряд преимуществ, которыми обладают виниловые полы.
- Широкий выбор дизайна. Цвета и узоры, предлагаемые производителями, почти безграничны. Очень универсален печатный винил, с его помощью воссоздается внешний вид натуральных материалов, к примеру, таких как дерево, камень.
- Эксплуатационные расходы низкие. Такие полы легко обслуживать.
- Водонепроницаемость. Покрытия из винила не пропускают воду, что делает их идеальными для многих помещений в доме.
- Удобство. В зимний период винил нехолодный, мягкий для ног. Большинство виниловых листов имеют приятный мягкий верхний слой.
- Небольшая цена. Винил среднего качества имеет небольшую стоимость, но более высококлассные материалы стоят дороже. Также цена зависит от дизайна поверхности.
- Прочность. Считается, что винил очень прочен, особенно если его правильно уложить и ухаживать, как следует. Он может прослужить от 10 до 20 лет. Срок службы зависит от качества покрытия и от изготовления. К повреждениям от царапин более устойчивы композитные и однородные плитки из винила, они цельные, цвет пронизывает каждый слой. Прочность печатного винилового покрытия зависит от прочности прозрачного защитного слоя. Виниловые листы укреплены стекловолокном.
- Устойчивость к пятнам. Печатные виниловые плитки и листы имеют прозрачный износостойкий слой действующий в качестве поверхностного барьера, защищающего пол от пятен и разливов. Эти материалы очень просто чистить и обслуживать. Однородные и композитные виниловые плитки не оснащены такой защитой поверхности, поэтому более восприимчивы к пятнам. Для них может потребоваться выборочный демонтаж и полировка.
- Простота в установке. Виниловая плитка и виниловые листы достаточно просты в укладке. Но нужно убедиться, что пол полностью сухой, ровный. Можно провести укладку самостоятельно, но лучше это доверить профессионалам
- Выделение летучих органических веществ.
- Экологические проблемы отходов.
- Повреждение винила.
- Химическое образование пятен.
- Трудно восстановить.
- Эффект пожелтения.
- Токсичность и пожароопасность.
Винил является долговечной поверхностью, устойчивой к пятнам, царапинам и обесцвечиванию. Качественному покрытию не страшны мокрые пятна, когти домашних животных и большая нагрузка. Все это как раз и нужно для такого помещения, как кухня. Большинство видов винилового покрытия не боится бактерий, плесени и других грибков. К.примеру, если во время приготовления еды вы вдруг капните или что-то уроните на пол, то уборка не составит особого труда. В таком месте, как кухня, можно выбрать противоскользящую рельефную плиту.
Одним из наиболее удачных вариантов для ванной комнаты, превосходящим по некоторым свойствам даже керамическую плитку, считается виниловое покрытие. Материал по всем показателям идеально подходит для данного помещения. Сделать виниловый пол в ванной комнате довольно просто. Главное требование при укладке — точность и аккуратность. Абсолютная водостойкость дает материалу приоритет среди всего выбора покрытий для пола в ванной.
Виниловые обои являются одним из основных видов покрытий, который отлично подходит для отделки стен, особенно на кухне. Их плюсом является долговечность (10-15 лет), влагостойкость, у моющихся типов есть влагоотталкивающие свойства, прочность, стойкость к выгоранию, способность скрывать неровности стен и свойство звукоизоляции (у обоев на флизелиновой основе). К минусам относят искусственность, неприятный запах (у некоторых видов), выделение вредных летучих веществ (в небольших дозах), плохая воздухопроницаемость (у некоторых видов), которая может приводить образованию грибка и плесени на поверхности стен.
Следует хорошо ухаживать за такими полами, чтобы они оставались в нужной форме как можно дольше. В зависимости от того, какая нагрузка приходится на пол в доме, вы можете его оставить без защиты, можете либо его покрыть влагозащитным уретановым покрытием, что все же рекомендуется обязательно сделать. Такое покрытие защитит пол от повреждений при ходьбе, предотвратит появление потертости и царапин. При наличии хорошего защитного слоя, регулярной чистке сухой или немного влажной щеткой обеспечится отличный вид винилового покрытия.