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Украшения для кухни

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Hogar y decoración, Shop 987 Shop 987 КухняХранение
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Кухня – самое благодатное место в доме для декорирования, украшения и воплощения творческих задумок хозяйки дома. Всем хочется, чтобы кухня была не только функциональным пространством, но и эпицентром тепла и уюта в доме. Что же поможет нам в создании неповторимого уюта в этой комнате? В этой статье мы рассмотрим яркие и распространенные варианты декорирования кухни.

Украшения и поделки ручной работы – это очень важные элементы, которые помогут создать свой неповторимый декор. А в некоторых случаях и вовсе оригинальные украшения для кухни можно сделать своими руками, даже не обладая большим количеством рукодельных умений и навыков. А материалом для творчества могут стать  любые подручные материалы. 

Настольные дорожки – скатерти

Fotos, EL OESTE HOGAR EL OESTE HOGAR КухняАксессуары и текстиль
EL OESTE HOGAR

EL OESTE HOGAR
EL OESTE HOGAR
EL OESTE HOGAR

Все более распространенным вариантом декорирования обеденного стола становится использование настольных дорожек. И это вполне объяснимо! Такой вариант декора придает помещению больше уюта и атмосферности.

Настольные дорожки укладывают посередине стола и они, как правило, должны гармонировать с индивидуальными салфетками. Настольные дорожки, как правило, имеют ширину 40 см и длину, соответствующую длине стола. Они бывают прямоугольные и овальные.Подчеркнет привлекательность большого обеденного стола. Если их используют для украшения праздничного стола, то на них раскладывают украшения, ставят цветы, подсвечники.

Текстильные салфетки на любой вкус

Collection Pampelune Soleil, Créations Jean-Vier Créations Jean-Vier КухняАксессуары и текстиль
Créations Jean-Vier

Créations Jean-Vier
Créations Jean-Vier
Créations Jean-Vier

Пожалуй самым простым вариантом украшений для кухни может стать использование тканевых салфеток под посуду и приборы. Такие салфетки при желании можно изготовить самостоятельно.

Хлебницы

KUCHNIA MAMY, anna jaje anna jaje КухняАксессуары и текстиль
anna jaje

anna jaje
anna jaje
anna jaje

Новое слово в хранении хлебоубулочных продуктов – керамические хлебницы. В такой хлебнице натуральная глина впитывает излишнюю влагу, обеспечивает идеальную циркуляцию воздуха, в связи с чем хлеб долго будет оставаться свежим, ароматным и вкусным. Помимо этого хлебница имеет эстетический внешний вид, без проблем вписываясь в интерьеры большинства кухонь.

Крючки для хранения

Mini Book Rack in Wenge, agustav agustav КухняХранение
agustav

Mini Book Rack in Wenge

agustav
agustav
agustav

Принято считать, что крючки в кухне могут понадобиться только для полотенец и фартуков. Но это не так. Оригинальное решение – использовать их под поваренные книги. Быстро, удобно и всегда под рукой!

Текстильные чехлы для крышек

Mutfak aksesuarları, Ceviz El İşleri Ceviz El İşleri КухняАксессуары и текстиль
Ceviz El İşleri

Ceviz El İşleri
Ceviz El İşleri
Ceviz El İşleri

Вниманию любительниц совершать заготовки на зиму представляем вариант оформления текстильных чехольчиков на крышки банок. Такие чехлы можно изготовить самостоятельно, проявив все свое творчество и изобретательность. Зато представьте как приятно будет похвастаться коллекцией собственных заготовок, украшенных таким декором.

Прихватки и рукавички на любой вкус

Mutfak aksesuarları, Ceviz El İşleri Ceviz El İşleri КухняАксессуары и текстиль
Ceviz El İşleri

Ceviz El İşleri
Ceviz El İşleri
Ceviz El İşleri

Прихватка и кухонная рукавичка — это функциональный и красивый аксессуар для кухни. Её можно купить в любом магазине. При помощи прихваток можно подчеркнуть стиль интерьера и создать неповторимый дизайн. Однако ее также можно соорудить самостоятельно, с использованием подручных материалов и украсить под свой вкус.

Дополнительно вы можете ознакомиться с вариантами декорирования кухни в статье Осенние аксессуары для кухни.

Коллекция банок

Hogar y decoración, Shop 987 Shop 987 КухняХранение
Shop 987

Shop 987
Shop 987
Shop 987

Симпатичным вариантом декора кухни может послужить коллекция стеклянных емкостей или баночек. Такие емкости могут использованы как под различные специи и травы, так и под сладости.

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А при помощи чего вы украшаете свою кухню?

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