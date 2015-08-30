Кухня – самое благодатное место в доме для декорирования, украшения и воплощения творческих задумок хозяйки дома. Всем хочется, чтобы кухня была не только функциональным пространством, но и эпицентром тепла и уюта в доме. Что же поможет нам в создании неповторимого уюта в этой комнате? В этой статье мы рассмотрим яркие и распространенные варианты декорирования кухни.

Украшения и поделки ручной работы – это очень важные элементы, которые помогут создать свой неповторимый декор. А в некоторых случаях и вовсе оригинальные украшения для кухни можно сделать своими руками, даже не обладая большим количеством рукодельных умений и навыков. А материалом для творчества могут стать любые подручные материалы.