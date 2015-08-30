Кухня – самое благодатное место в доме для декорирования, украшения и воплощения творческих задумок хозяйки дома. Всем хочется, чтобы кухня была не только функциональным пространством, но и эпицентром тепла и уюта в доме. Что же поможет нам в создании неповторимого уюта в этой комнате? В этой статье мы рассмотрим яркие и распространенные варианты декорирования кухни.
Украшения и поделки ручной работы – это очень важные элементы, которые помогут создать свой неповторимый декор. А в некоторых случаях и вовсе оригинальные украшения для кухни можно сделать своими руками, даже не обладая большим количеством рукодельных умений и навыков. А материалом для творчества могут стать любые подручные материалы.
Все более распространенным вариантом декорирования обеденного стола становится использование настольных дорожек. И это вполне объяснимо! Такой вариант декора придает помещению больше уюта и атмосферности.
Настольные дорожки укладывают посередине стола и они, как правило, должны гармонировать с индивидуальными салфетками. Настольные дорожки, как правило, имеют ширину 40 см и длину, соответствующую длине стола. Они бывают прямоугольные и овальные.Подчеркнет привлекательность большого обеденного стола. Если их используют для украшения праздничного стола, то на них раскладывают украшения, ставят цветы, подсвечники.
Пожалуй самым простым вариантом украшений для кухни может стать использование тканевых салфеток под посуду и приборы. Такие салфетки при желании можно изготовить самостоятельно.
Новое слово в хранении хлебоубулочных продуктов – керамические хлебницы. В такой хлебнице натуральная глина впитывает излишнюю влагу, обеспечивает идеальную циркуляцию воздуха, в связи с чем хлеб долго будет оставаться свежим, ароматным и вкусным. Помимо этого хлебница имеет эстетический внешний вид, без проблем вписываясь в интерьеры большинства кухонь.
Принято считать, что крючки в кухне могут понадобиться только для полотенец и фартуков. Но это не так. Оригинальное решение – использовать их под поваренные книги. Быстро, удобно и всегда под рукой!
Вниманию любительниц совершать заготовки на зиму представляем вариант оформления текстильных чехольчиков на крышки банок. Такие чехлы можно изготовить самостоятельно, проявив все свое творчество и изобретательность. Зато представьте как приятно будет похвастаться коллекцией собственных заготовок, украшенных таким декором.
Прихватка и кухонная рукавичка — это функциональный и красивый аксессуар для кухни. Её можно купить в любом магазине. При помощи прихваток можно подчеркнуть стиль интерьера и создать неповторимый дизайн. Однако ее также можно соорудить самостоятельно, с использованием подручных материалов и украсить под свой вкус.
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Осенние аксессуары для кухни.