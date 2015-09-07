Дизайн односпальной кровати

Одним из наиболее универсальных и компактных вариантов мебели для сна являются односпальные кровати. Наибольшей популярностью данный тип мебели пользуется у подростков, холостых и незамужних, пожилых людей или даже семейных пар, нуждающихся в раздельных спальных местах
Если вы выбираете односпальную кровать в комнату подростка – отличным вариантом станет просто покупка каркаса кровати и его оснащение матрасом и постельным бельем. Зачастую детям не нужны лишние детали в оформлении интерьера. Простота, удобство и комфорт – все что нужно для полноценного детского сна.
Предельно простой по дизайну и экологичный вариант односпальной кровати предл Односпальная кровать из необработанного, состаренного или напротив покрытого лаком и отполированного дерева без сомнения может стать практичным и безопасным местом сна. Для наибольшей гармонии добавьте текстиль из натуральных тканей. В комнате с такой мебелью будет находиться не только комфортно, но и
Популярность откидной, или, как ее еще называют, встроенной кровати объясняется тем, что она позволяет сэкономить значительную часть жилого пространства и при этом сохранить замечательное комфортное спальное место. Представьте, сколько места в небольшой комнате способна освободить двуспальная откидная кровать!
Откидная кровать, встроенная в шкаф, днем прячется за створками, а ближе к ночи без усилий превращается в полноценную кровать. Подобный вариант невероятно удобен к применению в детских комнатах, особенно в условиях ограниченного свободного пространства.
Часто можно встретить односпальную кровать в интерьерах в стиле винтаж. В сочетании с декором и предметами обихода прошлого века, такая кровать передает стилистику эпохи. Такая кровать несомненно станет главным акцентом в интерьере комнаты.
В противовес своему названию односпальные кровати могут быть предназначены не только для одного человека. Довольно часто в каркас основной кровати встраивается дополнительное спальное место.
Выдвижные кровати – наиболее приемлемое решение для малогабаритных квартир, в которых высоко ценится каждый квадратный метр свободного пространства. Такая мебель позволяет получить широкие возможности использования комнаты. Установка выдвижной конструкции в спальне – лучший выход, если вы имеете большое количество мебели и не хотите, чтобы предметы интерьера мешали свободному передвижению.