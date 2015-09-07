Дизайн односпальной кровати

Популярность откидной, или, как ее еще называют, встроенной кровати объясняется тем, что она позволяет сэкономить значительную часть жилого пространства и при этом сохранить замечательное комфортное спальное место. Представьте, сколько места в небольшой комнате способна освободить двуспальная откидная кровать!

Откидная кровать, встроенная в шкаф, днем прячется за створками, а ближе к ночи без усилий превращается в полноценную кровать. Подобный вариант невероятно удобен к применению в детских комнатах, особенно в условиях ограниченного свободного пространства.