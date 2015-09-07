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Дизайн односпальной кровати

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Ideas útiles para amueblar una habitación infantil compartida, MRN MRN Спальная комната Кровати и изголовья
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Одним из наиболее универсальных и компактных вариантов мебели для сна являются односпальные кровати. Наибольшей популярностью данный  тип мебели пользуется у подростков, холостых и незамужних, пожилых людей или даже семейных пар, нуждающихся в раздельных спальных местах

Ничего лишнего

The penthouse, CasaNora CasaNora Спальная комната Кровати и изголовья
CasaNora

The penthouse

CasaNora
CasaNora
CasaNora

Если вы выбираете односпальную кровать в комнату подростка – отличным вариантом станет просто покупка каркаса кровати и его оснащение матрасом и постельным бельем. Зачастую детям не нужны лишние детали в оформлении интерьера. Простота, удобство и комфорт – все что нужно для полноценного детского сна.

Натуральные материалы

Massivholzbetten von Baßner Holzbau, Baßner Holzbau Baßner Holzbau Спальная комната Кровати и изголовья
Baßner Holzbau

Baßner Holzbau
Baßner Holzbau
Baßner Holzbau

Предельно простой по дизайну и экологичный вариант односпальной кровати предл Односпальная кровать из необработанного, состаренного или напротив покрытого лаком и отполированного дерева без сомнения может стать  практичным и безопасным местом сна. Для наибольшей гармонии добавьте текстиль из натуральных тканей. В комнате с такой мебелью будет находиться не только комфортно, но и 

Кровать, встроенная в шкаф

MUEBLES JUVENILES ABATIBLES, Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles. Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles. Спальная комната Кровати и изголовья
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.

Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.
Muebles Parchis. Dormitorios Juveniles.

Популярность откидной, или, как ее еще называют, встроенной кровати объясняется тем, что она позволяет сэкономить значительную часть жилого пространства и при этом сохранить замечательное комфортное спальное место. Представьте, сколько места в небольшой комнате способна освободить двуспальная откидная кровать!

Откидная кровать, встроенная в шкаф, днем прячется за створками, а ближе к ночи без усилий превращается в полноценную кровать. Подобный вариант невероятно удобен к применению в детских комнатах, особенно в условиях ограниченного свободного пространства.

Односпальная кровать в стиле винтаж

Anthaus - Camera da letto, Anthaus Anthaus Спальная комната Кровати и изголовья
Anthaus

Anthaus
Anthaus
Anthaus

Часто можно встретить односпальную кровать в интерьерах в стиле винтаж. В сочетании с декором и предметами обихода прошлого века, такая кровать передает стилистику эпохи. Такая кровать несомненно станет главным акцентом в интерьере комнаты.

Кровать с выдвижным спальным местом

Ideas útiles para amueblar una habitación infantil compartida, MRN MRN Спальная комната Кровати и изголовья
MRN

MRN
MRN
MRN

В противовес своему названию односпальные кровати могут быть предназначены не только для одного человека. Довольно часто в каркас основной кровати встраивается дополнительное спальное место. 

Выдвижные кровати – наиболее приемлемое решение для малогабаритных квартир, в которых высоко ценится каждый квадратный метр свободного пространства. Такая мебель позволяет получить широкие возможности использования комнаты. Установка выдвижной конструкции в спальне – лучший выход, если вы имеете большое количество мебели и не хотите, чтобы предметы интерьера мешали свободному передвижению.

Односпальная кровать в интерьере

Casa CR, Neoarch Neoarch Спальная комната Кровати и изголовья
Neoarch

Neoarch
Neoarch
Neoarch

В варианте, когда возле односпальной кровати с обеих сторон есть достаточно места, его можно использовать, чтобы поставить прикроватную тумбочку и туалетный столик. Такой вариант подойдет для комнаты девушки-студентки или подростка.

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А какой вариант односпальной кровати больше всего понравился Вам?

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