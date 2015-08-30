Как правильно расположить дом на участке

Собственный дом всегда хочется сделать как можно более комфортным и уютным. В процессе строительства своего дома важна любая деталь, поэтому первое, о чем стоит задуматься после покупки участка, это расположение жилой постройки и ориентирование помещений по сторонам света.
Существуют некоторые общепринятые правила расположения дома при строительстве, и именно сегодня мы поделимся рекомендациями наших специалистов.
Во-первых, перед выбором проекта дома необходимо изучить площадь и границы самого участка и его недостатки, именно их можно скомпенсировать правильной формой дома. Если участок вытянутой формы, то и дом рекомендуется располагать по длинной стороне участка. Если форма трапецией, то дом ставиться к более длинной стороне дома лицевой частью фасада.
Если участок ломаной или треугольной формы, то контур здания огибает его, примерно повторяя его границы. Свою специфику имеют и участки, находящиеся на склоне. Поэтому здесь необходимы советы экспертов в этой области. Архитектор подберет для вас проект и покажет все преимущества каркасного строительства, а также разработает архитектурно-планировочное задание. В случае наличия водоема на участке, лучше всего строить дом на его возвышенной стороне.
Специалисты рекомендуют располагать окна спальной комнаты между восточной и южной сторонам света. Так как если окна выходят на север, там никогда не будет солнца, если на запад – солнце будет появляться вечером, когда комната уже нагрелась и к вечеру в спальне будет жарко. Также окна спален не должны выходить на шумную улицу. Если окунуться в восточные практики фен-шуй, то и в Китае считается благоприятным, если окна обращены к свету и открываются на восток или юг, и неблагоприятным, если – на запад. На севере лучше располагать кухню. Из спален, гостиных и террас должен быть хороший обзор ландшафта.
Общие комнаты удобно ориентировать на запад, а зимний сад располагать на северной стороне дома. Сам же дом специалисты восточной практики рекомендуют располагать ближе к центру участка, но все же так, чтобы за ним было больше места, чем перед фасадом. Такое расположение обещает обитателем большие возможности и помощь друзей. Открытое пространство перед домом предполагает свободный доступ к энергии, что сулит коммерческие успехи и отличные перспективы развития.
Расположение дома должно быть удобным для подъезда и подхода. Согласно пожарным нормам, расстояние между домами соседей должно быть не менее 6 метров: это зависит от параметров и степени огнестойкости домов: между каменными должно быть 6 метров, между каменным и деревянным – 10 метров, между двумя деревянным – 15 метров. Желательно, чтобы сбоку от дома была возможность проезда авто вглубь участка. Также из дома должен быть удобный выход в приватную зону участка.