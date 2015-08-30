Как правильно расположить дом на участке

Собственный дом всегда хочется сделать как можно более комфортным и уютным. В процессе строительства своего дома важна любая деталь, поэтому первое, о чем стоит задуматься после покупки участка, это расположение жилой постройки и ориентирование помещений по сторонам света.

Существуют некоторые общепринятые правила расположения дома при строительстве, и именно сегодня мы поделимся рекомендациями наших специалистов.