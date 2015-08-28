Типы навесов

Сейчас невозможно даже представить себе загородный дом без навеса из поликарбоната, дерева, стекла, металлочерепицы или других материалов. Навесы должны представлять собой надежную и устойчивую конструкцию, которым не страшны, ни холод, ни ветер, ни дождь, ни какие-либо другие атмосферные явления. Одним из важнейших критериев при выборе навеса является его внешний вид. Он ни в коем случае не должен портить внешний вид Вашего дома, наоборот, должен дополнять его, создавая гармоничный и целостный образ.

Навесы и козырьки исполняют три главные функции, благодаря которым и выбирают, собственно, его вид, форму, размер, тип конструкции, способ крепления, материалы для создания и место установки. Это защита от осадков и других погодных явлений, создание тени и украшение внешнего вида дома.

Навес также является декоративным элементом, придающим дому законченный и привлекательный вид. Поэтому он должен вписываться в общий экстерьер и находиться в гармонии со всем остальным видом здания. К примеру, будет совсем нелепо смотреться ультрасовременный навес из стекла и металлического каркаса на доме из деревянных бревен.

Выбирая тип навеса, нужно учитывать все особенности внешней облицовки дома и конструкции навеса, также необходимо владеть информацией о том, какие бывают навесы и чем они отличаются.