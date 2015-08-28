Типы навесов

Сейчас невозможно даже представить себе загородный дом без навеса из поликарбоната, дерева, стекла, металлочерепицы или других материалов. Навесы должны представлять собой надежную и устойчивую конструкцию, которым не страшны, ни холод, ни ветер, ни дождь, ни какие-либо другие атмосферные явления. Одним из важнейших критериев при выборе навеса является его внешний вид. Он ни в коем случае не должен портить внешний вид Вашего дома, наоборот, должен дополнять его, создавая гармоничный и целостный образ.
Навесы и козырьки исполняют три главные функции, благодаря которым и выбирают, собственно, его вид, форму, размер, тип конструкции, способ крепления, материалы для создания и место установки. Это защита от осадков и других погодных явлений, создание тени и украшение внешнего вида дома.
Навес также является декоративным элементом, придающим дому законченный и привлекательный вид. Поэтому он должен вписываться в общий экстерьер и находиться в гармонии со всем остальным видом здания. К примеру, будет совсем нелепо смотреться ультрасовременный навес из стекла и металлического каркаса на доме из деревянных бревен.
Выбирая тип навеса, нужно учитывать все особенности внешней облицовки дома и конструкции навеса, также необходимо владеть информацией о том, какие бывают навесы и чем они отличаются.
Ну во первых, навесы отличаются друг от друга материалами, из которых они сделаны. Для начала рассмотрим навесы из стекла. Это очень стильный и прочный материал. Само стекло имеет три слоя: внешние два – это закаленное или термоупрочненное стекло, внутренний – прозрачная полимерная пленка, которая в случае деформации навеса не дает осколкам рассыпаться и поранить кого-то. Толщина такого навеса может колебаться от 1,2 см до 3 см. Широко применяется как прозрачное стекло, так и матовое или затемненное. Стеклянные навесы имеют один единственный недостаток – они достаточно дорогие и недоступны для некоторых слоев населения. Из-за этого недостатка, такие навесы обычно устанавливаются в тех местах, где очень важен презентабельный внешний вид здания.
На картинке изображен прекрасный образец стеклянного навеса, проект делали люди из Архитектурной Артели.
Навесы из поликарбоната выглядят очень привлекательно и гораздо дешевле других материалов. Полимерный пластик – это прозрачный материал, который пропускает достаточно света, но при всем этом задерживает львиную долю ультрафиолетового излучения. Поликарбонат бывает двух видов: монолитный – самый прочный материал из всех существующих прозрачных, достаточно устойчив к агрессивным погодным условиям, гибкий и легко обрабатывается; ячеистый или сотовый – состоит из двух тонких листов, соединенных между собой соединительными перегородками, очень легкий и прочный материал. Навесы из поликарбоната – один из самых востребованных товаров на рынке. Это объясняется тем, что материал достаточно дешевый, но долговечный.
Дерево – это натуральный и легкий материал, который легко обрабатывается, но также он быстро портится из-за влаги и солнца. На некоторое время можно продлить жизнь деревянному изделию, с помощью предварительной обработки сушкой, пропитки составами, лакировкой и покраской, но срок годности такого изделия все равно невелик.
Навесы из металла отличаются долговечностью и надежностью. Это один из самых популярных стройматериалов для сооружения навесов. Для постройки металлических каркасов обычно используют нержавеющую сталь, а для обшивки – профнастил или оцинкованное железо.
Бетонный козырек является монолитной конструкцией и создается еще при постройке самого здания. Самым распространенным примером является козырек над подъездом в жилом доме. Но такой навес имеет и свои недостатки: из-за своей монолитности, такой козырек невозможно ремонтировать и уж тем более поменять. Так сказать на века. Так что владельцы частных коттеджей предпочитают более легкие и мобильные конструкции навесов.
Навесы также различаются по типу крепления: подвесные и на опорах. Подвесные навесы крепятся только на поверхность дома и имеют две точки соприкосновения с фасадом: ребро конструкции и крепеж для подвесок. Подвесные навесы изготавливаются только из легких материалов, по понятным причинам.
Навесы на опорах можно изготавливать из более массивных и тяжелых материалов. Все благодаря опорам: стойки помогают выдерживать тяжесть навеса за счет перераспределения веса. Такие навесы могут достигать огромных размеров. Опоры изготавливаются из дерева или металла сечением 6-8 см, что автоматически позволяет им выдерживать очень серьезные нагрузки.
Если Вы задумали построить навес для автомобиля, задумайтесь, для каких целей Вы это делаете. Послужит ли этот навес защите Вашего четырехколесного друга или Вам нужен навес временный, пока не построится основной гараж. В первом случае Вам необходимо обратить внимание на прочные и атмосфероустойчивые материалы, которые сберегут ваш автомобиль в целости и сохранности, во втором случае обратите внимание на эстетический облик навеса. Возможно, после того, как Ваш гараж будет построен, и автомобиль переедет туда, можно будет переоборудовать этот навес под беседку для всей семьи или детскую площадку для игр и развлечений.
Фасад дома – это то, на что обращаешь внимание в первую очередь. И, соответственно, навес перед главным входом в дом будет в центре внимания. Поэтому очень важно оформить входной ансамбль стильно и со вкусом. Терраса или крыльцо будет великолепно смотреться со всеми видами домов: кирпичными, из монолитного бетона и деревянными.
Дизайн конструкции навесов может быть абсолютно любым. Это объясняется тем, что производители навесов работают чаще всего с материалами, которые легко поддаются обработке и принимают любую форму.