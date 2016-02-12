Идеи проектов сделай сам в новом году

Творческие люди творят всегда, везде и из всего. Из ненужных и некрасивых вещей делают нужные и красивые.
Можно создать собственное произведение искусства, можно закрасить вандальные надписи на фасаде соседнего дома своим творчеством, а можно и превратить старую машину в садовый диван. В этой статье мы хотим предложить вам несколько DIY-идеи по украшению или нанесению пользы своему жилищу в новом году.
Если дом уже построен, то пора снабдить его альтернативными источниками электропитания. Если раньше получать энергию от солнца считалось явлением из области фантастики, то сейчас солнечные батареи используются повсеместно. Для того, чтобы самостоятельно установить их на крыше нужно соблюсти следующие правила:
1. Солнечные батареи следует размещать в наиболее освещенном месте. Позаботьтесь о том, чтобы соседние здания или деревья их не затеняли. Наиболее оптимальными местами для установки являются крыши и стены зданий.
2. Для достижения максимальной выработки энергии важно соблюдать необходимый угол наклона и азимут. В северном полушарии оптимальный азимут 180 гр (строго на юг). Оптимальный угол наклона солнечной панели для стационарной установки равен географической широте, для Санкт-Петербурга, например, 60 гр. (0 гр. – горизонтально, 90 гр – вертикально). При установке панелей с возможностью изменения угла наклона летом следует увеличить, а зимой уменьшить угол на 12 гр. Таким образом, для Санкт-Петербурга имеем 48 гр. летом и 72 гр. зимой.
3. В зимний период выпавший на поверхность солнечных батарей снег снизит выработку электроэнергии до нуля, поэтому крайне важно обеспечить доступ к панелям для их очистки, либо установить солнечные модули под углом, близким к 90 гр., например на стене здания.
4. При установке большого числа солнечных батарей на плоской поверхности при помощи наклонных консолей в несколько рядов необходимо соблюсти расстояние между рядами во избежание затенения солнечных модулей друг другом. Расстояние между рядами следует принимать не менее 1.7 высоты ряда.
5. Устройство солнечной батареи позволяет осуществлять крепеж на любые поверхности и не требует покупки специализированных, дорогих крепежных элементов. Алюминиевый профиль каждого модуля имеет отверстия для крепления и не ограничивает варианты поверхностей для установки.
Если душа лежит к творчеству, то можно создать собственное произведение искусства. Например ваза из стекла или керамики, расписанная и украшенная своими руками, может стать отличным подарком, украшением торжества или предметом декора для вашего дома. Ручная роспись по стеклу/керамике в зависимости от желаемого рисунка и техники может быть как сложной, требующей навыков, так и очень простой, доступной новичкам. Для этого нужно:
- Сначала нужно обезжирить вазу и дождаться ее высыхания.
- Начинающим декораторам лучше предварительно наметить контуры желаемого рисунка. Перенести картинку на непрозрачную вазу можно с помощью мягкого простого карандаша: распечатываем или рисуем картинку в подходящем размере, вырезаем, и кладем ее на другой лист бумаги «лицом» вниз, а затем тщательно карандашом закрашиваем изнанку листочка с рисунком. Ваша задача щедро покрыть всю площадь картинки грифелем. Теперь следует приложить и закрепить скотчем листочек закрашенной изнанкой к вазе, а потом прорисовать контуры рисунка тем же карандашом (лучше тупым). Таким образом, на поверхности останется еле заметный эскиз, который облегчит вам работу.
Чтобы расписать стеклянную вазу, достаточно распечатать или нарисовать вспомогательный эскиз вручную, а затем приклеить его с обратной стороны.
- Прежде чем начать роспись ваз, потренируйтесь на бумаге.
- Когда рисунок будет закончен, поставьте вазу запекаться в духовку согласно рекомендациям производителя. Как правило, полностью краски высыхают через 24-72 часа естественным путем или с помощью запекания в духовке в течение 30 минут при температуре 170 градусов (если вы использовали запекаемые контуры). Разумеется, большие напольные вазы, которые не помещаются в печь нужно сушить естественным способом.
О том, как современные дизайнеры превращают разнообразный мусор в предметы домашнего обихода, мы уже писали ранее. Теперь предлагаем вам создать апсайклиноговый элемент мебели своими руками!
Почему бы вам не создать диван для сада из такой, казалось бы неподходящих вещей, как багажник автомобиля? Старый москвич больше не будет пылиться у вас в гараже и занимать место, а друзья будут просто в восторге от ваших креативных способностей!
Если у вас нет собственного сада, а душа просит творчества, то займитесь фасадом своего или близлежащего дома. Наверняка на нем вы найдете не совсем красивые графити или вандальные надпись. Порадуйте своих соседей и замаскируйте их своим творчеством. Главное, чтобы ваши способности в искусстве были на порядок выше, тех, что вы решили закрасить.
Каждый знает поговорку о том, что настоящий мужчина должен сделать за свою жизнь. В этом году предлагаем вам начать с самого простого , с посадки дерева в своем саду.
Казалось бы, что может быть проще процесса посадки дерева: купил черенок, вырыл ямку, установил в ней дерево, закопал, утрамбовал, полил. Алгоритм операций простейший, собственно, как и процесс их осуществления. Но, оказывается, на деле все далеко не так просто, как это рисуется в воображении.
Первое, что стоит усвоить: деревья с открытой корневой системой садят в апреле-мае или осенью, с закрытой – круглый год. Второй момент заключается в том, что мало, скажем, купить березу юнги, следует проверить ее на качество – дерево должно быть здоровым и крепким, соответствовать своему описанию в справочнике, обладать хорошей корневой системой. Наконец, его нужно подготовить к посадке: сильно полить корневой ком жидкостью, убрать поврежденные корешки, сократить число надземных побегов.
Самое главное в процессе посадки того или иного дерева – правильно выкопать яму для его корней. Ее габариты должны быть примерно следующими: глубина – до 0,8 метра (с взрыхлением дна ямы глубиной до 20 сантиметров), диаметр – на 0,5 метра больше корневого кома дерева. Если нужно посадить дерево с открытой коревой системой, то внутрь ямы холмиком насыпают плодоносный слой, на котором располагают корни, если же осуществляется посадка растения с закрытой корневой структурой, то грунт выкладывают ровно, чтобы на него мог встать ком из корней дерева.
Фитодизайн — очень популярный и модный на сегодняшний день тип украшения интерьера. Более эффектное использование растений раскрывает вертикальное озеленение — выращивание декоративных растений в вертикальном направлении. Такую фитостену можно создать и своими руками.
Для упрощения задачи в магазинах продаются фитоконструкции выполненные из пластика (ПВХ) и герметичные с задней стороны. Поэтому стена, к которой крепится или возле которой устанавливается фитомодуль, не отсыреет. Дополнительных гидрофобных прослоек делать не нужно.
На вертикальном основании расположены ячейки — зона высадки растений. К этим ячейкам подведена система автоматического капельного полива, здесь предусмотрен резервуар для воды и моторчик для подачи воды наверх, а также установлен датчик влажности.
На панели управления можно задать определенную программу подачи воды к растениям, как только датчик будет показывать нижний предел влажности, система автоматического полива сразу сработает, и растения вновь получат необходимую для роста и развития воду.
Размеры фитомодулей различны, в среднем от 30х30 см для картин и 80х180 см для фитостен. Толщина таких конструкций около 15–17 см.
Подробнее о фитостенах вы можете прочитать в наших статьях:
- Вам всегда хотелось иметь зимний сад? Просто сделайте это!