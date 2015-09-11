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Системы хранения в гостиной

Алиса Алиса
интерьер в экостиле, kristinavoloshina kristinavoloshina Гостиная в стиле модерн
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Всем известно, что гостиная является сердцем дома. В ней мы принимаем гостей, тут мы проводим свои вечера после работы и вообще, по возможности, все свое свободное время. Гостиная комната занимает второе место по важности, после спальни, конечно.

Если Вы поклонник средиземноморских функциональных гостиных с атмосферой моря – мы Вам очень советуем заглянуть по этой ссылке , здесь вы найдете дизайн интерьера целой квартиры, выполненной в стиле модерн с элементами морской тематики. Гостиная в этой статье очень функциональная и атмосферная, с явными нотками минимализма. А система хранения вещей здесь абсолютно незаметна и отлично вписывается в интерьер.

Гостиная должна быть просторной, светлой и уютной, быть домашним очагом, местом семейных сборов, а значит, в ней должно быть минимум мебели и максимум места. Но как этого достичь, ведь в гостиной комнате обычно хранится столько всяких важных вещей! Дизайнеры со всех стран ломают голову и по сей день, пытаясь сделать системы хранения в гостиной более функциональными.Тут нам на помощь придет несколько маленьких хитростей, которые помогут места хранения в гостиной сделать более легкими и незаметными. 

Под лестницей

Блок-секция, Center of interior design Center of interior design Гостиная в стиле лофт
Center of interior design

Блок-секция

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

Еще одно гениальное решение, придуманное дизайнерами нашего времени – это система хранения под лестницей. Это могут быть и сквозные полки, и выдвижные ящички под каждой ступенькой, и целый платяной шкаф под лестницей! Идей и решений невообразимое множество! Просто посмотрите на лестницу в своей гостиной комнате (если она у вас есть, конечно, но даже если и нет – ведь можно сделать и фальшивую лестницу, не так ли?) и подумайте, как максимально эффективно использовать пространство под ней. Наверняка вы найдете кучу невероятных идей для использования этого пространства! Экспериментируйте! Удачи!

Разделение на зоны

гостиная в экостиле kristinavoloshina Гостиная в стиле модерн
kristinavoloshina

гостиная в экостиле

kristinavoloshina
kristinavoloshina
kristinavoloshina

Если гостиная комната достаточно большая, можно прибегнуть к зрительному разделению на зоны с помощью стеллажа со сквозными полками. Решение простое и невероятно легкое. Комната по прежнему одна, но появляется еще одна зона, стеллаж является и перегородкой, и местом хранения для всяческих мелочей. Просто, стильно и удобно!

Шкаф на всю стену

Гостиная homify Гостиные в эклектичном стиле
homify

Гостиная

homify
homify
homify

Самое логичное решение для расположения шкафа в гостиной – вдоль стены. Но не стоит думать, что это решение банальное и обыденное. Вовсе нет! Если Ваша стена самодостаточная – не стоит ставить туда шкаф с задней стенкой, хватит и полок со стойками. В этом случае ваша стена останется на виду и это поможет сохранить целостность интерьера. Также стеллаж без задника зрительно увеличивает пространство, это поможет добавить в вашу гостиную больше воздуха, пространства и света.

Встроенные в стену

Коттедж на опушке леса, Контент-ВА Контент-ВА Гостиная в стиле модерн
Контент-ВА

Коттедж на опушке леса

Контент-ВА
Контент-ВА
Контент-ВА

Шкафы встроенные в стену – еще один пример компактной системы хранения в гостиной комнате. Места такие шкафы не занимают вовсе – вы ведь просто встраиваете их в стену, тем самым значительно экономя пространство в вашем доме. Такие шкафы могут быть как купе, так и с открывающимися наружу дверцами, а могут быть вообще, потайными. Здорово, правда? 

Угол наклона

Квартира в современном минимализме, Polovets design studio Polovets design studio Гостиная в стиле минимализм
Polovets design studio

Квартира в современном минимализме

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Играть можно не только способами размещения, текстурами, цветовой палитрой и размерами систем хранения, но и с углами наклона самой конструкции вместилища. В данном случае углы наклона были развернуты ровно на 45 градусов. Система полок получилась не слишком-то функциональная, но уж точно не банальная. К тому же, такая полка может смотреться эффектным украшением стены. 

Мебель с секретом

Дизайн интерьера дома, MoRo MoRo Гостиная в стиле кантри
MoRo

Дизайн интерьера дома

MoRo
MoRo
MoRo

Мебель в гостиной комнате просто обязана быть многофункциональной и экономить место в комнате. Тут нам и приходят на помощь всяческие советские диваны – кровати, столы – трансформеры и многое другое. Но сейчас уже двадцать первый век на дворе. Пора находить более стильную замену вещам советского периода. Удобным, симпатичным и функциональным решением станут мягкие тумбочки, расставленные по всей комнате, с внутренними выдвижными ящиками, которые подойдут и для рассадки гостей, и для хранения вещей. Такую же тумбочку можно вмонтировать в подоконник, тем самым сделав его более широким. Под тумбой будут выдвижные ящики для хранения всевозможных мелочей, а широкий и мягкий подоконник станет отличным местом для распития кофе и размышлений о вечном.

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Многофункциональный диван

Мягкая мебель, Немецкие кухни Немецкие кухни ГостинаяШкафы и серванты
Немецкие кухни

Мягкая мебель

Немецкие кухни
Немецкие кухни
Немецкие кухни

Советские вещи, что мы упоминали чуть выше, в наше время эволюционировали в полноценное стильное и функциональное дополнение к любому интерьеру гостиной комнаты. Тот же знакомый нам диван-кровать, но более уютный, симпатичный и вместительный. С кучей дополнительного свободного места внутри.

Стеллаж в качестве перегородки

homify Гостиная в стиле лофт
homify

homify
homify
homify

Стеллаж без задней стенки также можно установить посередине комнаты, тут он отлично справится с ролью перегородки, визуально и функционально разграничивая пространство гостиной. Такой стеллаж может являться как и просто многофункциональным элементом, так и ярким дизайнерским акцентом, притягивающим восхищенные взгляды.

Шкаф, которого нет

Квартира на ул. Первомайская, A.workshop A.workshop Гостиная в стиле лофт
A.workshop

Квартира на ул. Первомайская

A.workshop
A.workshop
A.workshop

Еще одна удивительная находка – зеркальный шкаф – купе. Идея не нова, но ведь эффективна же! Такой шкаф уже сам по себе не виден благодаря зеркалам. Эффект отражения здорово скрывает само присутствие хранилища у вас в гостиной комнате. А вкупе со светлой отделкой гостиной и белой мебелью – шкаф станет совсем незаметен.

Стена из шкафчиков

Гостиная в стиле лофт, ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ Гостиная в стиле лофт
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

Гостиная в стиле лофт

ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ
ИНТЕРЬЕР-ПРОЕКТ.РУ

А вот эти ребята придумали такое интересное решение. Довольно необычно и функционально. Стена, состоящая из множества шкафчиков с дверцами. Выглядит эта гостиная просторно и свободно. И не скажешь, что за этой стеной хранится великое множество всяких вещей, необходимых хозяевам квартиры. Максимально практичное использование пространства в комнате. Совершенно незаметная система хранения в гостиной. Браво!

Большие ковры - доступная роскошь

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