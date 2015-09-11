Всем известно, что гостиная является сердцем дома. В ней мы принимаем гостей, тут мы проводим свои вечера после работы и вообще, по возможности, все свое свободное время. Гостиная комната занимает второе место по важности, после спальни, конечно.

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Гостиная должна быть просторной, светлой и уютной, быть домашним очагом, местом семейных сборов, а значит, в ней должно быть минимум мебели и максимум места. Но как этого достичь, ведь в гостиной комнате обычно хранится столько всяких важных вещей! Дизайнеры со всех стран ломают голову и по сей день, пытаясь сделать системы хранения в гостиной более функциональными.Тут нам на помощь придет несколько маленьких хитростей, которые помогут места хранения в гостиной сделать более легкими и незаметными.