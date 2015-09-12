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Поворотные прихожие

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Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Рабочий кабинет в классическом стиле
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Прихожая должна быть просторной, чтобы несколько человек могли находиться в ней одновременно, не мешая друг другу. В типовых многоэтажках ситуация обстоит иначе, однако и здесь есть выход. Небольшие прихожие не стоит загромождать мебелью: это лишь усилит ощущение тесноты. Существует несколько нехитрых приемов, позволяющих визуально увеличить помещение: зеркала, правильный свет. Для таких комнат идеально подходят компактные, но вместительные поворотные прихожие.

Многофункциональный компактный модуль для прихожей пришел на наш рынок недавно, но уже завоевал приличную нишу в разделе мебели. Это простая конструкция, основой которой является поворотный механизм, он позволяет задействовать как лицевую, так и обратную сторону вешалки для одежды, расположенную у входа.

Классический набор или поворотная прихожая?

Проект 3к.кв ЖК Галант, MoRo MoRo Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
MoRo

Проект 3к.кв ЖК Галант

MoRo
MoRo
MoRo

Комплекс «прихожая» в классическом варианте это вешалка, полка под шапки и обувь, зеркало, тумбочка или пуф под зеркалом. Все вместе – значительный набор, который требует места для размещения.

Поворотная прихожая совместила в себе все эти предметы мебели. Максимально использовав как лицевую, боковую и обратную поверхность несущей доски. С одной стороны как правило расположено зеркало, которое в то же время является дверкой небольшого шкафа, под ним полки для небольших вещей. По бокам модуля углубления с крючками для сумок и зонтов. Обратная сторона предназначена для одежды: небольшая поперечная штанга.

Компактность и мобильность

17 homify Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
homify

17

homify
homify
homify

Кроме того, что поворотная прихожая стильная и удобная, она компактная (ее диаметр составляет 550 мм) и мобильная. Ее можно поставить в угол, где она будет занимать наименьшую полезную площадь. Или, наприемер, вот в таком закутке логичнее было бы использовать поворотную прихожую вместо простой обувницы и крючков для одежды.

А за счет своих небольших габаритов и устойчивости без опоры стены ее можно легко переставлять, меняя дизайн прихожей по своему усмотрению.

Не подойдет для узких прихожих

Превращение однокомнатной квартиры в двухкомнатную, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Превращение однокомнатной квартиры в двухкомнатную

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

Если у вас маленькое, узкое входное помещение, то поворотная прихожая серьезно загромоздит вам проход. Так при ширине прохода 120 и даже 150 см модуль диаметром 55 см не добавит гармонии и уюта. В данном случае расположение вешалки и зеркала как можно ближе к стене будет актуальнее, чем объединение этих предметов мебели.

Отдельные поворотные модули в составе прихожей

"Owl in the city", Marina Sarkisyan Marina Sarkisyan Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Marina Sarkisyan

Owl in the city

Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan
Marina Sarkisyan

Поворотной может быть не только вся прохожая, но и отдельные элементы. Это может быть поворотная тумба для обуви, модуль с крючками и зеркалом, или поворотный пуф.

Так, например, в этой прихожей от дизайнера Marina Sarkisyan округлый модуль с полочками мог бы быть поворотным, а следовательно более функциональным.

Поворотная прихожая в кабинет

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design Рабочий кабинет в классическом стиле
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Модули такого типа подойдут не только для прихожих, но и для других комнат. Они отлично впишутся в интерьер небольших кабинетов и прекрасным способом максимально эффективно организуют пространство. 

Если выбрать модуль контрастного цвета, то этот функциональный элемент превратиться еще и в арт-обект, добавив изюминку интерьеру вашего кабинета.

Правильно выбирайте мебель в соответствии с общей стилистикой

Мятный Glam, EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

Мятный Glam

EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой
EEDS дизайн студия Евгении Ермолаевой

Если вы остановили свой выбор на поворотной прихожей, то помните, что прихожую очень важно сделать не только удобной и уютной, но также стильной и интересной. Поэтому чтобы ваш выбор был верным воспользуйтесь консультацией опытного дизайнера. И тогда ваша прихожая будет радовать, дарить тепло и уют вам и вашим гостям.

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