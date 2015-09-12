Прихожая должна быть просторной, чтобы несколько человек могли находиться в ней одновременно, не мешая друг другу. В типовых многоэтажках ситуация обстоит иначе, однако и здесь есть выход. Небольшие прихожие не стоит загромождать мебелью: это лишь усилит ощущение тесноты. Существует несколько нехитрых приемов, позволяющих визуально увеличить помещение: зеркала, правильный свет. Для таких комнат идеально подходят компактные, но вместительные поворотные прихожие.

Многофункциональный компактный модуль для прихожей пришел на наш рынок недавно, но уже завоевал приличную нишу в разделе мебели. Это простая конструкция, основой которой является поворотный механизм, он позволяет задействовать как лицевую, так и обратную сторону вешалки для одежды, расположенную у входа.