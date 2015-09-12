Прихожая должна быть просторной, чтобы несколько человек могли находиться в ней одновременно, не мешая друг другу. В типовых многоэтажках ситуация обстоит иначе, однако и здесь есть выход. Небольшие прихожие не стоит загромождать мебелью: это лишь усилит ощущение тесноты. Существует несколько нехитрых приемов, позволяющих визуально увеличить помещение: зеркала, правильный свет. Для таких комнат идеально подходят компактные, но вместительные поворотные прихожие.
Многофункциональный компактный модуль для прихожей пришел на наш рынок недавно, но уже завоевал приличную нишу в разделе мебели. Это простая конструкция, основой которой является поворотный механизм, он позволяет задействовать как лицевую, так и обратную сторону вешалки для одежды, расположенную у входа.
Комплекс «прихожая» в классическом варианте это вешалка, полка под шапки и обувь, зеркало, тумбочка или пуф под зеркалом. Все вместе – значительный набор, который требует места для размещения.
Поворотная прихожая совместила в себе все эти предметы мебели. Максимально использовав как лицевую, боковую и обратную поверхность несущей доски. С одной стороны как правило расположено зеркало, которое в то же время является дверкой небольшого шкафа, под ним полки для небольших вещей. По бокам модуля углубления с крючками для сумок и зонтов. Обратная сторона предназначена для одежды: небольшая поперечная штанга.
Кроме того, что поворотная прихожая стильная и удобная, она компактная (ее диаметр составляет 550 мм) и мобильная. Ее можно поставить в угол, где она будет занимать наименьшую полезную площадь. Или, наприемер, вот в таком
закутке логичнее было бы использовать поворотную прихожую вместо простой обувницы и крючков для одежды.
А за счет своих небольших габаритов и устойчивости без опоры стены ее можно легко переставлять, меняя дизайн прихожей по своему усмотрению.
Если у вас маленькое, узкое входное помещение, то поворотная прихожая серьезно загромоздит вам проход. Так при ширине прохода 120 и даже 150 см модуль диаметром 55 см не добавит гармонии и уюта. В данном случае расположение вешалки и зеркала как можно ближе к стене будет актуальнее, чем объединение этих предметов мебели.
Owl in the city
Поворотной может быть не только вся прохожая, но и отдельные элементы. Это может быть поворотная тумба для обуви, модуль с крючками и зеркалом, или поворотный пуф.
Так, например, в этой прихожей от дизайнера Marina Sarkisyan округлый модуль с полочками мог бы быть поворотным, а следовательно более функциональным.
Модули такого типа подойдут не только для прихожих, но и для других комнат. Они отлично впишутся в интерьер небольших кабинетов и прекрасным способом максимально эффективно организуют пространство.
Если выбрать модуль контрастного цвета, то этот функциональный элемент превратиться еще и в арт-обект, добавив изюминку интерьеру вашего кабинета.
Если вы остановили свой выбор на поворотной прихожей, то помните, что прихожую очень важно сделать не только удобной и уютной, но также стильной и интересной. Поэтому чтобы ваш выбор был верным воспользуйтесь консультацией опытного дизайнера. И тогда ваша прихожая будет радовать, дарить тепло и уют вам и вашим гостям.