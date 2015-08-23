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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Квартира Мити Фомина, Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Гостиная в стиле модерн
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Прошедшая неделя на homify была крайне увлекательна и богата на интересные проекты. Мы щедро делились советами по оформлению комнат, любовались на жемчужины западной и отечественной загородной архитектуры и даже проникли туда, куда посторонним обычно вход запрещен – в квартиру известного певца Мити Фомина. Как обычно, в рубрике Лучшие проекты недели из нескольких десятков опубликованных статей, мы выбрали те, которые пользовались наибольшей популярностью среди читателей. 

1. Дом из иной Галактики

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive Дома в стиле модерн
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

Казалось бы, обычные и традиционные семейные дома, которые мы видим каждый день, олицетворяют установленный порядок вещей и помогают нам достичь идиллии семейной жизни. Но что на счет креативных проектов, цель которых — сделать жизнь оригинальной? Какую роль играют они и для кого подойдут неожиданные идеи в дизайне и декоре коттеджа? Ответы на эти вопросы вы узнаете из Книги идей ’Дом из иной Галактики’.

2. До и После: Редизайн интерьера квартиры

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Гость рубрики До и После – небольшая квартира, интерьер которой слегка устарел. В один прекрасный день ее хозяева приняли решение сдать квартиру в аренду и для повышения ее стоимости провести модернизацию интерьера. Какие подводные камни поджидали дизайнеров из студии Better Home на пути к успеху, мы расскажем в этой статье.

3. Дом, в котором сбываются мечты

El Encuentro 1, Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá Дома в стиле модерн
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá

Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá &amp; Clariá
Estudio de Arquitectura Clariá & Clariá

Этот современный особняк был спроектирован и построен на окраине Буэнос-Айреса специалистами архитектурной студии Claria & Claria. Минималистичный дизайн его фасада лишен каких-либо региональных особенностей – такой дом можно встретить в любой стране. За широкими стенами проживает молодая семья с тремя детьми. Длинная каменная дорожка и яркий свет окон очень располагают к тому, чтобы проникнуть вовнутрь современной постройки, что мы и рекомендуем вам сделать. 

4. Квартира Мити Фомина

Квартира Мити Фомина, Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе Гостиная в стиле модерн
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

Квартира Мити Фомина

Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе

Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе поделилась с нами фотографиями своего проекта квартиры известного певца, автора песен, продюсера и телеведущего Мити Фомина. Все мы помним его по популярной группе Hi-Fi, и оттого еще более интересно заглянуть в его новые апартаменты.

5. Современный дом Бабы Яги

Holzhaus "Wohnhaus Tsingas" - Niedrigenergiehaus, Helm Westhaus Architekten Helm Westhaus Architekten Дома в стиле минимализм
Helm Westhaus Architekten

Helm Westhaus Architekten
Helm Westhaus Architekten
Helm Westhaus Architekten

На первый взгляд кажется, что мы находимся в глубине дикого леса, где нас ждет удивительный деревянный куб. В действительности же этот участок расположен в Берлине! Его владельцы очень любят отдых на природе и хотели сделать свой дом максимально открытым для наслаждения красотами нашей планеты. Что из этого получилось, смотрите в Книге идей, посвященной современному дому Бабы Яги

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