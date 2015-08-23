Топ 5 – Лучшие проекты недели

Казалось бы, обычные и традиционные семейные дома, которые мы видим каждый день, олицетворяют установленный порядок вещей и помогают нам достичь идиллии семейной жизни. Но что на счет креативных проектов, цель которых — сделать жизнь оригинальной? Какую роль играют они и для кого подойдут неожиданные идеи в дизайне и декоре коттеджа? Ответы на эти вопросы вы узнаете из Книги идей ’Дом из иной Галактики’.