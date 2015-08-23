Топ 5 – Лучшие проекты недели

Прошедшая неделя на homify была крайне увлекательна и богата на интересные проекты. Мы щедро делились советами по оформлению комнат, любовались на жемчужины западной и отечественной загородной архитектуры и даже проникли туда, куда посторонним обычно вход запрещен – в квартиру известного певца Мити Фомина. Как обычно, в рубрике
Лучшие проекты недели из нескольких десятков опубликованных статей, мы выбрали те, которые пользовались наибольшей популярностью среди читателей.
Казалось бы, обычные и традиционные семейные дома, которые мы видим каждый день, олицетворяют установленный порядок вещей и помогают нам достичь идиллии семейной жизни. Но что на счет креативных проектов, цель которых — сделать жизнь оригинальной? Какую роль играют они и для кого подойдут неожиданные идеи в дизайне и декоре коттеджа? Ответы на эти вопросы вы узнаете из Книги идей ’Дом из иной Галактики’.
Гость рубрики До и После – небольшая квартира, интерьер которой слегка устарел. В один прекрасный день ее хозяева приняли решение сдать квартиру в аренду и для повышения ее стоимости провести модернизацию интерьера. Какие подводные камни поджидали дизайнеров из студии Better Home на пути к успеху, мы расскажем в этой статье.
Этот современный особняк был спроектирован и построен на окраине Буэнос-Айреса специалистами архитектурной студии Claria & Claria. Минималистичный дизайн его фасада лишен каких-либо региональных особенностей – такой дом можно встретить в любой стране. За широкими стенами проживает молодая семья с тремя детьми. Длинная каменная дорожка и яркий свет окон очень располагают к тому, чтобы проникнуть вовнутрь современной постройки, что мы и рекомендуем вам сделать.
Студия дизайна интерьера Лелы Кавтарадзе поделилась с нами фотографиями своего проекта квартиры известного певца, автора песен, продюсера и телеведущего Мити Фомина. Все мы помним его по популярной группе Hi-Fi, и оттого еще более интересно заглянуть в его новые апартаменты.
На первый взгляд кажется, что мы находимся в глубине дикого леса, где нас ждет удивительный деревянный куб. В действительности же этот участок расположен в Берлине! Его владельцы очень любят отдых на природе и хотели сделать свой дом максимально открытым для наслаждения красотами нашей планеты. Что из этого получилось, смотрите в Книге идей, посвященной современному дому Бабы Яги.