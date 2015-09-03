Идеальные матрасы: критерии выбора

Не всем известно, что причиной бессонницы может быть плохой матрас. Хорошее изделие, подобранное с учетом предпочтений и особенностей позвоночника человека, решает проблему беспокойных ночей и долгих часов ворочания в кровати. Для каждого существует свой идеальный матрас, и наши советы помогут выбрать его, обеспечив себя здоровым крепким сном и легким пробуждением.
Формально матрасы делятся на две большие группы – пружинные и беспружинные. Пружинные
подразделяются на зависимые и независимые. Тип матраса с зависимыми пружинами
по-другому называют
боннель, он считается одним из самых
экономичных и простых вариантов. В нем все пружины жестко соединены между собой
и создают эффект гамака, когда на матрас ложится человек. Для постоянного
использования это не самый лучший вид матраса, так как он скрипит, сильно
прогибается и может причинять неудобства спине. Но в качестве гостевого матраса
или дачного варианта зависимые пружины отлично подойдут, учитывая их вполне
демократичную стоимость.
Матрас с независимыми пружинами намного больше подходит для регулярного использования. Каждая пружина в таком матрасе обернута в отдельный чехол, таким образом, под весом прогибаются не все пружины, как в матрасе зависимой конструкции, а только необходимые. Эта система положительно влияет на позвоночник, поэтому считается, что матрасы с независимыми пружинами обладают хорошими ортопедическими свойствами. Чем больше расположено пружин на квадратный метр матраса, тем лучше, так как большее количество равномерно распределяет давление.
Беспружинные матрасы имеют синтетические и натуральные наполнители, от которых зависит цена изделия. Варианты наполнения матрасов: натуральный и искусственный латекс, кокосовое волокно, хлопок, пенополиуретан (поролон), шерсть. холлофайбер, конский волос и другие наполнители. Каждый из них имеет свои недостатки и преимущества. Натуральный латекс отличается упругостью, но искусственный материал дольше сохраняет форму. Из кокосового волокна чаще всего производят матрасы ортопедического типа. Они обладают повышенной жесткостью, в отличие от других материалов. Шерсть известна своими теплосберегающими свойствами, поэтому матрас на основе натуральной шерсти согревает даже самыми холодными ночами.
При выборе идеального матраса помните, что, несмотря на экологическую чистоту, изделия из натуральных волокон могут вызвать индивидуальную непереносимость. Поэтому зачастую потребители предпочитают матрасы на основе искусственных материалов, как правило, более дешевых и при этом износоустойчивых. Поролон – один из наиболее популярных искусственных наполнителей. Из него изготавливают и бюджетные, и дорогостоящие виды матрасов. Очень ценится за свои свойства холлофайбер, демонстрирующий отличные качественные характеристики, ничем не уступающие, а порой даже превосходящие натуральные материалы. Холлофайбер прекрасно пропускает воздух, не впитывает запахи и влагу, долгое время сохраняет первоначальный внешний вид и упругость. Для матраса также можно выбрать комбинированный наполнитель, сочетающий в себе разные виды и разные свойства материалов.
Матрасы так же делятся на 3 типа жесткости: мягкая, средняя и жесткая основа. Чем больше нагрузка на изделие, тем более жестким должен быть матрас. Поэтому мягкие типы подходят для веса менее 60 кг, они легко принимают форму тела и не затрудняют кровообращение. Такими являются беспружинные изделия из пенополиуретана, латекса, холлофайбера. Средняя жесткость практически универсальна: она выдерживает нагрузку от 60 до 95 кг и оказывает лечебно-профилактическое воздействие на позвоночник. В основном среднюю жесткость имеют пружинные матрасы.
Жесткая основа подходит для веса свыше 90 кг, она рекомендована для людей с заболеваниями шейного и грудного отдела позвоночника. Кокосовое волокно – типичный пример жесткого матраса. Латексный наполнитель тоже относится к жесткому типу, но не настолько экстремальному, как кокосовое волокно. Латекс более упругий и эластичный. Для двуспальных кроватей производители специально предусмотрели комбинированные типы жесткости, разные с двух сторон. Так что даже парам будет нетрудно найти свой идеальный матрас.
Выбор подходящего размера – еще один важный пункт идеального матраса. Нет проблем, если вы покупаете каркас кровати и матрас в одной специализированной компании: обычно они обладают стандартными габаритами. Если у вас уже есть каркас и вы меняете старый матрас на новый, то не поддавайтесь соблазну измерять старое изделие: со временем оно теряет форму. Матрас должен четко вписываться в рамки каркаса, не больше и не меньше. Также не забывайте о том, что изделие должно быть примерно на 15 см больше вашего роста, чтобы сон был комфортным, а кровообращение – незатрудненным. Сейчас производители делают под заказ даже самые необычные матрасы, например, для круглой кровати.
Обивка матраса также играет немаловажную роль при выборе идеального матраса. Она может быть выполнена из натуральных и искусственных материалов. Хлопок, лен – экологически чистые ткани, но более износоустойчивыми свойствами отличается полипропилен и полиэстер. Сейчас многие матрасы имеют съемные чехлы, простые в уходе. Кроме материала необходимо обратить внимание на швы, которые также влияют на срок службы изделия. Ровные и крепкие строчки продлят эксплуатацию матраса.
Существует еще один тип матрасов, который появился совсем недавно, но уже обзавелся поклонниками, – водяной. Он представляет собой прочную виниловую оболочку, наполненную обычной водой. Этот вид матраса имеет потрясающие ортопедические свойства: тело во время сна находится в удобном расслабленном положении, при этом вода поддерживает позвоночник в тонусе. В воду добавляются специальные примеси, за счет которых жидкость можно менять не чаще одного раза в два года. Из достоинств изделия можно также отметить наличие подогрева и поразительную долговечность, ведь матрас не продавливается со временем, а значит, не теряет свои ортопедические свойства. Один из самых больших минусов водяного матраса – его вес, достигающий 500 кг. Передвигать изделие будет практически невозможно, а каждый раз спускать и набирать воду – проблематично. Из-за тяжести матрас лучше всего устанавливать прямо на пол спальной комнаты, а не на каркас.
Как правило, все современные матрасы имеют привлекательный внешний вид. Конечно, это не основной показатель изделия, каждому человеку необходимо подбирать тот тип матраса, который подходит для его анатомических особенностей, а также стоит учитывать качество наполнителя и чехла. Нужный размер всегда можно выполнить на заказ в специализированных магазинах. Намного более важно то, насколько комфортным будет отдых на матрасе, ведь от него зависит и сон, и здоровье всех отделов позвоночника, поэтому не пренебрегайте тщательным и кропотливым поиском своего идеального матраса.