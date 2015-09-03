Идеальные матрасы: критерии выбора

Существует еще один тип матрасов, который появился совсем недавно, но уже обзавелся поклонниками, – водяной. Он представляет собой прочную виниловую оболочку, наполненную обычной водой. Этот вид матраса имеет потрясающие ортопедические свойства: тело во время сна находится в удобном расслабленном положении, при этом вода поддерживает позвоночник в тонусе. В воду добавляются специальные примеси, за счет которых жидкость можно менять не чаще одного раза в два года. Из достоинств изделия можно также отметить наличие подогрева и поразительную долговечность, ведь матрас не продавливается со временем, а значит, не теряет свои ортопедические свойства. Один из самых больших минусов водяного матраса – его вес, достигающий 500 кг. Передвигать изделие будет практически невозможно, а каждый раз спускать и набирать воду – проблематично. Из-за тяжести матрас лучше всего устанавливать прямо на пол спальной комнаты, а не на каркас.