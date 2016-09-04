Красивые спальни в американском стиле

Эстетика пространства спальни встречает нас каждое утро. Конечно же, нельзя сказать, что только это определяет наш день, мы же все-таки не цыплята, готовые бегать даже за кошкой, если именно ее увидели первой после освобождения от скорлупы. Но все же полностью сбрасывать со счетов это влияние слишком опрометчиво. Потому предлагаем, вам отнестись к этому пространству серьезно. Со всей серьезностью и убедительностью американского стиля.
Американский стиль подходит людям, которые уже знают свои жизненные приоритеты и не бегают по чужим газонам, высматривая, где трава зеленее. Они уже давно поняли, что цвет их лужайки практически полностью зависит от количества их внимания и заботы, от их каждодневных и правильновекторных усилий. Они поняли это и с радостью поливают и стригут свой газон, не забывая благодарить природу и погоду, помогающую им в этом деле.
Итак, посмотрим, в каком же пространстве предпочитают жить люди, знающие свои недостатки (которые, конечно же – продолжение их достоинств) и умело использующие их в повседневности.
Раннее утро и поздний вечер не окрашены у них яркими красками. Приглушенная цветовая гамма не отвлекает от списка дел на день или подведения итогов прошедшего. Стремясь упорядочить свою жизнь, они стараются придерживаться традиций, в том числе и в интерьере. Потому рядом с их кроватью всегда есть прикроватная тумбочка с лампой, а рядом с двухспальной – их по паре.
Им нет надобности и постоянно заливать всю комнату максимально ярким светом, ведь они знают, что внимание не может быть сосредоточено на всем и сразу. Потому предпочитают уголки с точечным освещением, например, у кровати, у туалетного столика или кресла, чтобы со всем тщанием подойти к рассмотрению отдельной задачи. А если требуется увидеть комнату (или проблему) целиком, у них имеется люстра. Конечно же, с несколькими лампочками и диммером, чтобы менять детализацию.
Традиционная отделка в виде панелей буазери, паркета, широких молдингов и плинтусов помогает им чувствовать себя увереннее, не ощущая себя одиноким первопроходцем. Встречаясь с проблемой, которая поставлена перед ними впервые в жизни, они хотели бы думать, что кто-то уже решал такое для себя и весьма успешно.
Они любят вещи. Но это не маниакальное стремление обладать всем и вся, но желание окружить себя истинно красивыми предметами. Это касается и одежды (при том и парадной, и повседневной). Они трепетно собирают свою коллекцию аксессуаров и обуви и для ее рационального и эффектного размещения (в первую очередь все же рационального) они оборудуют сложносочиненную гардеробную комнату. А если такая возможность пока отсутствует, покупают вместительный шкаф.
Они окружают себя разными по тактильным ощущениям тканями не потому, что это сейчас модно, а потому, что им это действительно нравится. Бархатная обивка для кресла у окна, изысканный шелк на подушках, длинный пушистый ворс у ковра – все это составляет многослойную структуру желаемого текстильного оформления. Они уже не так жестко привязаны к эко-постулатам, потому что уже поняли, что и современные синтетические ткани достойны их восхищения.
Они стараются правильно оценивать прошлое. Не смотря на то, что понимают, что каждый из их предыдущих шагов привел их в это место (и им оно, определенно, нравится), они не столь эгоцентричны и не стремятся окружить себя снимками из собственного прошлого. В рамках над их кроватью скорее будут висеть карты и ретро-снимки Нью-Йорка, а на тумбочке стоять фотография бирюзовой лагуны с пальмами или же их будут окружать лица, создающие собирательный образ не поодиночке, а все вместе. Потому не стоит думать, что если над их кроватью висит Одри Хепберн, они влюблены именно в нее. Скорее всего им нравится ее колье или выбранный ракурс.
Иногда они вносят в свои интерьеры цветовые акценты, но лишь потому, что их обостренное чувство гармонии требует уравновесить пейзаж за окном. И это скорее всего будет сезонный текстиль, меняющийся строго по временам года, чем что-то постоянное в отделке стен или мебели.
Предпочитая устойчивую традиционность ветреной моде, они не стремятся принести в свой дом все новинки. Исключение составляют современные гаджеты, существенно упрощающие их жизнь, и действительно нравящиеся им штучки. И если душа настойчиво требует зеркального комода или пары тумбочек, интерьер их рано или поздно получит.
Стоит признать, что они все же трудоголики. Не в той степени, что это уже стало диагнозом, но та работа, которую они для себя выбрали, поглощает их целиком. Чаще всего они сосредоточены на интеллектуальной сфере, потому стремятся обустроить в своей квартире несколько местечек для работы за ноутбуком, в том числе и в спальне. А если зона кабинета расположена на открытой террасе при ней или балконе, то это просто идеально!
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