Кофейная мода в дизайне интерьера

Возвратиться после нескольких часов работы (или даже после сноуборда на выходных) хочется в умиротворяющее пространство, созданное с любовью к эстетике и стилю, но не желающее стать центром вселенной. Гармоничное соединение комфорта и модных трендов, проистекающих из истинных потребностей современного человека, предлагает дизайн интерьера нового типа. Он ориентирован прежде всего на проживающего в нем человека, а не зрителя, случайно проходящего мимо.

Возможно именно серо-панельное прошлое многих российских городов не дает некоторым полюбить серую и кофейную палитру. Увидеть в этих оттенках современный (и при этом растущий!) тренд предлагают профессиональные интерьеры, которые помогают эффективно работать и без попыток скрыться от окружающего мира. Серо-кофейная гамма предлагает раствориться в красках мегаполиса, наслаждаясь всеми возможностями, которые он предлагает.