Кофейная мода в дизайне интерьера

Динамика современной жизни требует от приватного пространства квартиры или загородного дома как можно больше релакса. Нет, люди не стали больше уставать на работе или вообще больше работать. Просто сейчас они выбирают настолько захватывающую их внимание работу (чаще всего связанную с большим потоком информации), что дома им хочется чего-то нейтрального, без ярких визуальных раздражителей.
Стоит честно признать, что охристо-красные интерьеры сейчас выглядят немного ретро. Они приносят некоторую ностальгию и смещают фокус в прошлое, тогда как современный человек предпочитает жить в настоящем и строить планы на будущее. Свое прошлое он скорее воспринимает со смирением, потому что так или иначе оно привело его именно сюда, где он действительно счастлив находиться. Потому и строит такой интерьер вокруг себя, который поможет ему остаться в этом состоянии как можно дольше.
Возвратиться после нескольких часов работы (или даже после сноуборда на выходных) хочется в умиротворяющее пространство, созданное с любовью к эстетике и стилю, но не желающее стать центром вселенной. Гармоничное соединение комфорта и модных трендов, проистекающих из истинных потребностей современного человека, предлагает дизайн интерьера нового типа. Он ориентирован прежде всего на проживающего в нем человека, а не зрителя, случайно проходящего мимо.
Возможно именно серо-панельное прошлое многих российских городов не дает некоторым полюбить серую и кофейную палитру. Увидеть в этих оттенках современный (и при этом растущий!) тренд предлагают профессиональные интерьеры, которые помогают эффективно работать и без попыток скрыться от окружающего мира. Серо-кофейная гамма предлагает раствориться в красках мегаполиса, наслаждаясь всеми возможностями, которые он предлагает.
Интерьер нового типа строится на обилии естественного освещения за счет современного остекления в виде панорамных окон, дверей-слайдеров, второго света и даже стеклянных стен. И цветовая гамма для актуального интерьера получается соответствующей. Она наполнена умиротворением и безмятежностью, но не в духе тайского СПА, а в стиле мегаполиса. Для городского жителя, ведущего активный образ жизни, не будут успокаивающими ни яркие краски тропического интерьера, ни бело-голубая гамма греческого. Они будут создавать нежелательное отвлечение, уводя слишком далеко от реальной жизни, которая ждет почти каждый день с 9 утра или даже раньше.
А вот модные сейчас кофейные оттенки максимально соответствуют нужной атмосфере, потому что человек больше не прячется от своей работы в тишине квартиры или дома. Он живет своей работой и там, потому что считает, что наконец-то занимается действительно интересным делом, не желая прерывать это и дома. Но приходя из офиса домой, он решает уже не тактические задачи, он размышляет о большем, к нему приходит более широкое видение, которое и дает ему возможность с радостью начинать каждый новый день.
И люди, которые живут вместе с ним, проживают ту же самую жизнь. С похожей интересной работой. Потому в таком пространстве им тоже комфортно. Они разделяют его любовь к современному миру и его прелестям в виде путешествий и возможности съесть то, что не выросло в радиусе 200 километров от места его проживания. Возможности выбирать друзей не из узкого круга бывших однокашников и нынешних соседей, а строить свои отношения с людьми, которые имеют те же устремления и жизненные приоритеты, в какой бы стране они сейчас ни проживали.
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