Ремонт современной квартиры вовсе не требует огромных затрат, как многие люди считают. Квартиры далеко не всегда обставляют дорогой и шикарной мебелью, а поверхности далеко не всегда отделывают новыми, модными и затратными отделочными материалами. Если Вам требуется отремонтировать квартиру для сдачи ее в аренду, то бюджетный дизайн интерьера как раз вариант для вас. Главное, чтобы квартира получилась индивидуальной и привлекала внимание арендаторов. Недорогая отделка отечественными материалами и простая мебель тоже могут выглядеть стильно и уютно.
Бюджетный дизайн интерьера квартиры также уместен и для людей, доходы которых не позволяют им реализовать все свои творческие идеи сразу. Такая эволюция квартиры может длиться годами: сначала размещаются ключевые цветовые пятна, потом устанавливаются базовые конструкции и простенькая мебель, а уж потом все это усовершенствуется путем добавления новой и стильной мебели и основных предметов декора.
В качестве бюджетного декора квартиры можно использовать свои собственные поделки, такие как: вязанный чехол для стула или кресла; коллаж из картинок из интернета или из ваших собственных фотографий; собственноручно расписанные фарфоровые тарелочки; декоративные бабочки, цветочки и другие настенные украшения, вырезанные Вами лично; задекорированные вручную абажуры, подушки и пледы; необычные полочки с кучей интересных и милых сердцу мелочей и многое другое, что Вы можете сделать собственными руками. Такой декор сделает вашу квартиру уникальной в своем роде.
А в качестве бюджетной мебели можно использовать мебель из ИКЕИ.
Попробуйте подойти творчески к ремонту Вашего жилища – и даже бюджетный интерьер квартиры будет выглядеть стильно, свежо и уникально.
Стиль кантри тоже достаточно прост в исполнении. К тому же элементами декора для него могут послужить старые вещи на Вашем чердаке или на даче. Старинные вещи как нельзя лучше впишутся в интерьер квартиры в стиле кантри. Простые линии, натуральные материалы, мягкая обивка кресел и дивана однотонной тканью, стильный декор и состаренная мебель. Все доступно, просто и со вкусом.
Простые белые стены и потолок, пол отделан массивными досками и цветной мелкой плиткой (довольно необычное и оригинальное решение, яркое пятно привлекает взгляды и разграничивает две зоны – гостиную и столовую), мебель простая и практичная, выкрашена в белый цвет. За счет этих моментов комната выглядит просторной и светлой, а яркие декоративные элементы на фоне светлых стен выглядят освежающе и привлекают внимание.
Долма
Сейчас все чаще встречаются интерьеры, в которых нет отделки стен вообще. Как же так, спросите Вы. Но все гениальное – просто. Дизайнеры просто оставляют стены в том состоянии, в котором они находились до ремонта. Это выглядит очень ново и свежо. Этот элемент дизайна относится к стилю лофт.
В качестве бюджетной отделки стен, потолка и пола можно использовать один и тот же материал. Выглядеть это будет стильно и просторно, а затраты на отделку сведутся к минимуму. К тому же стиль минимализм вообще не требует декора. На то он и минимализм. В данном случае дизайнер и дверь отделал теми же материалами. Эдакая потайная дверца получилась.
Стиль лофт изначально подразумевает малозатратные материалы и конструкции. Мебель в стиле лофт простая и функциональная, никаких излишеств. Пустые кирпичные стены без отделки лишь местами украшены простеньким декором, простая и стильная мебель из натуральных материалов, частенько выполняющая роль перегородок и большие окна без занавесок и штор – вот основные элементы этого стиля. Как видите затрат мало, а итог более чем заслуживает восторженного внимания.
Этот яркий пример финского дизайна интерьера квартиры разработала Архитектурная группа «А5 Фонтанка». Ребята постарались создать бюджетный интерьер квартиры для сдачи ее в аренду, который был бы хорошего качества с практической и эстетической точек зрения. А также без особых дизайнерских изысков, универсального вкуса так сказать. Что в итоге у них и получилось.
В этой спальне совсем небольшая площадь, пространство зрительно увеличивается за счет светлых стен и раздвижных дверей шкафа. Черный цвет в каркасе кровати с балдахином, фурнитуре и светильниках отлично гармонирует с обстановкой, играя на контрастах. Интерьер получился светлым, легким и уютным.
Сэкономить бюджет можно и экономя место в квартире. Здесь мы видим совершенно невероятную планировку комнаты. Тут и кухня, и столовая, и даже гостиная поместились. Стиль этой комнаты – французский прованс, опять же белые стены для визуального расширения пространства комнаты, деревянный паркетный пол, белая простая мебель и однотонная пастельная обивка. Опять те же элементы, но совершенно другой стиль и вид. Главное умело совмещать натуральные отделочные материалы и недорогую мебель. Как видите, творческий подход к ремонту квартиры творит чудеса!
Перед вами классическая кухня в стиле лофт: ничего лишнего, натуральные материалы, шероховатые кирпичные и гладкие бетонные стены, массивные фактурные доски на полу только придают брутальности интерьеру, а деревянные балки под потолком напоминают о стиле кантри. Массивная деревянная мебель подчеркивает уникальный характер кухни, а мягкая кашемировая гардина резко контрастирует с остальным обликом комнаты. Все вещи и отделка простые и доступные каждому, ничего сложного и ничего лишнего.