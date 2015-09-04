Ремонт современной квартиры вовсе не требует огромных затрат, как многие люди считают. Квартиры далеко не всегда обставляют дорогой и шикарной мебелью, а поверхности далеко не всегда отделывают новыми, модными и затратными отделочными материалами. Если Вам требуется отремонтировать квартиру для сдачи ее в аренду, то бюджетный дизайн интерьера как раз вариант для вас. Главное, чтобы квартира получилась индивидуальной и привлекала внимание арендаторов. Недорогая отделка отечественными материалами и простая мебель тоже могут выглядеть стильно и уютно.

Бюджетный дизайн интерьера квартиры также уместен и для людей, доходы которых не позволяют им реализовать все свои творческие идеи сразу. Такая эволюция квартиры может длиться годами: сначала размещаются ключевые цветовые пятна, потом устанавливаются базовые конструкции и простенькая мебель, а уж потом все это усовершенствуется путем добавления новой и стильной мебели и основных предметов декора.

В качестве бюджетного декора квартиры можно использовать свои собственные поделки, такие как: вязанный чехол для стула или кресла; коллаж из картинок из интернета или из ваших собственных фотографий; собственноручно расписанные фарфоровые тарелочки; декоративные бабочки, цветочки и другие настенные украшения, вырезанные Вами лично; задекорированные вручную абажуры, подушки и пледы; необычные полочки с кучей интересных и милых сердцу мелочей и многое другое, что Вы можете сделать собственными руками. Такой декор сделает вашу квартиру уникальной в своем роде.

А в качестве бюджетной мебели можно использовать мебель из ИКЕИ.

Попробуйте подойти творчески к ремонту Вашего жилища – и даже бюджетный интерьер квартиры будет выглядеть стильно, свежо и уникально.