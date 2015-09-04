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Бюджетный интерьер квартиры

Алиса Алиса
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ ГР-2, Grynevich Architects Grynevich Architects Окна и двери в стиле минимализм
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Ремонт современной квартиры вовсе не требует огромных затрат, как многие люди считают. Квартиры далеко не всегда обставляют дорогой и шикарной мебелью, а поверхности далеко не всегда отделывают новыми, модными и затратными отделочными материалами. Если Вам требуется отремонтировать квартиру для сдачи ее в аренду, то бюджетный дизайн интерьера как раз вариант для вас. Главное, чтобы квартира получилась индивидуальной и привлекала внимание арендаторов. Недорогая отделка отечественными материалами и простая мебель тоже могут выглядеть стильно и уютно.

Бюджетный дизайн интерьера квартиры также уместен и для людей, доходы которых не позволяют им реализовать все свои творческие идеи сразу. Такая эволюция квартиры может длиться годами: сначала размещаются ключевые цветовые пятна, потом устанавливаются базовые конструкции и простенькая мебель, а уж потом все это усовершенствуется путем добавления новой и стильной мебели и основных предметов декора. 

В качестве бюджетного декора квартиры можно использовать свои собственные поделки, такие как: вязанный чехол для стула или кресла; коллаж из картинок из интернета или из ваших собственных фотографий; собственноручно расписанные фарфоровые тарелочки; декоративные бабочки, цветочки и другие настенные украшения, вырезанные Вами лично; задекорированные вручную абажуры, подушки и пледы; необычные полочки с кучей интересных и милых сердцу мелочей и многое другое, что Вы можете сделать собственными руками. Такой декор сделает вашу квартиру уникальной в своем роде. 

А в качестве бюджетной мебели можно использовать мебель из ИКЕИ.

Попробуйте подойти творчески к ремонту Вашего жилища – и даже бюджетный интерьер квартиры будет выглядеть стильно, свежо и уникально.

Просто и со вкусом

Загородный дом, Center of interior design Center of interior design Гостиная в стиле кантри
Center of interior design

Загородный дом

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

Стиль кантри тоже достаточно прост в исполнении. К тому же элементами декора для него могут послужить старые вещи на Вашем чердаке или на даче. Старинные вещи как нельзя лучше впишутся в интерьер квартиры в стиле кантри. Простые линии, натуральные материалы, мягкая обивка кресел и дивана однотонной тканью, стильный декор и состаренная мебель. Все доступно, просто и со вкусом.

Скандинавская эклектика

Скандинавская эклектика, CO:interior CO:interior Гостиная в скандинавском стиле
CO:interior

Скандинавская эклектика

CO:interior
CO:interior
CO:interior

Простые белые стены и потолок, пол отделан массивными досками и цветной мелкой плиткой (довольно необычное и оригинальное решение, яркое пятно привлекает взгляды и разграничивает две зоны – гостиную и столовую), мебель простая и практичная, выкрашена в белый цвет. За счет этих моментов комната выглядит просторной и светлой, а яркие декоративные элементы на фоне светлых стен выглядят освежающе и привлекают внимание.

Без отделки

ресторан "Долма", ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Стены и пол в стиле лофт
ООО <q>Студио-ТА</q>

ресторан Долма

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Сейчас все чаще встречаются интерьеры, в которых нет отделки стен вообще. Как же так, спросите Вы. Но все гениальное – просто. Дизайнеры просто оставляют стены в том состоянии, в котором они находились до ремонта. Это выглядит очень ново и свежо. Этот элемент дизайна относится к стилю лофт.

Минимализм

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ ГР-2, Grynevich Architects Grynevich Architects Окна и двери в стиле минимализм
Grynevich Architects

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ ГР-2

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

В качестве бюджетной отделки стен, потолка и пола можно использовать один и тот же материал. Выглядеть это будет стильно и просторно, а затраты на отделку сведутся к минимуму. К тому же стиль минимализм вообще не требует декора. На то он и минимализм. В данном случае дизайнер и дверь отделал теми же материалами. Эдакая потайная дверца получилась. 

Лофт – как недорогое и стильное решение для интерьера

Блок-секция, Center of interior design Center of interior design Гостиная в стиле лофт
Center of interior design

Блок-секция

Center of interior design
Center of interior design
Center of interior design

Стиль лофт изначально подразумевает малозатратные материалы и конструкции. Мебель в стиле лофт простая и функциональная, никаких излишеств. Пустые кирпичные стены без отделки лишь местами украшены простеньким декором, простая и стильная мебель из натуральных материалов, частенько выполняющая роль перегородок и большие окна без занавесок и штор – вот основные элементы этого стиля. Как видите затрат мало, а итог более чем заслуживает восторженного внимания.

Финские лекала

Квартира по финским лекалам Format A5 Fontanka ГостинаяХранение
Format A5 Fontanka

Квартира по финским лекалам

Format A5 Fontanka
Format A5 Fontanka
Format A5 Fontanka

Этот яркий пример финского дизайна интерьера квартиры разработала Архитектурная группа «А5 Фонтанка». Ребята постарались создать бюджетный интерьер квартиры для сдачи ее в аренду, который был бы хорошего качества с практической и эстетической точек зрения. А также без особых дизайнерских изысков, универсального вкуса так сказать. Что в итоге у них и получилось. 

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Легкость и уют

дизайн-проект спальни Easy loft ИнтерьерКом / InteriorCom Спальня в стиле лофт
ИнтерьерКом / InteriorCom

дизайн-проект спальни Easy loft

ИнтерьерКом / InteriorCom
ИнтерьерКом / InteriorCom
ИнтерьерКом / InteriorCom

В этой спальне совсем небольшая площадь, пространство зрительно увеличивается за счет светлых стен и раздвижных дверей шкафа. Черный цвет в каркасе кровати с балдахином, фурнитуре и светильниках отлично гармонирует с обстановкой, играя на контрастах. Интерьер получился светлым, легким и уютным.

Экономия места

Кухня в стиле Французский прованс Универсальная история Кухня в стиле кантри
Универсальная история

Кухня в стиле Французский прованс

Универсальная история
Универсальная история
Универсальная история

Сэкономить бюджет можно и экономя место в квартире. Здесь мы видим совершенно невероятную планировку комнаты. Тут и кухня, и столовая, и даже гостиная поместились. Стиль этой комнаты – французский прованс, опять же белые стены для визуального расширения пространства комнаты, деревянный паркетный пол, белая простая мебель и однотонная пастельная обивка. Опять те же элементы, но совершенно другой стиль и вид. Главное умело совмещать натуральные отделочные материалы и недорогую мебель. Как видите, творческий подход к ремонту квартиры творит чудеса!

Стиль лофт в кухонном пространстве

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая) Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Кухня в стиле лофт
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

Перед вами классическая кухня в стиле лофт: ничего лишнего, натуральные материалы, шероховатые кирпичные и гладкие бетонные стены, массивные фактурные доски на полу только придают брутальности интерьеру, а деревянные балки под потолком напоминают о стиле кантри. Массивная деревянная мебель подчеркивает уникальный характер кухни, а мягкая кашемировая гардина резко контрастирует с остальным обликом комнаты. Все вещи и отделка простые и доступные каждому, ничего сложного и ничего лишнего.

Однотонная плитка для ванной: нескучное решение!

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