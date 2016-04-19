Идеи дизайна интерьера однокомнатной квартиры

Очень удобная планировка для тех, кто любит принимать гостей и чувствовать, что его квартира постоянно находится в идеальном парадном состоянии – вариант французского салона. Здесь кухня и гостиная объединяются, а интерьер оформляется в едином парадном стиле. Мягкая мебель ставится у окна – один, два или даже три дивана (например, два раскладных трехместных и одна маленькая софа) ставятся по периметру комнаты или друг напротив друга.

Помните, что однушка по закону не может лишиться единственной стены, без которой кухня объединится с жилой комнатой. Такая квартира может стать лишь полностью нежилым помещением, что вряд ли вас устроит. Вы должны обязательно предусмотреть разграничение — легкие раздвижные двери из стекла, пластика или дерева, частично прозрачные.

Например, стоимость стеклянных дверей-слайдеров с дополнительными стеклянными элементами может быть от 40 тыс. рублей за такое зонирование, но даже просто за счет сноса стен прибавит вам лишний квадратный метр, не говоря уже об удобстве!