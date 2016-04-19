Идеи дизайна интерьера однокомнатной квартиры

В поисках новых решений дизайна и перепланировки вашей однокомнатной квартиры и декора интерьера? Возможно, наша статья покажет вам некоторые новые направления, о которых вы забыли.
Также мы настоятельно советуем вам ознакомиться со стилем бразильяно в дизайне интерьера – настоящим спасением для малогабаритных квартир размером от 30 кв. метров.
Модульная мебель для хранения подразумевает модули хранения в едином стиле, но разных форматов, которые объединены в единый комплекс на территории всей комнаты или даже квартиры. Такая стратегия позволяет визуально оформить кухню, столовую, спальню, гостиную и прихожую в одном стиле. Особенно это удобно для самых маленьких квартир.
Стратегия мастер-сьюта в однокомнатной квартире объединяет несколько зон в одно пространство. Например, между ванной комнатой и спальней устанавливаются стеклянные перегородки, а сама спальня больше похожа на номер в отеле, чем на обычный «зал». Диван в таком случае располагается спинкой к кровати либо заменяется креслами, кушеткой или мягким подоконником.
Новинка в дизайне интерьера – акриловая мебель. Эта прозрачная пластиковая элегантность может стать прекрасным решением для оформления городской однокомнатной квартиры. А еще существует зеркальная мебель (с зеркальной отделкой на деревянной основе), позволяющая сделать дом более светлым, а комнаты – визуально более аккуратными.
Успех скандинавского стиля в дизайне интерьера в России и СНГ объясняется схожестью в архитектурном градостроительном проектировании. В Швеции, Дании и Норвегии очень много типовых многоквартирных домов, которые пережили уже не один капитальный ремонт, но все еще остаются в строю и должны быть оформлены под новое поколение.
Маленькие мелочи – дополнительные открытые полочки, отдельное место для питомца, удобный пуфик в прихожей, прикроватные тумбочки или кухонный остров могут серьезно помочь вам в обустройстве маленькой квартиры.
Также вы можете присоединить лоджию либо утеплить и организовать на ней гардеробную, кабинет, место для учебы ребенка, детский уголок для игр. На присоединенной лоджии можно расположить диван спинкой к окнам, тогда останется место для кровати по центру комнаты – напротив стены с TV!
Если лоджия находится при кухне, после объединения на нее можно вынести холодильник, либо в присоединенной нише создать столовую, либо продлить гарнитур вдоль окна – создать там просто столешницу для резки или раковину напротив окна.
Очень удобная планировка для тех, кто любит принимать гостей и чувствовать, что его квартира постоянно находится в идеальном парадном состоянии – вариант французского салона. Здесь кухня и гостиная объединяются, а интерьер оформляется в едином парадном стиле. Мягкая мебель ставится у окна – один, два или даже три дивана (например, два раскладных трехместных и одна маленькая софа) ставятся по периметру комнаты или друг напротив друга.
Помните, что однушка по закону не может лишиться единственной стены, без которой кухня объединится с жилой комнатой. Такая квартира может стать лишь полностью нежилым помещением, что вряд ли вас устроит. Вы должны обязательно предусмотреть разграничение — легкие раздвижные двери из стекла, пластика или дерева, частично прозрачные.
Например, стоимость стеклянных дверей-слайдеров с дополнительными стеклянными элементами может быть от 40 тыс. рублей за такое зонирование, но даже просто за счет сноса стен прибавит вам лишний квадратный метр, не говоря уже об удобстве!
При данной планировке кухня остается на своем месте, а вот главную комнату вы оформляете в стиле мастер-сьют. Подробнее о нем можно узнать на специальной странице, а здесь мы коснемся лишь основных моментов.
Стандартный набор мебели для мастер-сьюта: кровать с изголовьем, туалетный столик с зеркалом и местом над ним для TV, шкаф, прикроватные тумбочки, диван или два кресла как мягкий уголок для отдыха. Вся деревянная мебель выполняется в единой цветовой палитре, а отделка и мягкая мебель подбирается нейтральных (бежевых, медовых, светло-коричневых) тонов.
При сносе перегородки между кухней и гостиной вы образуете главную свободную зону у окна или двух окон. Спальня и гардеробная в таком случае находятся либо в нише, либо в дальней от окна части помещения, а диван располагается напротив кухонного гарнитура с модулем для TV (иногда это просто подвешенный над столешницей TV). Спальня в таком случае имеет выход либо в гостиную, либо в прихожую.
Французский будуар тоже подразумевает снос перегородки между кухней и гостиной, но диван располагается спинкой к столовой зоне и образует традиционный уголок будуара при спальне. Здесь – TV, библиотека, кабинет и мягкая мебель создают очень функциональное пространство. Спальня в таком случае находится напротив ванной комнаты или просто в глубине гостиной (зависит от планировки) и имеет выход в гостиную.
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— Гениальные идеи дизайна малогабаритных квартир в стиле бразильяно;