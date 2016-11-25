Белый цвет в дизайне интерьера

Отношение к цвету определяет опыт. Практически у каждого до 30 уже нет ассоциативной

связки белого цвета с больницей или бедностью. Тем, кто старше, повезло меньше. Они еще помнят вездесущее белое постельное белье и побеленные стены, после которых даже обои ужасного зеленого оттенка с крупнющими вениками выглядели лучше. Кто-то в то время красил деревянные рамы в молочно-кофейный оттенок, а у кого-то протест против белого однообразия выливался в желтые радиаторы.

А нас приучил к белому в дизайне интерьера трендовый скандинавский минимализм. Потому мы невероятно любим белоснежные стены и постельное белье. Для нас это больше ассоциируется с простором, люксом и отелем во время отпуска. Мы любим даже белоснежные диваны, потому что в современности научились их эффективно чистить, а еще на них почти не видна шерсть бело-пушистого перса. (Да, белоснежных кошек мы тоже обожаем). Мы почти не носили школьную форму, потому белые блузки и рубашки не напоминают нам про линейки в гулком зале. А любовь к белоснежным брючкам (капри, джеггинсам, скинни и, конечно же, палаццо) так сильна, что мы даже разыскали белые джинсы-бойфренды.

Но вернемся к дизайну интерьера…