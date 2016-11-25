Белый цвет в дизайне интерьера

Отношение к цвету определяет опыт. Практически у каждого до 30 уже нет ассоциативной
связки белого цвета с больницей или бедностью. Тем, кто старше, повезло меньше. Они еще помнят вездесущее белое постельное белье и побеленные стены, после которых даже обои ужасного зеленого оттенка с крупнющими вениками выглядели лучше. Кто-то в то время красил деревянные рамы в молочно-кофейный оттенок, а у кого-то протест против белого однообразия выливался в желтые радиаторы.
А нас приучил к белому в дизайне интерьера трендовый скандинавский минимализм. Потому мы невероятно любим белоснежные стены и постельное белье. Для нас это больше ассоциируется с простором, люксом и отелем во время отпуска. Мы любим даже белоснежные диваны, потому что в современности научились их эффективно чистить, а еще на них почти не видна шерсть бело-пушистого перса. (Да, белоснежных кошек мы тоже обожаем). Мы почти не носили школьную форму, потому белые блузки и рубашки не напоминают нам про линейки в гулком зале. А любовь к белоснежным брючкам (капри, джеггинсам, скинни и, конечно же, палаццо) так сильна, что мы даже разыскали белые джинсы-бойфренды.
Но вернемся к дизайну интерьера…
Скандинавский минимализм – это постоянно развивающийся стиль. Оставляя неизменно белые стены и почти всегда белую мебель, он очень чутко следит за трендами. Но даже модный каркасный столик из металла становится в этом стиле белым. Часто говорят, что белый цвет расширяет пространство, но это не совсем так. Он заставляет стены исчезать, лишая нас точных ориентиров для определения их местонахождения. Потому белые стены подходят и для больших помещений, и для высоких потолков.
Так же как белые стены, работают и белые системы хранения от пола до потолка. Вместительная конструкция в белом цвете не пугает нас нависающей громадой и не съедает квадратные метры.
Модное сочетание со стальным, золотым и медно-розовым превратит даже полупустую залу в невероятное место, полное изысканности и стиля.
Вы можете использовать белый в качестве чистого холста, но котором эффектными мазками расположите другие элементы интерьера. Так вы повысите выразительность каждого предмета декора, типа картины на стене или абажура над обеденным столом. А уж как невероятно будет смотреться в белом лестница интересной конструкции!
Белый как синоним чистоты безусловно будет уместен для интерьера в ванной комнате. Подойдет он и для гардеробной. Ящики и полочки в белом цвете не заберут фокус внимания на себя, но все же станут необходимым элементом правильной подачи одежды.
Попробуйте белый и для оформления домашнего кабинета. Не будучи столь формален, как кабинет в английском стиле с темным деревом и тяжелым текстилем, он поможет создать нейтральное пространство, в котором проявится ваша творческая натура и природная любознательность.
Трудно представить более трендовую комбинацию, чем белый в сочетании с вариантами каменно-кофейной палитры. На снимке выше сложные фактурные сочетания подчеркнуты темным деревом и вся эта красота продублирована огромным зеркалом.
Нельзя сказать, что белоснежная кухня – мечта любой хозяйки. Многие из нас все еще боятся белого глянца, на котором могут быть видны отпечатки пальцев, или белой поверхности с текстурой, на которой так заметна любая мелочь. Но постепенно научившись справляться с капризами белоснежной мебели, мы все же вряд ли захотим сменить ее на что-то менее роскошное.
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