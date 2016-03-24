В самой основе дизайна интерьера маленькой современной гостиной лежит легкая и светлая отделка, максимальный формат остекления, модульная мебель и пара ярких акцентов на нейтральном фоне.

Кроме этого в стиле бразильяно вы также увидите зеркальную отделку для стен, в европейском урбане – подсветку для модулей для TV, в скандинавском стиле – коллекцию постеров или фотографий в рамках, а также этнический текстиль и геометричные узоры.

В этой статье мы собрали для вас и другие идеи дизайна интерьера маленькой гостиной, которые были реализованы в комнатах от 9 до 19 кв.м. Иногда эти гостиные были частью открытой планировки и находились в одной комнате с кухней, поэтому элемент панорамного остекления тоже особенно важен для освещения кулинарной зоны.