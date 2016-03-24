В самой основе дизайна интерьера маленькой современной гостиной лежит легкая и светлая отделка, максимальный формат остекления, модульная мебель и пара ярких акцентов на нейтральном фоне.
Кроме этого в стиле бразильяно вы также увидите зеркальную отделку для стен, в европейском урбане – подсветку для модулей для TV, в скандинавском стиле – коллекцию постеров или фотографий в рамках, а также этнический текстиль и геометричные узоры.
В этой статье мы собрали для вас и другие идеи дизайна интерьера маленькой гостиной, которые были реализованы в комнатах от 9 до 19 кв.м. Иногда эти гостиные были частью открытой планировки и находились в одной комнате с кухней, поэтому элемент панорамного остекления тоже особенно важен для освещения кулинарной зоны.
Реализовать идею панорамного остекления в городской квартире не так сложно, как кажется на первый взгляд. Если при гостиной комнате есть лоджия или балкон, то стоит утеплить данную часть дома, присоединить к комнате и реализовать идею окон от пола до потолка в панорамном формате или же продублировать данную идею на перегородку между комнатой и лоджией.
Панорамное остекление в пол можно создать и в обычной комнате, если проект вашего дома допускает такой тип перепланировки. За консультацией конкретно по вашему вопросу стоит обратиться к дизайнеру, назвав тип или серию дома или же выслать фотографию дома для определения.
Реализация панорамного остекления в различных условиях может стоить от 50-100 до 400 тыс. рублей. Но помните, что даже просто продление окна до пола может стать вашим спасением в дизайне гостиной, даже без увеличения пейзажности вида.
Главный вопрос такой инновации – куда тогда встраивать систему отопления в квартире. Система отопления в таком случае переформируется по всем законным нормам, устанавливаются маленькие, почти незаметные напольные радиаторы (высота от пола всего лишь около 30-40 см плюс минималистичный дизайн). В домах без центральной системы отопления вы можете использовать для обогрева квартиры такие системы, как «теплый пол», тепловой насос или простые электрорадиаторы, поставленные в квартире не у окна.
Открытая планировка, когда объединяются, как правило, кухня (+столовая) и гостиная, считается прекрасным способом сделать маленькую гостиную просторнее. Она не становится по сути больше, но пара квадратных метров за счет сноса стен и возможности для создания более эргономичного интерьера все-таки достаются вам как бонус.
Декоративное зонирование из стекла, декоративных стеллажей, гипсокартона с элементами зеркальной отделки и даже обычное (в виде стенки дивана или барной стойки) может стать еще одним стильным элементом интерьера.
Модульная мебель – идеальный шанс для вас сделать гостиную функциональной, но оставить дизайн ее интерьера не перегруженным. Модули в данном случае могут содержать открытые полки, навесные и напольные элементы для хранения с распашными или дверцами-слайдерами, а также ящики различных размеров, боксы с плетеными коробочками, буфеты, гардеробные элементы, зоны письменного кабинета или столовой.
Идеальный модульный проект выглядит так, будто ваша квартира стала мульти-функциональной фантастической картинкой. Лучшие примеры таких можно найти в стиле бразильяно, а посмотреть их можно в нашей галерее (выберите страну «Бразилия» и стиль «модерн»).
Для основы интерьера возьмите один из самых светлых оттенков (молочный, белоснежный, бледно-серый, ледяной кофе). Добавьте к нему мебель в белом цвете или из категорий цветов «темно-серые» и «кофейные». Затем добавьте два-три цвета одной из категорий «пастельные», «яркие» и «глубокие». Сочетание вместе пастельных и, например, глубоких цветов доступно лишь профессионалам.
Также вы можете добавить эффект глянца, серебряные или золотые элементы, сталь, зеркальную мебель и стеклянные акценты.
Пастельные тона: мятный, персиковый, лаванда, салатовый, бледно-розовый, розовый кварц, розовое шампанское, бледно-бирюзовый, коралловый.
Яркие цвета: фиеста, малиновый, фуксия, бирюзовый, апельсиновый.
Глубокие цвета: изумрудный, марсала, каштан, фиолетовый, пурпурный, цвет ночного неба.
Темно-серые: бледно-серый, венге, черный с синим отливом, черный с эффектом звездного неба, черный глянец, лила грей.
Кофейные и десертные: мокко, латте, ледяной кофе, кофе с молоком, карамель, ваниль, корица, темный и молочный шоколад.
Слишком габаритная мягкая мебель, слишком габаритные модули для хранения без функционала, маленькие окна, темная деревянная мебель, темные и массивные крупные пятна, непрактичная отделка, слишком разнообразная цветовая гамма, вышедшие из моды оттенки, виды текстиля и орнаментов.
Также не рекомендуется использовать в дизайне маленькой гостиной обои (лишь для акцентных стен), мебель в традиционном или классическом стиле (исключение – работы профессиональных дизайнеров) и мебель, не подходящую по размерам к конкретному помещению.
В проекте дизайна гостиной выше дизайнер избежал всех ошибок в дизайне маленькой гостиной! Браво!
Гостиная в 9-12 кв.м. может легко вместить полноценный диван (можно и раскладной для сна), кофейный столик, модуль для TV с ящиками и открытыми полками и даже один комод или мини-шкаф для вещей.
Гостиная в 13-16 кв.м. может добавить в свой функционал на выбор еще 2-3 модуля: зону письменного стола, столовой для 2-4 человек, модуль полноценной библиотеки и место для дополнительного кресла или фальш-камина.
Гостиная в 17-19 кв.м. плюс к дивану и выбранным функциям может уместить на своей площади двуспальную кровать и шкаф-купе.
Также возможны вариации, где на 17-19 кв.м. умещается диван, гардероб, кровать и кухня-столовая, и такие варианты действительно существуют. Посмотреть один из них в стиле бразильяно можно здесь.
Постеры, иллюстрации, фотографии крупного формата и модные в последние годы акварельные и абстрактные рисунки могут стать незаменимой частью декора в гостиной. Расположите их над спинкой дивана или на свободной стене в легком, творческом беспорядке.
Очень полезными декоративными элементами в дизайне маленькой комнаты являются стеклянные и зеркальные предметы и отделка. Они позволяют создать блики в интерьере, сделать его насыщенным, легким и глянцевым, не отнимая свободного пространства.
Зеркальная отделка стен также очень популярна в стиле бразильяно, где она творит настоящие чудеса с маленькими комнатами. Также популярная зеркальная и акриловая (прозрачная) мебель в интерьере.
Особенно трендовым вариантом оформления маленькой гостиной является стиль гламурный шик. Посмотреть шикарные идеи дизайна и декора по этой теме вы можете здесь.
В этой квартире площадью чуть более 30 кв. метрам нашлось место для кухни на лоджии, гостиной, спальни и ванной комнаты. Общая площадь гостиной здесь — менее 12 кв. метрам, а смотрится она, как номер в бутик-отеле или даже миниатюрный пентхаус!
Даже в маленькой гостиной найдется место для шикарной акцентной стены с отделкой обоями, подсветкой, имитацией кирпичной или каменной кладки. Такой прием может полностью преобразить облик гостиной и помочь вам в реализации определенного стилистического оформления. Например, в традициях лофт, кантри или бразильяно (кирпич, дерево и зеркала соответственно).
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— 10 дизайн-проектов для небольшой гостиной;