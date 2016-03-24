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Идеи дизайна интерьера маленькой гостиной

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Гостиная в стиле модерн
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В самой основе дизайна интерьера маленькой современной гостиной лежит легкая и светлая отделка, максимальный формат остекления, модульная мебель и пара ярких акцентов на нейтральном фоне.

Кроме этого в стиле бразильяно вы также увидите зеркальную отделку для стен, в европейском урбане – подсветку для модулей для TV, в скандинавском стиле – коллекцию постеров или фотографий в рамках, а также этнический текстиль и геометричные узоры.

В этой статье мы собрали для вас и другие идеи дизайна интерьера маленькой гостиной, которые были реализованы в комнатах от 9 до 19 кв.м. Иногда эти гостиные были частью открытой планировки и находились в одной комнате с кухней, поэтому элемент панорамного остекления тоже особенно важен для освещения кулинарной зоны.

​Панорамное остекление

Apartamento Cool, Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA Гостиная в стиле модерн
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA
Carolina Mendonça Projetos de Arquitetura e Interiores LTDA

Реализовать идею панорамного остекления в городской квартире не так сложно, как кажется на первый взгляд. Если при гостиной комнате есть лоджия или балкон, то стоит утеплить данную часть дома, присоединить к комнате и реализовать идею окон от пола до потолка в панорамном формате или же продублировать данную идею на перегородку между комнатой и лоджией.

Панорамное остекление в пол можно создать и в обычной комнате, если проект вашего дома допускает такой тип перепланировки. За консультацией конкретно по вашему вопросу стоит обратиться к дизайнеру, назвав тип или серию дома или же выслать фотографию дома для определения.

​Стоимость панорамного остекления и отопление

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living Гостиная в классическом стиле
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

Реализация панорамного остекления в различных условиях может стоить от 50-100 до 400 тыс. рублей. Но помните, что даже просто продление окна до пола может стать вашим спасением в дизайне гостиной, даже без увеличения пейзажности вида.

Главный вопрос такой инновации – куда тогда встраивать систему отопления в квартире. Система отопления в таком случае переформируется по всем законным нормам, устанавливаются маленькие, почти незаметные напольные радиаторы (высота от пола всего лишь около 30-40 см плюс минималистичный дизайн). В домах без центральной системы отопления вы можете использовать для обогрева квартиры такие системы, как «теплый пол», тепловой насос или простые электрорадиаторы, поставленные в квартире не у окна.

​Открытая планировка

KT-41 Queens Gate, Keir Townsend Keir Townsend Гостиная в стиле модерн
Keir Townsend

KT-41 Queens Gate

Keir Townsend
Keir Townsend
Keir Townsend

Открытая планировка, когда объединяются, как правило, кухня (+столовая) и гостиная, считается прекрасным способом сделать маленькую гостиную просторнее. Она не становится по сути больше, но пара квадратных метров за счет сноса стен и возможности для создания более эргономичного интерьера все-таки достаются вам как бонус.

Декоративное зонирование из стекла, декоративных стеллажей, гипсокартона с элементами зеркальной отделки и даже обычное (в виде стенки дивана или барной стойки) может стать еще одним стильным элементом интерьера.

​Модульная мебель

Loft do Casal, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura Гостиная в стиле модерн
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

Модульная мебель – идеальный шанс для вас сделать гостиную функциональной, но оставить дизайн ее интерьера не перегруженным. Модули в данном случае могут содержать открытые полки, навесные и напольные элементы для хранения с распашными или дверцами-слайдерами, а также ящики различных размеров, боксы с плетеными коробочками, буфеты, гардеробные элементы, зоны письменного кабинета или столовой.

Идеальный модульный проект выглядит так, будто ваша квартира стала мульти-функциональной фантастической картинкой. Лучшие примеры таких можно найти в стиле бразильяно, а посмотреть их можно в нашей галерее (выберите страну «Бразилия» и стиль «модерн»).

​Модная цветовая гамма

Design Reetdach Neubau, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Гостиная в стиле кантри
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Для основы интерьера возьмите один из самых светлых оттенков (молочный, белоснежный, бледно-серый, ледяной кофе). Добавьте к нему мебель в белом цвете или из категорий цветов «темно-серые» и «кофейные». Затем добавьте два-три цвета одной из категорий «пастельные», «яркие» и «глубокие». Сочетание вместе пастельных и, например, глубоких цветов доступно лишь профессионалам.

Также вы можете добавить эффект глянца, серебряные или золотые элементы, сталь, зеркальную мебель и стеклянные акценты.

​Модные оттенки

Rénovation d'un studio à Lyon 06, Marion Lanoë Marion Lanoë Гостиная в стиле модерн
Marion Lanoë

Marion Lanoë
Marion Lanoë
Marion Lanoë

Пастельные тона: мятный, персиковый, лаванда, салатовый, бледно-розовый, розовый кварц, розовое шампанское, бледно-бирюзовый, коралловый.

Яркие цвета: фиеста, малиновый, фуксия, бирюзовый, апельсиновый.

Глубокие цвета: изумрудный, марсала, каштан, фиолетовый, пурпурный, цвет ночного неба.

Темно-серые: бледно-серый, венге, черный с синим отливом, черный с эффектом звездного неба, черный глянец, лила грей.

Кофейные и десертные: мокко, латте, ледяной кофе, кофе с молоком, карамель, ваниль, корица, темный и молочный шоколад.

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​Главные ошибки в дизайне маленькой гостиной

2 pièces de 28m2, Atelier Grey Atelier Grey Гостиная в стиле модерн
Atelier Grey

Atelier Grey
Atelier Grey
Atelier Grey

Слишком габаритная мягкая мебель, слишком габаритные модули для хранения без функционала, маленькие окна, темная деревянная мебель, темные и массивные крупные пятна, непрактичная отделка, слишком разнообразная цветовая гамма, вышедшие из моды оттенки, виды текстиля и орнаментов.

Также не рекомендуется использовать в дизайне маленькой гостиной обои (лишь для акцентных стен), мебель в традиционном или классическом стиле (исключение – работы профессиональных дизайнеров) и мебель, не подходящую по размерам к конкретному помещению.

В проекте дизайна гостиной выше дизайнер избежал всех ошибок в дизайне маленькой гостиной! Браво!

​Площадь и реальные возможности

Projeto Residencial em Itapema, SC-BR, Gabriela Herde Arquitetura & Design Gabriela Herde Arquitetura & Design Гостиная в рустикальном стиле
Gabriela Herde Arquitetura &amp; Design

Gabriela Herde Arquitetura & Design
Gabriela Herde Arquitetura &amp; Design
Gabriela Herde Arquitetura & Design

Гостиная в 9-12 кв.м. может легко вместить полноценный диван (можно и раскладной для сна), кофейный столик, модуль для TV с ящиками и открытыми полками и даже один комод или мини-шкаф для вещей.

Гостиная в 13-16 кв.м. может добавить в свой функционал на выбор еще 2-3 модуля: зону письменного стола, столовой для 2-4 человек, модуль полноценной библиотеки и место для дополнительного кресла или фальш-камина.

Гостиная в 17-19 кв.м. плюс к дивану и выбранным функциям может уместить на своей площади двуспальную кровать и шкаф-купе.

Также возможны вариации, где на 17-19 кв.м. умещается диван, гардероб, кровать и кухня-столовая, и такие варианты действительно существуют. Посмотреть один из них в стиле бразильяно можно здесь.

Постеры в дизайне гостиной

Freguesia do Ó | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI Гостиная в стиле модерн
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

Постеры, иллюстрации, фотографии крупного формата и модные в последние годы акварельные и абстрактные рисунки могут стать незаменимой частью декора в гостиной. Расположите их над спинкой дивана или на свободной стене в легком, творческом беспорядке.

Стекло и зеркала

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details Гостиные в эклектичном стиле
Design Studio Details

Таунхаус в г.Краснодар

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

Очень полезными декоративными элементами в дизайне маленькой комнаты являются стеклянные и зеркальные предметы и отделка. Они позволяют создать блики в интерьере, сделать его насыщенным, легким и глянцевым, не отнимая свободного пространства. 

Зеркальная отделка стен также очень популярна в стиле бразильяно, где она творит настоящие чудеса с маленькими комнатами. Также популярная зеркальная и акриловая (прозрачная) мебель в интерьере.

Маленькая гостиная в стиле гламурный шик

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Гостиная в стиле модерн
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Особенно трендовым вариантом оформления маленькой гостиной является стиль гламурный шик. Посмотреть шикарные идеи дизайна и декора по этой теме вы можете здесь.

Гостиная вместе со спальней

homify Гостиная в стиле минимализм Бежевый
homify

homify
homify
homify

В этой квартире площадью чуть более 30 кв. метрам нашлось место для кухни на лоджии, гостиной, спальни и ванной комнаты. Общая площадь гостиной здесь — менее 12 кв. метрам, а смотрится она, как номер в бутик-отеле или даже миниатюрный пентхаус!

Акцентная стена

Mieszkanie 1/9, k.halemska k.halemska Гостиная в стиле модерн
k.halemska

k.halemska
k.halemska
k.halemska

Даже в маленькой гостиной найдется место для шикарной акцентной стены с отделкой обоями, подсветкой, имитацией кирпичной или каменной кладки. Такой прием может полностью преобразить облик гостиной и помочь вам в реализации определенного стилистического оформления. Например, в традициях лофт, кантри или бразильяно (кирпич, дерево и зеркала соответственно).

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— 10 дизайн-проектов для небольшой гостиной;

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