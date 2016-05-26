10 дизайнерских трендов, которые опасно игнорировать

Разбираясь в современных трендах в мире дизайна интерьера и отделки помещений, мы нашли то, что вам обязательно стоит знать – модные веяния, без использования которых ваш интерьер может оказаться несовременным даже при всех ваших стараниях.
Загородные дома и квартиры перешли на новый уровень – здесь теперь царство порядка, перфекционизма, чистого воздуха и солнечного света. Оригинальные окна в пол – не просто изюминка интерьера, а необходимость для нового комфортабельного образа жизни.
Популярны окна в пол в двух вариациях – сплошные стеклопакеты больших прямоугольных размеров, распашные простые бюджетные двери со стеклом и, самый интересный вариант, двери-слайдеры, позволяющие организовать выход на террасу, на балкон или лоджию.
В современных квартирах организация такого остекления более, чем реальна, а в загородных домах при проектировании стоит учитывать данный нюанс. Возможность ребенку играть в детской на полу с видом на пейзаж леса или сада, любоваться с дивана гостиной видом на патио или иметь ванную комнату с большими слайдерами и балкончиком – настоящее счастье!
Высокие встроенные модули для холодильника, духовки и микроволновки, наличие кухонного острова и посудомоечной машины, встроенные светильники и барная стойка… Все это – лишь вершина айсберга трансформации образа кухни в 21-ом веке!
Основой же служат новые формы – минималистичные, простые, фасады без ручек и с ламинацией, интерьеры со светлой лаконичной отделкой, наполненные солнцем из крупноформатных окон, а также… столешницы из натурального камня и слэбов, особенно популярные в последнее время!
Имитация ценных пород дерева, качественная и почти безукоризненная – очень важный тренд в дизайне интерьера последних лет. Среди популярных – палисандр, палисандр индийский, эбеновое дерево, бакоте, венге, зебрано, кингвуд (сиреневый отлив), лунный эбен, сонокелинг, черное дерево, амарант, макасар, малазийский тик.
Многие могут подумать, что такая характерная, насыщенная древесина будет стоить дорого, но это вовсе не так. Лишь в оригинальной вариации цены вас не порадуют. Например, малазийский тик в розницу может стоить около 380 000 руб/м3, тем более удивительно купить кухню или столешницу с имитацией малазийского тика по более низкой цене.
Так, например, стандартные кухни турецкого производства с орнаментом зебрано или эбенового дерева, которые партиями поставляются и в Европу, стоят в самой Турции от 25 тыс. рублей (2,6 метра в длину). Качество при этом настолько хорошее, что неопытный человек с расстояния вряд ли отличит материал от оригинала просто по рисунку. Кроме того, фасады таких кухонь на ощупь глянцевые, с ламинацией, что выглядит очень современно и стильно и при этом – бюджетно!
Среди самых востребованных стилей на международной арене – минимализм и модерн. Кристально стильные, очень похожие на люксовые, но на самом деле имеющие бюджет чуть выше среднего, они являются интерьерами будущего.
В основе здесь лежит техника – электроника, бытовая техника, сантехника, душевые кабины и ванные чаши, кухонные гарнитуры и холодильники. Она брендовая и настолько эффектная, что остальная отделка и дизайн интерьера собирается вокруг нее.
Многие не подозревают, какой шикарный эффект создают несколько бледных и холодных оттенков (часть из них часто является пастельными) в современном интерьере. В них появляется швейцарская люксовость, скандинавская свежесть и немецкая практичность – а что еще мы можем желать от интерьера?
Еще один цветовой тренд в дизайне интерьера – кофейные оттенки. Латте, мокко, ледяной кофе и другие стали фаворитами благодаря их прекрасному сочетанию с современной деревянной мебелью с имитацией ценных пород дерева на фасадах и столешницах.
Такие оттенки используются не только в стилях модерн или минимализм, но и в столь привлекательных вариантах для загородного дома, как шале, транситионал, неоклассика и другие.
В практичных конструктивных элементах технологичность и удобство модерна идеально дополняют классическую атмосферу в интерьере, создаваемую с помощью декоративных предметов, мебели и аксессуаров.
Уже не модно создавать проект исключительно в классическом или современном стиле. В любой немецкий коттедж изящно подходят привлекательные орнаменты, классические светильники и шторы в пол модных оттенков, а в классическом интерьере все чаще используется современная отделка, остекление и другие решения.
Интерьеры становятся более продуманными, модульными, функциональными, многие – даже мобильными. Особенно это заметно проявляется во встроенной мебели, которая может занимать до трети площади всей спальни или до четверти всей кухни. Никого уже не удивит спальня в 12 кв. м, в которой гардеробная занимается около 4 квадратов, оставляя остальное пространство идеально аккуратным.
Комнаты подростка – уникальные, характерные, эмоциональные, созданные ребенком – еще один новый тренд, пропустив который, вы можете серьезно ухудшить положение в доме. Важно принять, что в 7 лет ребенок может сам выбирать элементы декора, в 12 – цветовую гамму и мебель, а в 14 лет – уже все (вплоть до особо креативных идей в отделке), интересную планировку и даже формат встроенных светильников.
Изголовья, которые являются частью отделки, а не самой кровати, зеркальные ниши вместо напольных зеркал, картинные галереи, созданные на полочках из гиспокартона – слияние элементов отделки и мебели в современном интерьере очевидно и чаще всего выглядит очень эффектно!
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