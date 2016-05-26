10 дизайнерских трендов, которые опасно игнорировать

Загородные дома и квартиры перешли на новый уровень – здесь теперь царство порядка, перфекционизма, чистого воздуха и солнечного света. Оригинальные окна в пол – не просто изюминка интерьера, а необходимость для нового комфортабельного образа жизни.

Популярны окна в пол в двух вариациях – сплошные стеклопакеты больших прямоугольных размеров, распашные простые бюджетные двери со стеклом и, самый интересный вариант, двери-слайдеры, позволяющие организовать выход на террасу, на балкон или лоджию.

В современных квартирах организация такого остекления более, чем реальна, а в загородных домах при проектировании стоит учитывать данный нюанс. Возможность ребенку играть в детской на полу с видом на пейзаж леса или сада, любоваться с дивана гостиной видом на патио или иметь ванную комнату с большими слайдерами и балкончиком – настоящее счастье!