До и После: Как стандартный дом стал домом мечты

Три этажа, 270 квадратных метров жилой площади, сад, терраса – в этом доме в маленьком городке на западе Германии есть все для комфортной жизни, но новым жильцам этого было явно недостаточно. Старомодный фасад и планировка, предполагающая наличие множества комнат, их категорически не устраивали, поэтому они наняли местных архитектурных гуру – специалистов из студии Beissel Schmidt Architekten, чтобы полностью модернизировать внешнюю и внутреннюю составляющие дома.
Старомодный фасад цвета серой мыши никак не вписывался в созданный в воображении новых жильцов образ современного и светлого особняка. Поэтому было решено переделать в доме все, начиная от крыши и заканчивая оконными рамами.
Первой жертвой полной реконструкции дома стала черепичная крыша, которая хоть и надежно защищала хозяев от капризов погоды, все же никак не вписывалась в концепцию стильного лофта с гламурным интерьером. Итак, остроконечная кровля, а с ней и мансардные окна были безжалостно разрушены. Что пришло им на смену?
На смену бетонным блокам пришел гладко оштукатуренный фасад и увеличенного большие окна с темными рамами. Вместо нелепых входных дверей из пластика постройку оснастили двойными дверями из темного дерева, к которым ведет каменный постамент, выполняющий роль небольшой, но очень уютной террасы.
Нельзя сказать, что этот дом стал основной достопримечательностью улицы, скорее он просто перестал выделяться на фоне окружающих его современных построек. И все же чтобы привлечь внимание живущих рядом соседей, новые хозяева покрасили выступающую часть постройки в ярко-красный цвет. Над тем, чтобы облагородить внешний вид сада, потрудилась команда ландшафтных дизайнеров, которым удалось на маленькой территории создать сложную композицию из очень разных по размеру и форме растений.
Переходим к демонстрации интерьера. Надо сказать, что организация внутреннего пространства дома впечатлила нас намного больше, нежели обновленный фасад. Новые хозяева совсем не зря потратили деньги на полную перестройку пространства, ведь теперь вместо нескольких маленьких комнат в их распоряжении – одно большое помещение, на котором уютно соседствуют и гостиная, и кухня, и даже рабочий кабинет.
Наконец-то настал момент познакомить вас с полностью обновленным чердачным помещением. Окна от пола до потолка гарантируют новым жильцам непрерывный поток дневного света, а также служат входом на один из балконов дома. Необычная форма комнаты избавляет от необходимости вешать на стену дополнительный декор. Скромно мебилированное помещение идеально подойдет для домашнего офиса, в котором можно спрятаться от внешнего мира, сконцентрироваться и продуктивно поработать.
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