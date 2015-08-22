До и После: Как стандартный дом стал домом мечты

Наконец-то настал момент познакомить вас с полностью обновленным чердачным помещением. Окна от пола до потолка гарантируют новым жильцам непрерывный поток дневного света, а также служат входом на один из балконов дома. Необычная форма комнаты избавляет от необходимости вешать на стену дополнительный декор. Скромно мебилированное помещение идеально подойдет для домашнего офиса, в котором можно спрятаться от внешнего мира, сконцентрироваться и продуктивно поработать.

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