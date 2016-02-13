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Какие материалы подходят для крыши?

Перла Вереника Перла Вереника
Дом в Пестово, Вадим Бычков Вадим Бычков Дома в классическом стиле
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Выбор материала кровли сочетает в себе много вопросов – от декоративности до практичности материала в эксплуатации. Нельзя сказать, что есть какой-то идеальный вариант, сочетающий в себе все лучшие качества, или что самый дорогой материал кровли будет самым лучшим для вашего дома. 

Традиционная глиняная черепица

3d architectural visualisation project in London by RedWhite Creative Agency​ REDWHITE CA Дома в стиле кантри
REDWHITE CA

3d architectural visualisation project in London by RedWhite Creative Agency​

REDWHITE CA
REDWHITE CA
REDWHITE CA

Глиняная, или как ее еще называют, керамическая черепица – материал с давней историей использования в строительстве особняков для оформления скатных крыш. И это понятно – такое оформление придаст даже зданию простой архитектуры вид респектабельный и представительный. Кроме того,  ряд практических преимуществ натурального материала заставляет смириться с его высокой стоимостью – износостойкость, экологичность, шумо- и тепло-изоляция. Что интересно – с годам эксплуатации черепичная кровля не выцветает, а наоборот – приобретает благородный темный оттенок. А для долгой и благополучной службы здания очень важным вопросом при использовании натуральной черепицы является расчет веса такой конструкции и учет необходимых параметров еще на этапе закладки фундамента.

Деревянный гонт

DOM POD LASEM, Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz Двускатные крыши
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz
Grzegorz Popiołek Projektowanie Wnętrz

Наилучшими породами дерева для кровли специалисты признают лиственницу, осину, сосну и ель – хвойные смолы содержат больше количество природных антисептиков, которые позволяют надолго сохранить древесину от бактерий. Гонт – материал штучный, каждая дощечка изготавливается вручную в результате десятка технологических операций: от кропотливого отбора пиловочника древесины до аккуратного расщепления заготовок без нарушения внутренней капиллярной структуры древесины. Благодаря такому детальному подходу к изготовлению материала деревянная черепица служит долгие десятки лет, создавая в доме теплую и тихую атмосферу в любую погоду.

Современная металлочерепица

Дом в Пестово, Вадим Бычков Вадим Бычков Дома в классическом стиле
Вадим Бычков

Дом в Пестово

Вадим Бычков
Вадим Бычков
Вадим Бычков

Легкая и практичная металлическая кровля, похожая по своему внешнему виду на классическую черепицу – удобная замена этого материала для кровли. Конечно, такой звуко- и тепло-изоляцией как глиняная черепица этот материал не обладает, но имеет ряд своих преимуществ:

- небольшой вес металлочерепицы не будет столь существенной нагрузкой на стены и фундамента дома, как керамическая кровля,

- разнообразие видов покрытия и дизайна (покрытия пурал, полиэстер, принтех, плазистол, PVDF),

- ну и конечно, экономичность.

Шифер

Zomerhuis Midlaren, Kwint architecten Kwint architecten Дома в стиле кантри
Kwint architecten

Kwint architecten
Kwint architecten
Kwint architecten

Обычно под словом шифер понимается асбестоцементный материал для кровли, хотя есть и другие разновидности такого листового покрытия. Асбестоцементный шифер производится нескольких видов:

- обыкновенного профиля;

- усиленного профиля;

- унифицированного профиля.

Их отличие состоит в разных размерах, в высоте волны и в шаге волны. Листы, имеющие минимальный размер, выпускаются с обыкновенным профилем. Листам большей площади придается усиленный профиль. 

По профилю различаются два типа асбестоцементных листов: 

- с профилем 40/150

- с профилем 54/200,  где первые цифры указывают на высоту волны, а вторые на её шаг. Размеры указываются в миллиметрах.

Для простой формы крыши шифер будет экономичным и доступным вариантом, кроме того, для придания оригинального вида строению можно использовать окрашенные варианты этого материала.

Бетонная крыша

Vivienda Unifamiliar en Atlanterra , estudio torre elorduy slp estudio torre elorduy slp Дома в стиле модерн
estudio torre elorduy slp

estudio torre elorduy slp
estudio torre elorduy slp
estudio torre elorduy slp

Плоская бетонная крыша органично вписывается в архитектуру многих современных строений – простые формы, четкая геометрия приходят на смену башенкам и мансардам. Такая кровля основывается на железобетонных перекрытиях с гидро- и тепло- изоляцией. Поверх бетонного перекрытия делается стяжка, на которую укладывается слоями пароизоляция, утеплитель и гидроизоляционная мембрана. 

Для исключения проблем тепло- и влагообмена  делают  так называемую «дышащую» кровлю. Для этого на ней устанавливают аэраторы, представляющие собой устройства из пластиковых или металлических труб с колпаками-зонтиками. Аэраторы располагают равномерно по всей крыше в наиболее высоких точках. Используя разницу давлений, создаваемую потоками воздуха, аэраторы выводят избытки водяных паров из пространства под кровлей, предотвращая пузырение кровли и расслаивание ее покрытия.

Гибкая битумная черепица

Oyster Reach, Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Дома в стиле модерн
Lee Evans Partnership

Oyster Reach

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

Еще одним современным аналогом глиняной черепицы используются гибкие пластины из битума. Достоинством такого материала по сравнению с любой другой жесткой кровлей является возможность выполнения конструкции крыши в сложных многогранных формах. Кроме того, мягкая кровля отличается легким весом, несложным монтажом, устойчивостью к перепадам температуры, разнообразием цветов и видов.

Бюджетный вариант большого дома
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