Какие материалы подходят для крыши?

Выбор материала кровли сочетает в себе много вопросов – от декоративности до практичности материала в эксплуатации. Нельзя сказать, что есть какой-то идеальный вариант, сочетающий в себе все лучшие качества, или что самый дорогой материал кровли будет самым лучшим для вашего дома.
Глиняная, или как ее еще называют, керамическая черепица – материал с давней историей использования в строительстве особняков для оформления скатных крыш. И это понятно – такое оформление придаст даже зданию простой архитектуры вид респектабельный и представительный. Кроме того, ряд практических преимуществ натурального материала заставляет смириться с его высокой стоимостью – износостойкость, экологичность, шумо- и тепло-изоляция. Что интересно – с годам эксплуатации черепичная кровля не выцветает, а наоборот – приобретает благородный темный оттенок. А для долгой и благополучной службы здания очень важным вопросом при использовании натуральной черепицы является расчет веса такой конструкции и учет необходимых параметров еще на этапе закладки фундамента.
Наилучшими породами дерева для кровли специалисты признают лиственницу, осину, сосну и ель – хвойные смолы содержат больше количество природных антисептиков, которые позволяют надолго сохранить древесину от бактерий. Гонт – материал штучный, каждая дощечка изготавливается вручную в результате десятка технологических операций: от кропотливого отбора пиловочника древесины до аккуратного расщепления заготовок без нарушения внутренней капиллярной структуры древесины. Благодаря такому детальному подходу к изготовлению материала деревянная черепица служит долгие десятки лет, создавая в доме теплую и тихую атмосферу в любую погоду.
Легкая и практичная металлическая кровля, похожая по своему внешнему виду на классическую черепицу – удобная замена этого материала для кровли. Конечно, такой звуко- и тепло-изоляцией как глиняная черепица этот материал не обладает, но имеет ряд своих преимуществ:
- небольшой вес металлочерепицы не будет столь существенной нагрузкой на стены и фундамента дома, как керамическая кровля,
- разнообразие видов покрытия и дизайна (покрытия пурал, полиэстер, принтех, плазистол, PVDF),
- ну и конечно, экономичность.
Обычно под словом
шифер понимается асбестоцементный материал для кровли, хотя есть и другие разновидности такого листового покрытия. Асбестоцементный шифер производится нескольких видов:
- обыкновенного профиля;
- усиленного профиля;
- унифицированного профиля.
Их отличие состоит в разных размерах, в высоте волны и в шаге волны. Листы, имеющие минимальный размер, выпускаются с обыкновенным профилем. Листам большей площади придается усиленный профиль.
По профилю различаются два типа асбестоцементных листов:
- с профилем 40/150
- с профилем 54/200, где первые цифры указывают на высоту волны, а вторые на её шаг. Размеры указываются в миллиметрах.
Для простой формы крыши шифер будет экономичным и доступным вариантом, кроме того, для придания оригинального вида строению можно использовать окрашенные варианты этого материала.
Плоская бетонная крыша органично вписывается в архитектуру многих современных строений – простые формы, четкая геометрия приходят на смену башенкам и мансардам. Такая кровля основывается на железобетонных перекрытиях с гидро- и тепло- изоляцией. Поверх бетонного перекрытия делается стяжка, на которую укладывается слоями пароизоляция, утеплитель и гидроизоляционная мембрана.
Для исключения проблем тепло- и влагообмена делают так называемую «дышащую» кровлю. Для этого на ней устанавливают аэраторы, представляющие собой устройства из пластиковых или металлических труб с колпаками-зонтиками. Аэраторы располагают равномерно по всей крыше в наиболее высоких точках. Используя разницу давлений, создаваемую потоками воздуха, аэраторы выводят избытки водяных паров из пространства под кровлей, предотвращая пузырение кровли и расслаивание ее покрытия.
Еще одним современным аналогом глиняной черепицы используются гибкие пластины из битума. Достоинством такого материала по сравнению с любой другой жесткой кровлей является возможность выполнения конструкции крыши в сложных многогранных формах. Кроме того, мягкая кровля отличается легким весом, несложным монтажом, устойчивостью к перепадам температуры, разнообразием цветов и видов.