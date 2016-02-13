Какие материалы подходят для крыши?

Легкая и практичная металлическая кровля, похожая по своему внешнему виду на классическую черепицу – удобная замена этого материала для кровли. Конечно, такой звуко- и тепло-изоляцией как глиняная черепица этот материал не обладает, но имеет ряд своих преимуществ:

- небольшой вес металлочерепицы не будет столь существенной нагрузкой на стены и фундамента дома, как керамическая кровля,

- разнообразие видов покрытия и дизайна (покрытия пурал, полиэстер, принтех, плазистол, PVDF),

- ну и конечно, экономичность.