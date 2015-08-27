Подбираем идеальный шкаф для спальни

Стиль лофт не требует никакого декора и излишеств и поэтому выбрать идеальный шкаф для спальни будет совсем несложно. Главное, подобрать по своей цветовой гамме так, чтобы он гармонично подходи к общему антуражу комнаты. Как правило, используя данный стиль при оформлении дизайна, шкаф советуют выбирать так, чтобы он ничем не выделялся и не бросался сильно в глаза. Лучше всего выбрать нейтральный цвет – черный, белый, коричневый, но обязательно подходящий под стены и мебель комнаты. Желательно предпочтение отдать двустворчатому шкафу – так он будет смотреться максимально просто и комфортно. Но даже если у шкафа будет несколько дверей, выполнены они должны быть максимально просто, так чтобы со стороны казалось, что это скорее ровная стена, чем шкаф. В это случае не потребуются ни зеркала, ни ручки, ни узоры. В качестве замков лучше всего выбрать магниты – так для дверей шкафа не потребуются даже ручки. Предлагаем вам также ознакомиться и с другими вариантами шкафов.