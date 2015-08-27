Подбираем идеальный шкаф для спальни

Каждое утро, едва поднявшись с постели, каждый человек после водных процедур и плотного завтрака начинает продумывать свой гардероб на день. И как приятно доставать любимую одежду из идеального шкафа для спальни. Коричневый или черный, с одной дверцей или двумя, с антресолью или без, выбор огромен. Однако шкаф обязательно должен подходить под общий стиль спальной комнаты.
Для любителей свободного пространства подойдут шкафы светлых оттенков. Особенно, это следует учесть при выборе идеального шкафа для спальни, так как такой элемент интерьера будет визуально расширять пространство. И такое помещение будет казаться больше даже со шкафом немалых размеров. В качестве украшений для дверей лучше всего выбрать простые геометрические фигуры, выполненные тиснением или объемными фигурами, но неярких оттенков. Лучше всего, когда шкаф одинаков по цвету с прикроватными тумбочками или самой кроватью, так он гармонично впишется в декор спальни.
Если говорить о классике, то речь пойдет о шкафах с несколькими створками. Выиграшно будет смотреться мебель, выполненная в темных благородных тонах. Лучше всего сюда подойдут черный, темно-коричневый или цвет мокрого асфальта. Идеальному шкафу для спальни в классическом стиле не нужен декор, он будет только мешать наслаждаться красотой благородного материала. Единственное украшение, которое допускается в классическом стиле – это изготовление всех или нескольких дверей шкафа из зеркала, оставляя деревянные перегородки. Именно этот прием использовали специалисты из дизайнерской студии GM-Interior. Такой шкаф внесет «изюминку» в любую комнату и будет радовать переливами света на своей поверхности.
кантри
Для любителей простых стилей кантри или рустикального, прекрасно подойдут идеальным шкафом для спальни станет тот, который имеет негромоздкую конструкцию и ненавязчивый декор. Например, если комната выполнена из натурального материала (дерева) в светлых тонах, идеальным вариантов станет небольшой шкаф из натурального дерева. Цвет в этом случае лучше всего выбрать в тон кровати, а не стен. В качестве декора для такого шкафа прекрасно подойдут ненавязчивые рисунки, выполненные в нейтральных цветах (лучше всего, если цветовая гамма рисунков совпадает с основным тоном оформления стен). Такой шкаф сможет смело занять свое место в спальне, выполненной и в рустикальном стиле.
Азиатский стиль отличается от всех других своей яркостью и броскостью. Он один из немногих позволяет использовать яркие красные, черные, белые и золотые цвета. Для любителей азиатского стиля подойдет, например, контрастный черно-белый шкаф, дверцы которого полностью белые, а их обрамление и боковые стенки – черные. С одной стороны, белый цвет визуально расширить комнату и придаст ей более свежий вид, с другой – черный цвет выгодно оттенит стоящий рядом светильник или любой другой элемент декора. А шкаф придаст комнате яркости и индивидуальности.
Как правило, этот стиль могут позволить себе лишь самые смелые хозяева. Он отличается контрастностью цветов и обилием уникальных элементов декора, присущих именно этой комнате. Выбор идеального шкафа для спальни в стиле модерн – процесс творческий и увлекательный. Дизайнеры советуют выбирать шкафы для спален светлых неярких оттенков, приближенных к естественным. В качестве декора для такого шкафа можно выбрать сразу несколько элементов – рисунки, резные ручки и зеркало. Рисунки, как правило, делаются неяркой расцветки в виде витиеватых цветов или узоров. Но не стоит забывать о мягкости и плавности, присущими этому стилю. Ручки должны быть сходны по цвету и форме с рисунками – мягкие, ниспадающие волны и мягкие изгибы сделают шкаф особенным. Зеркало можно разделить на несколько частей и повесить на все дверцы шкафа, чтобы в целом они создавали образ одного целого. Если говорить об углах, то лучше избежать резких форм и срезов. Все линии должны быть плавными и как бы перетекающими одна в другую, мягкими и извилистыми. Согласитесь, данный шкаф не только станет любимой частью мебели в спальне, но и придаст изысканности и элегантности любой комнате.
Стиль лофт не требует никакого декора и излишеств и поэтому выбрать идеальный шкаф для спальни будет совсем несложно. Главное, подобрать по своей цветовой гамме так, чтобы он гармонично подходи к общему антуражу комнаты. Как правило, используя данный стиль при оформлении дизайна, шкаф советуют выбирать так, чтобы он ничем не выделялся и не бросался сильно в глаза. Лучше всего выбрать нейтральный цвет – черный, белый, коричневый, но обязательно подходящий под стены и мебель комнаты. Желательно предпочтение отдать двустворчатому шкафу – так он будет смотреться максимально просто и комфортно. Но даже если у шкафа будет несколько дверей, выполнены они должны быть максимально просто, так чтобы со стороны казалось, что это скорее ровная стена, чем шкаф. В это случае не потребуются ни зеркала, ни ручки, ни узоры. В качестве замков лучше всего выбрать магниты – так для дверей шкафа не потребуются даже ручки. Предлагаем вам также ознакомиться и с другими вариантами шкафов.
Если спальня позволяет, дизайнеры рекомендуют сделать встроенный шкаф в стену. Во-первых, он не будет занимать много пространства комнаты, что позволит ей выглядеть больше и просторней. Во-вторых, встроенные шкафы таят в себе гораздо больше места, чем можно представить визуально. Туда можно сложить, например, зимние вещи или несезонную обувь, что очень удобно и сохраняет драгоценное пространство. Что касается отделки такого идеального шкафа для спальни – здесь все зависит от дизайнерского решения, в котором выполнена спальня. Если в комнате имеются повторяющиеся узоры (например, квадрат или цветок), то на дверцах шкафа можно его повторить, но в другой интерпретации или цветовой гамме. Если говорить о цвете самого шкафа, здесь лучше выбрать что-то особенное, несходное с цветом комнаты. Встроенный шкаф – это самостоятельный элемент, который может отличаться от основного цвета.
Как один из вариантов декора, можно выполнить весь ремонт спальни в нейтральный тонах и сделать акцент, например, на шкафу и покрывале. Так, в комнате со светлыми однотонными стенами, полом и потолком, прекрасно найдет для себя место яркий цветной шкаф. Он может быть любого цвета, главное, соблюдать одно правило – в комнате холодных оттенков нужно поставить шкаф холодного цвета, и наоборот, в помещении с преобладающей теплой цветовой гаммой стоит оборудовать шкаф теплых тонов. Также вы можете прочесть нашу другую статью о шкафах в интерьере.
Идеальный шкаф для спальни детей – это отдельная тема для размышлений. Во-первых, стоит задуматься о его вместительности, ведь дети быстро вырастают и одежда меняется очень часто. Во-вторых, он не должен быть громоздким. Детские спальни почти никогда не отличаются большими размерами, поэтому важно сохранить пространство. И, конечно, в-третьих, он должен отвечать требованиям комнаты. Лучше выполнять его в одном цвете со стенами и полом, чтобы шкаф не сильно бросался в глаза. Для декора здесь будет лучше всего выбрать повтор узоров, уже имеющихся в комнате – тот же стиль, та же цветовая гамма. Цвет для декорирования дверей шкафа лучше выбрать нейтральный и неброский.
россия