Какие бывают кухонные столы

Кухня по праву считается одной из самых важных и показательных комнат в каждом доме. Ее дизайн демонстрирует вкус хозяев, а также придает тон и характер всему жилищу. Кухня может одним только видом располагать или, наоборот, препятствовать душевному общению на ней всех членов семьи, регулярным вечерним посиделкам и радушному приему гостей.

Центральным элементом данной комнаты обычно выступает кухонный стол. Он безошибочно характеризует общую атмосферу помещения, бросается в глаза каждому, кто попадает на кухню. Вот почему при выборе кухонного стола следует взвесить все «за» и «против» конкретной модели и только после тщательного анализа совершать столь важную покупку. Предлагаем разобраться в огромном ассортименте кухонных столов и оценить достоинства и недостатки каждого образца.