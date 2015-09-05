Какие бывают кухонные столы

Кухня по праву считается одной из самых важных и показательных комнат в каждом доме. Ее дизайн демонстрирует вкус хозяев, а также придает тон и характер всему жилищу. Кухня может одним только видом располагать или, наоборот, препятствовать душевному общению на ней всех членов семьи, регулярным вечерним посиделкам и радушному приему гостей.
Центральным элементом данной комнаты обычно выступает кухонный стол. Он безошибочно характеризует общую атмосферу помещения, бросается в глаза каждому, кто попадает на кухню. Вот почему при выборе кухонного стола следует взвесить все «за» и «против» конкретной модели и только после тщательного анализа совершать столь важную покупку. Предлагаем разобраться в огромном ассортименте кухонных столов и оценить достоинства и недостатки каждого образца.
Кухня в классическом стиле – самый распространенный вариант на сегодняшний день. Стол для нее выбирают в аналогичной стилистике. Это, как правило, модели из натурального дерева с простыми и понятными формами, которые гармонируют с остальной мебелью. Для традиционных кухонных столов характерны светлые оттенки – белый, бежевый, ореховый. Конечно же, вокруг таких столов не может быть безликих табуретов. Лучше отдать предпочтение грациозным стульям с красивым узором на спинке и мягким сидением. Если площадь кухни позволяет, то стол рекомендуется выбирать большой и размещать в центре помещения. Это позволит чаще собираться за ним родственникам, а также придаст кухне уютный вид.
Для кухни с небольшим метражом идеальным вариантом кухонного стола будет его компактная пристенная модификация. Обычно для подобных целей выбирают стол-трансформер, который в будни не занимает много места, а в праздничные дни или при необходимости легко раскладывается. Так появляется возможность беспроблемного размещения гостей. Для того, чтобы визуально не уменьшать и так ограниченное пространство, кухонный стол по цвету должен совпадать с той стеной, к которой он приставлен. Таким образом зрительно он как бы будет продолжением вертикальной плоскости. Стулья лучше разместить у стен, чтобы они не преграждали путь на кухне. Другие интересные идеи для обустройства маленькой кухни вы найдете в статье.
Становится все более популярным совмещать кухонный стол с рабочей поверхностью. Это свойственно кухонным гарнитурам с так называемыми островами – отдельно стоящими частями в виде тумбочек с такой же поверхностью и дизайном, которые являются характерными для основной конструкции кухонной мебели. Вот этот «островок» можно сделать немного удлиненным с той стороны, которая и будет выполнять роль кухонного стола. Используя такой простой прием, вы сможете существенно сэкономить место на кухне и придать ей современный вид. Тем более, рабочие поверхности устойчивы к механическим повреждениям, влиянию высоких температур и влаги, что позволит не беспокоится о долговечности и эстетическом аспекте кухонного стола подобной конструкции.
Если вы являетесь сторонником кухни в стиле минимализм, то при выборе стола следует придерживаться основных правил названного направления. Это означает, что нужно обращать внимание на кухонные столы простых форм, небольших размеров и лаконичного дизайна. Для минимализма не характерна вычурность и напыщенность, орнаменты и украшения. Все детали кухонного стола должны быть максимально функциональными и неброскими. Что касается цвета, то подойдут светлые и пастельные оттенки – белый, бежевый, молочный. Материал – дерево или пластик, обязательно приятный на ощупь. Стулья вокруг стола подбирайте аналогичного стиля.
Стекло в интерьере всегда выглядит стильно и современно. Кухонный стол из этого материала способен моментально придать помещению изысканный облик и оригинальный характер. Кроме того, стеклянные поверхности визуально расширяют пространство и наполняют его воздухом. Бывают модели столов, которые изготовлены полностью из стекла – они больше подойдут для кухни в стиле хай-тек. Но встречаются гармоничные экземпляры, соединяющие в себе стеклянную поверхность и ножки из другого материала – пластика, дерева или металла. Такие кухонные столы можно с уверенностью назвать универсальными, потому что они уместно смотрятся на любой кухне. Но следует помнить, что прозрачные элементы столов требуют особо тщательного ухода, ведь следы от пальцев, воды и мелкие царапины сразу же бросаются в глаза и портят впечатление от самой изумительной кухни.
Если вы предпочитаете натуральные материалы, в частности – качественное дерево, стоит сделать на этом акцент при создании дизайна кухни. Наиболее выигрышно с деревянным гарнитуром будет сочетаться массивный кухонный стол. Он никогда не выйдет из моды и даже без дополнительных орнаментов, узоров и прочих украшений будет настоящей изюминкой кухни. Эффектным дополнением к нему может стать оригинальная изогнутая полочка для вин, что сделает интерьер солидным и уникальным. Подобная идея успешно реализована специалистами Polovets & Tymoshenko Design Studio, а результат вы видите на фото.
Кухонные столы из камня – это выбор неординарных и уверенных в себе личностей. Согласитесь – натуральный камень в интерьере выглядит очень презентабельно и монументально. Стоит отметить, что столы с подобной отделкой встречаются сегодня не так часто, ведь большинство покупателей подыскивает бюджетные варианты названной мебели. Как правило, они производятся по индивидуальному заказу из того же вида камня, что и столешница кухонного гарнитура. На фото вы видите интересную модель круглой формы, у которой гранитный верх стола расположен на стальной ножке. Такое сочетание создает иллюзию легкости и добавляет свежести дизайну, а также опровергает стереотипы о том, что камень в интерьере выглядит грубовато. Своеобразная нотка аристократизма не помешает на кухне, поэтому кухонные столы из камня остаются востребованными сегодня. Чтобы сделать их более доступными, можно подобрать модель из искусственного камня, но он непременно должен быть высокого качества.
Стремление к простому и натуральному вокруг возрастает прямо пропорционально с развитием технологий. Коснулось это и дизайна интерьера, возобновив моду на винтаж и деревенский стиль. Кухонные столы подобного исполнения делают пространство уютным, светлым и наполняют теплотой. Сочетание нескольких оттенков древесины, грациозные ножки и столешница с неидеально обработанной поверхностью гарантируют точное попадание в стилистику минувших лет и дарят приятную ностальгию. Безусловно, весь дизайн кухни должен быть продуман до мелочей, чтобы такой стол не выпадал из общего восприятия помещения. Освежить внешний вид винтажного стола всегда можно с помощью букета свежих цветов или красивой скатерти из льна с необычной вышивкой.
Для всех любителей уникального дизайна создаются кухонные столы нестандартного вида. Например, модель на фото сразу же привлечет восторженные взгляды всех, кто попадет к вам в гости. Настоящая эклектика диктует свои правила – смело сочетать несочетаемое. Это удивляет и шокирует, но не оставляет равнодушным. Кухонный стол подобного дизайна доминирует в представленном интерьере и служит его главным украшением. Несмотря на вполне стандартный набор практических характеристик, он сразу же раскроет ваше потрясающее чувство стиля и творческий склад ума. Такие образцы мебельной моды для кухонных комнат можно с уверенностью назвать произведениями искусства. Выбирая их, четко продумайте все элементы декора, чтобы создать поистине шикарную обстановку на кухне.