Как правильно выбрать стулья для дома

Стул — самый благодатный предмет интерьера, вокруг которого можно построить миллион историй и подвести не меньше идеологий. Антикварные и незаметные, экстравагантные и классические, напоминающие стул как объект весьма отдаленно — только наличием сиденья — и звучащие как симфонический оркестр, с блестящим каркасом и штучным текстилем. Стулья для работы и отдыха, приема пищи, учебы в первую очередь должны выполнять некую задачу.
Профессионалы, сумевшие совместить суть своего ремесла и собственные творческие амбиции, подсказывают, что с помощью стульев можно не только обеспечить свою семью и гостей необходимым количеством мест, но и углубить интерьер, сделать его утонченным, изысканным, простым, но живым.
Надеемся, что конкретные примеры интерьеров с различными видами стульев, которые мы подобрали для этой статьи, помогут вам принять верное решение.
Стул с мягкой обивкой — компромиссный вариант между жестким местом для сиденья и мягкой мебелью. Именно наличие мягких стульев позволяет комфортно расположиться за обеденным столом. Стул должен быть одновременно и удобным, и практичным, позиция сидящего должна быть комфортна и в то же время не стеснена в движениях.
Мягкие стулья для дома не подразумевают строго вертикальной напряженной позы, часто в них устраиваются полуразвалившись, именно поэтому конструкторы в первую очередь заботятся об устойчивости этого изделия. Ножки чуть расставляются в стороны и иногда дополнительно сцепляются царгами или царгами с проножками. Так называются соединительные рейки между ножками стула.
Стулья с мягкой спинкой и сиденьем из жаккарда, флока, велюра и рогожки на кухню лучше не выносить. Зато практически ничего не может повредить аналогичные модели, обтянутые искусственной или натуральной кожей, а также скотчгардом. Впрочем, эти проблемы решаются приобретением защитных чехлов, зарывающих самые уязвимые участки.
Стили модерн и hi-tech пользуются огромной популярностью в наше время. Стулья этих стилей отличаются необычной формой и нестандартным видом ножек, которые выделяются не только оригинальным видом, но и особой практичностью. Чаще всего в стилях нашего века фигурирует металлик и насыщенные, но не яркие цвета.
Барные стулья с металлическим ножками — это прямое и радушное приглашение влиться в обстановку. Можно подчиниться ей и внимать человеку с кофейником или со сковородой яичницы. А можно удобно упереться в подставку для ног и отдаться собственным мыслям, благо формат позволяет.
Пластик стал привычной частью нашей жизни, и многие уже свыклись с его искусственным происхождением. Постепенно вытесняя дерево из интерьера, пластиковая мебель завоёвывает свою заслуженную популярность у любителей всего нового, защитников природы или просто экспериментаторов. Пластиковые стулья отличаются своей лёгкостью, оригинальными формами и любопытным дополнительным функционалом.
Уникальная особенность дерева в том, что правильно подобрав нужный сорт можно воссоздать любую дизайнерскую задумку. Оттенки древесины колеблются от тёмно-коричневого до ярко-красного, поэтому подобрать деревянные стулья достаточно просто. Кроме того, деревянная мебель — это удобно и практично, а её универсальность позволяет добиться грамотного сочетания как с дизайном в тёплых тонах, так и с холодной гаммой.
Интересно смотрятся одинаковые стулья, покрашенные в разные цвета. При этом можно выделить лишь пару сидений. Можно покрасить только деревянные основы, а обивку (если имеется) оставить той же.
Стулья, выполненные на заказ, всегда становятся главными акцентами в любом дизайнерском плане. Здесь вариация мастеров и народных умельцев не знает границ. На рынках, ярмарках, в магазинах мебели или на просторах интернета можно найти любого вида стулья, а поговорив с их авторами и внеся свои коррективы можно получить совершенно уникальный предмет интерьера.
Прозрачные стулья в домашних интерьерах смотрятся очень модно, стильно и актуально. Такая прозрачная мебель идеально подходит для небольших кухонь и уютных уголков вашего дома.
Прозрачными могут быть не только стулья, но и полукресла и даже табуреты. Такие элементы интерьера кажутся почти невесомыми и благодаря тому что оригинально преломляют свет, они визуально как будто растворяются в пространстве. Такое интерьерное решение идеально для малогабаритной квартиры или же кухни в студии.
Особо гармонично такая прозрачная мебель смотрится на кухне, выполненной в стиле авангард или хай тек, а также в сочетании с технологичными и футуристичными элементами в дизайне. Достаточно органично выглядит прозрачная мебель в лаконичном интерьере кухни, а также в кухне, выполненной в современном минималистическом стиле.