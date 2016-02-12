Как правильно выбрать стулья для дома

Стул — самый благодатный предмет интерьера, вокруг которого можно построить миллион историй и подвести не меньше идеологий. Антикварные и незаметные, экстравагантные и классические, напоминающие стул как объект весьма отдаленно — только наличием сиденья — и звучащие как симфонический оркестр, с блестящим каркасом и штучным текстилем. Стулья для работы и отдыха, приема пищи, учебы в первую очередь должны выполнять некую задачу.

Профессионалы, сумевшие совместить суть своего ремесла и собственные творческие амбиции, подсказывают, что с помощью стульев можно не только обеспечить свою семью и гостей необходимым количеством мест, но и углубить интерьер, сделать его утонченным, изысканным, простым, но живым.

Надеемся, что конкретные примеры интерьеров с различными видами стульев, которые мы подобрали для этой статьи, помогут вам принять верное решение.