Работы, которые следует сделать в вашем саду в феврале

Февраль традиционно считался месяцем, где зима постепенно сдает свои позиции, а природа — готовится к переходу на весенний период. Весной проводят основные посевные и другие сельскохозяйственные работы.
Народная пословица гласит: «Готовь сани летом». Аналогичное выражение можно было бы сказать и в отношении дачников, огородников и садоводов. Ведь зима — зимой, а новый садовый и дачный сезон уже не за горами. Пусть на градуснике далеко не плюс и даже не ноль, в февральском саду найдется работы на долгое время вперед.
Февральские работы в саду по своей сути — это подготовительные работы к весне. Каждый искушенный в своем деле садовник начинает лениво обхаживать свои владения, смотреть объем работ, который уже необходимо выполнить или запланировать их. К тому же это идеальное время для починки инструментов, чтобы к началу работ они были готовы. Более того, некоторые садоводы начинают это делать еще в январе. Это позволяет создать запас времени для выполнения более важных, объёмных или сложных работ в дальнейшем.
На первый взгляд, во время морозов сложно выполнить весь объем необходимых работ. В то же время существуют определенные февральские работы в саду, которые выполнять уже можно и даже нужно.
Помимо вышеуказанной зелени, в зимнем саду можно выращивать крестоцветные культуры. Уход за ними является частью февральских садовых работ.
Иное название крестоцветных — капустные. Как правило, это одно- или двухлетние травы, реже — кустарники. Из овощей к ним относятся капуста, редис, редька. Из масленичных — рапс. Также к ним принадлежат множество сорняков, медоносных и лекарственных растений.
Такие овощи, как редис и капуста можно выращивать в зимнем саду под пленкой. Если капуста требует сооружения теплиц побольше, для редиса подойдет более простая тепличная конструкция в виде невысоких дуг, которые являются основой для крепления полиэтиленовой пленки. Периодически нужно ухаживать за растениями, удаляя пожелтевшие или больные листья.
Что может больше радовать глаз на протяжении всего лета, как не цветущая роза. Этот изысканный цветок издавна считается символом любви и страсти. А для того чтобы она цвела и радовала домочадцев, уход за ней стоит начинать уже в феврале.
Роза — это декоративное растение, близкое к шиповнику. Согласно рекомендациям садоводов, их необходимо регулярно подрезать, иначе розовый куст станет кустом шиповника. Одновременно, подрезка розовых кустов является способом омолодить растение, убрав увядшие ветви и листья, оздоровить, убрав больные части растения, и укрепить.
Помимо этого, в процессе подрезки кустов можно формировать правильную форму куста, обрезая ветви, растущие внутрь, и оставляя те, которые растут наружу. Для обрезки тонких ветвей и листьев используют секатор, а для более толстых ветвей — сучкорез. Лезвия инструментов должны быть хорошо заточены.
Перед каждым надрезом лезвие следует макать в этиловый спирт для их дезинфекции. Это предотвратит перенос болезни от больных участков здоровым. Надрез делают под сорок пять градусов, чтобы вода не собиралась в ране, а спокойно стекала вниз. Такие февральские садовые работы в саду помогут любоваться хорошими розами в дальнейшем.
Еще месяц февраль характеризуется тем, что под конец зимы организм истощает все запасы витаминов и накопленных за теплые поры года полезных веществ. Образовавшийся дефицит требует своего пополнения. Решать эту проблему поможет небольшой зимний зеленый огород.
Для этого нужно заранее высадить такие зеленые растения, как петрушка, укроп, пастернак или лук-порей.
Интересным вариантом высадки таких растений будет посадка в снег.
Небольшие одноразовые стаканы на три четверти нужно заполнить землей, грунт утрамбовать. Поверх грунта укладывают ложкой снег. В приготовленные таким образом стаканы высыпают семена, по три — четыре штуки на стакан. В процессе таяния снега семена наполовину заходят в грунт. Далее стаканы кладут в палет, чтобы они не переворачивались. Палеты помещают в пакеты, делают туда пару выдохов и завязывают для сохранения. Углекислый газ, который выдыхается человеком, помогает всходам прорасти быстрее. После того, как они появились, рассаду ставят ближе к свету.
Когда растения дозреют, получится прекрасная витаминная зелень к столу, собранная во время февральских садовых работ!
Любой садовод, если хочет иметь стабильный и обильный урожай яблок и груш, должен проводить обрезку этих плодовых деревьев. Обрезка преследует такие цели.
Во-первых, устраняются больные и сухие ветви, которые забирают силу у дерева.
Во-вторых, приводят в порядок загустевшие кроны. В таких кронах ветки мешают расти друг другу и плодоносить.
Обрезку лучше проводить в конце зимы или начале весны, когда в деревьях еще не пустился сок. Кроме того, желательно дождаться стабильного повышения температуры, иначе морозы сведут на нет проделанные февральские садовые работы.
Обрезку проводят острой пилой или секатором, если ветви тонкие. Надпил лучше делать с двух сторон, чтобы избежать облома ветки — так раны заживут быстрее. После обрезки место спила желательно обработать садовым варом.
В нашей стране рекомендуется проводить обрезку яблонь и груш в феврале только в южных, теплых регионах. В других регионах страны это рискованно.
Весна — пора активной посевной кампании. Как любое основательное дело, оно подлежит заблаговременной подготовке. Поэтому уже в феврале следует позаботиться о посадочном материале. Кроме того, февральские садовые работы будут заключаться в обработке закупленных семян.
Так, семена, высаженные на открытый грунт, могут не взойти. Поэтому многие садовники и дачники предпочитают сразу вырастить рассаду в закрытом помещении, а потом их высадить на участке. Это позволяет сделать более эффективное использование площадей, так как рассада уже взошла. Кроме того, значительно экономится время, а, значит, — урожай удастся собрать раньше.
Февраль, как правило, снежный месяц. Поэтому прежде всего февральские садовые работы — это очистка участка от снега. В саду, расположенном у дома, можно гулять также зимой. Нередко это просто необходимость, поскольку через сад нужно попасть в другие части двора или другие строения.
Очень важно очищать от снега крыши построек, изгороди и даже ветви деревьев — плодовых, хвойных и т.д. Дело в том, что под весом снега они могут проседать и деформироваться.
В случае плюсовой температуры снег может подтаять и образовать ледовую корку. Возможно дальнейшее намерзание. Результатом этого может стать облом хороших веток. Поэтому не стоит забывать очищать сад от снега.
Привлечение диких животных в сад — один из модных современных трендов. Наиболее легкий способ — это привлечение птиц. Не стоит ленится сооружать для них кормушки.
Существует рецепт «птичьего пирога» для их кормежки.
Так, нутряной жир или сало топится на сковороде. В него добавляют несоленые семечки подсолнуха, орехи, пшено, сухофрукты и т.д. Все это перемешивают и наливают в маленькие стаканчики или другие формы. Когда это все застывает, угощение для птиц готово. Такие «шарики» можно положить в кормушку или подвесить на деревья, чтобы птицы смогли ими питаться.