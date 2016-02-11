Работы, которые следует сделать в вашем саду в феврале

Февраль традиционно считался месяцем, где зима постепенно сдает свои позиции, а природа — готовится к переходу на весенний период. Весной проводят основные посевные и другие сельскохозяйственные работы.

Народная пословица гласит: «Готовь сани летом». Аналогичное выражение можно было бы сказать и в отношении дачников, огородников и садоводов. Ведь зима — зимой, а новый садовый и дачный сезон уже не за горами. Пусть на градуснике далеко не плюс и даже не ноль, в февральском саду найдется работы на долгое время вперед.

Февральские работы в саду по своей сути — это подготовительные работы к весне. Каждый искушенный в своем деле садовник начинает лениво обхаживать свои владения, смотреть объем работ, который уже необходимо выполнить или запланировать их. К тому же это идеальное время для починки инструментов, чтобы к началу работ они были готовы. Более того, некоторые садоводы начинают это делать еще в январе. Это позволяет создать запас времени для выполнения более важных, объёмных или сложных работ в дальнейшем.

На первый взгляд, во время морозов сложно выполнить весь объем необходимых работ. В то же время существуют определенные февральские работы в саду, которые выполнять уже можно и даже нужно.