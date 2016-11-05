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Эргономичная кухня – дизайн высшего уровня

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
villa Toscana, MICHELE VOLPI STUDIO INTERIOR DESIGN MICHELE VOLPI STUDIO INTERIOR DESIGN Кухня в стиле модерн
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Многие хозяйки во время приготовления еды все время тянутся, наклоняются, встают на носочки, чтобы достать нужное приспособление или какой-либо продукт. Это очень удобно? Такой дизайн кухни соответствует ли принципам эргономики? Ответ – конечно же, нет. Дизайн интерьера, оформленный таким образом, не имеет ничего общего с эргономичной кухней. Благодаря архитекторам и дизайнерам развивается такая наука, как эргономика. Она позволяет создать продуктивный, эффективный, удобный интерьер помещения. В эргономичной кухне все расставлено правильно, функционально, комфортно. В данной статье вы узнаете, как сделать эргономичную кухню – дизайн высшего уровня. Вы ознакомитесь с тем, какой пол подходит больше всего, как следует располагать кухонные приборы, какой высоты должна быть столешница и многое другое.

Отдайте предпочтение выдвижным ящикам

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 Кухня в средиземноморском стиле
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

Также рекомендуются шкафы с большими выдвижными ящиками для тарелок, кухонной утвари и маленьких приспособлений. Это позволит вам сразу видеть все содержимое и брать быстро, что нужно. Вам не придется нагинаться под столешницу или буквально вползать в шкаф, чтобы найти необходимую вещь. Такие ящички можно расположить с обеих сторон раковины, вы не будете все время нагибаться, просто выдвинули ящик и все.Что касается холодильников, то отдавайте предпочтение моделям, в которых морозильный и основной отделы располагаются бок о бок. Это опять же избавит вас от ненужных нагибаний. Вне зависимости от того, какие выдвижные элементы вы выберете, возьмите те, которые могут сами закрываться.

Модифицируйте столешницы

Kitchen Graphic Glass / Mutfak Ara Panel Cam Uygulaması, Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring Кухня в тропическом стиле
Internova Stretch Ceiling &amp; 3d Flooring

Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring
Internova Stretch Ceiling &amp; 3d Flooring
Internova Stretch Ceiling & 3d Flooring

Столешницы нельзя оставлять без внимания. Нужно подобрать нужную их высоту, так как некоторым приходится адаптироваться к их размерам. Кому-то повезло и столешницы стандартной высоты подходят под рост, но так не всегда бывает. Подумайте о том, чтобы поставить несколько рабочих поверхностей разной высоты – пониже для подготовки еды (нарезка, смешение и т.д.) и повыше (примерно высота барной стойки). На последней столешнице можно сервировать блюда и ставить то, что может пока мешать при приготовлении еды (например, растопленный шоколад, который ждет своей очереди и охлаждается). Выбирая размер рабочей поверхности, используйте следующее правило. Высота столешницы должна быть на одном уровне с вашим локтем. Если в вашей кухне часто собираются гости, то поставьте барную стойку. Вы сможете и готовить, и общаться. Это лучше, чем облокачиваться на холодильник или посудомойку.

Выбирайте “мягкие” материалы для пола

Hain Parkett , Hain Parkett Hain Parkett Стены и пол в стиле модерн
Hain Parkett

Hain Parkett
Hain Parkett
Hain Parkett

В эргономичной кухне важны и полы. Специалисты советуют выбирать более “мягкие” материалы. Вместо камня, керамической плитки выбирайте дерево, резину и особенно пробку, она очень удобна для ходьбы. В качестве альтернативного варианта можно положить небольшой коврик из лоскутов, но с не скользящим основанием. Такие коврики кладут в стратегические зоны – возле плиты, раковины, столешниц.

Шкафы с откидными дверцами

Апартаменты в Darsan. г. Ялта, Дорогой Дом Дорогой Дом Кухня в стиле минимализм
Дорогой Дом

Апартаменты в Darsan. г. Ялта

Дорогой Дом
Дорогой Дом
Дорогой Дом

На стадии продумывания дизайна подумайте о том, какие шкафы вы будете использовать и как, чтобы их дверцы открывались правильно, не доставляя неудобств. Если они будут открываться неправильно, это приведет к двойным движениям, лишним наклонам. Для этого есть решение. Выберите шкафы европейского стиля, в них дверь поднимается вверх, а не открывается в сторону.

Хранение, розетки и сидение

Reforma e interiores, Lu Andreolla Arquitetura Lu Andreolla Arquitetura Кухня в стиле модерн
Lu Andreolla Arquitetura

Lu Andreolla Arquitetura
Lu Andreolla Arquitetura
Lu Andreolla Arquitetura

Нельзя проходить мимо мелочей. Небольшой столик для приправ и соусов и многоярусные системы хранения избавят вас от того, чтобы все время тянуться к верхнему шкафу, искать нужное в его глубине. Внутри шкафов на их дверцах также можно сделать небольшие полочки и элементы хранения. Подумайте о расположении розеток. Хорошо иметь “секретные” розетки, которые могут быть спрятаны, где угодно. Что касается сидений, то тут можно придерживаться классических вариантов. Обязательно нужно иметь небольшой стульчик или табуретку. Вы сможете присесть, пока что-то готовите, ожидаете конца какого-либо кухонного процесса. Почему еще хорошо иметь стулья? Они позволяют сидеть ровно, поддерживают хорошую осанку.

Дизайн для левшей

M-house, 株式会社 ｔ2・アーキテクトデザイン 一級建築士事務所 株式会社 ｔ2・アーキテクトデザイン 一級建築士事務所 Кухня в стиле модерн Дерево Коричневый
株式会社 ｔ2・アーキテクトデザイン　一級建築士事務所

株式会社 ｔ2・アーキテクトデザイン　一級建築士事務所
株式会社 ｔ2・アーキテクトデザイン　一級建築士事務所
株式会社 ｔ2・アーキテクトデザイン　一級建築士事務所

Левшам также стоит обратить внимание на некоторые нюансы. Например, на расположение плиты. Если вы хотите расположить всю кухонную утварь на стене, то поставьте плиту так, чтобы стена находилась с левой стороны. Это поможет вам с легкостью брать нужный кухонный аксессуар. Также очень удобно будет расположить посудомоечную машину слева от раковины, а не с правой стороны.

Освещение для каждой рабочей зоны

villa Toscana, MICHELE VOLPI STUDIO INTERIOR DESIGN MICHELE VOLPI STUDIO INTERIOR DESIGN Кухня в стиле модерн
MICHELE VOLPI STUDIO INTERIOR DESIGN

MICHELE VOLPI STUDIO INTERIOR DESIGN
MICHELE VOLPI STUDIO INTERIOR DESIGN
MICHELE VOLPI STUDIO INTERIOR DESIGN

Следует учесть, что для каждой рабочей зоны должно быть сделано свое освещение, подходящее именно для этого места. Так, например, освещение должно быть у плиты, рабочих поверхностей, раковины, обеденной зоны. То есть главным секретом кухонного освещения является его многоуровневость. Обязательно должна быть общая потолочная подсветка. Далее размещаются местные подсветки функциональных зон. Также должна иметься возможность регулировки яркости общего освещения. Позаботьтесь, чтобы общее освещение могло включаться не все сразу, а по частям. Лучше всего должна быть освещена рабочая зона.

Таким образом, вы узнали, как сделать эргономичную кухню, создать дизайн высшего уровня. Все приведенные рекомендации весьма просты, но насколько они полезны и эффективны. Благодаря всем этим правилам ваша кухня станет функциональной и удобной.

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