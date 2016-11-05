Эргономичная кухня – дизайн высшего уровня

Следует учесть, что для каждой рабочей зоны должно быть сделано свое освещение, подходящее именно для этого места. Так, например, освещение должно быть у плиты, рабочих поверхностей, раковины, обеденной зоны. То есть главным секретом кухонного освещения является его многоуровневость. Обязательно должна быть общая потолочная подсветка. Далее размещаются местные подсветки функциональных зон. Также должна иметься возможность регулировки яркости общего освещения. Позаботьтесь, чтобы общее освещение могло включаться не все сразу, а по частям. Лучше всего должна быть освещена рабочая зона.

Таким образом, вы узнали, как сделать эргономичную кухню, создать дизайн высшего уровня. Все приведенные рекомендации весьма просты, но насколько они полезны и эффективны. Благодаря всем этим правилам ваша кухня станет функциональной и удобной.