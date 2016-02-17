Стильный свет

Правильное освещение – это неотъемлемая часть успеха любого проекта. При строительстве новых домов и торговых площадей нельзя не оставлять без внимания профессиональное проектирование освещения и грамотный светотехнический расчет. Вы можете сами продумать световой сценарий или же обратиться за помощью кспециалисту, знания и опыт которого позволят достичь максимальную освещенность и создать необходимый эффект. Понимая важность всего перечисленного, мы решили снова обратиться к этой захватывающей теме.