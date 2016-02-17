Стильный свет

Правильное освещение – это неотъемлемая часть успеха любого проекта. При строительстве новых домов и торговых площадей нельзя не оставлять без внимания профессиональное проектирование освещения и грамотный светотехнический расчет. Вы можете сами продумать световой сценарий или же обратиться за помощью кспециалисту, знания и опыт которого позволят достичь максимальную освещенность и создать необходимый эффект. Понимая важность всего перечисленного, мы решили снова обратиться к этой захватывающей теме.
Дворцовый стиль остается актуальным в дизайне интерьера, а такое изысканное украшение всегда является желанным гостем в модной художественной галерее, в фешенебельной гостинице и респектабельном частном особняке. Работа, которую представил интернет-магазин MODERN HOME, может лишить особо впечатлительных людей дара речи. Перед нами божественной красоты люстра с подвесками из кристаллов Swarovski и элементами из позолоченного металла. Невозможно сосчитать, сколько в ней задействовано деталей, выполненных из чешского хрусталя самого высокого качества.
Современные производители предметов интерьера реализуют самые смелые идеи всемирно известных дизайнеров. Привнося яркие эмоции помещению, креативные люстры становятся эталоном шика и настоящей находкой для любителей экстравагантных деталей и актуальных веяний моды.
Такие витражные столики-светильники идеально подходят для жилых помещений. Теплый рассеивающийся свет создает расслабляющую обстановку. Витражные светильники завоевали симпатии потребителей по всему миру, так как отлично вписываются в интерьеры разных стилей, будь то кантри, прованс или эклектика. Они являются не только надежным источником света, но и весьма изящным элементом декора, выделяясь своим оригинальным дизайном и качеством.
Оригинальные современные решения ничуть не нарушают суть классики. Приемы художественной обработки стекла со временем меняются, но на результатах создания идеального освещения это сказывается только самым положительным образом. Ценителей тонкой красоты не оставят равнодушными сверкающие струи хрустального дождя в современных люстрах, балансирующих на самой грани между историческими традициями и современностью. Обилие изящных и хрупких деталей делает свечение люстры неземным.
Вдохновение для создания этой люстры наверняка черпалось в историях про космических пришельцев или популярных фильмах Джорджа Лукаса. Этот светильник, своей формой напоминающий летающую тарелку, способен внести интригу и экспериментальные нотки даже в самый простой интерьер.
Нравится ли вам свет светодиодов? Если мы не раз могли видеть множество ярких огоньков, окутывающих деревья в парках, то как насчет использования таковых в домашних условиях в декоре мебели или предметов интерьера… Стиль этой функциональной лампы передает необычайную лёгкость и воздушность в своем исполнении. Такая подставка для напитков может стать самой запоминающейся деталью вашей вечеринки.