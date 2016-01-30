Стильная пристройка для фермерского дома

В этой книге идей мы расскажем нашим читателям о решении, которое пришлось предпринять для увеличения площади загородного дома. Большая семья фермеров является обладателем старинной постройки с огромным садом, но проблема размещения и комфортного проживания многочисленных родственников не обошла никого стороной. Сразу необходимо уточнить, что обмен жилплощади или переезд не рассматривался, так как аграрное производство в этой местности – сложившееся столетиями дело семейства. Единственным верным вариантом стало расширение, ради чего пришлось пожертвовать любимым садом.
Перед нами результат работы французских архитекторов ATELIER D’ARCHITECTURE MARC LAFAGNE, ARCHITECTE DPLG. Пристройка представляет из себя отдельное пространство, где есть все необходимое для жизни: собственная кухня, гостиная, спальные комнаты, санузел и даже небольшая веранда. Здание выполнено в популярном стиле модерн и состоит из двух блоков, которые имеют кубическую форму. Такое решение избавило интерьер от коридоров. Возле дома оборудовано пространство для семейного отдыха: здесь будут стоять диваны, столы, лежаки и компактный мангал.
Автор проекта разместил также изображение места, где и были произведены основные строительные работы. Справа расположен старый дом, который имеет свое продолжение (его стены мы видим на заднем плане), а слева – гараж. В центре этой архитектурной композиции находился небольшой сад.
Новое здание за счет своей формы выглядит весьма компактно. В то же время, благодаря современному дизайну, его архитектура стала приятным для глаза решением. Каждое помещение имеет панорамные окна, которые выходят на Восток и Запад.
Помимо полученных дополнительных 90 кв.м, семейство стало обладателем и просторной террасы из дерева. Её украшает композиция из растений, выполненная в японском стиле. Благодаря раздвижным стеклянным дверям, кухня дома превращается в открытое пространство, которое наполнено светом и свежим воздухом. Давайте посмотрим следующее фото.
По традиции, на первом этаже находится кухня и столовая зона. Деревянная лестница стала объектом совершенного дизайнерского приема и выглядит необычайно интересно. Такой предельно лаконичны вариант стал идеальным решением, которое идеально вписывается в общий характер помещения, выглядит практически незаметно и в то же время интригующе. Её ступени ведут на второй этаж, где помимо двух спален, санузла и гардеробной также нашлось место и для детской комнаты.