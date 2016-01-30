Стильная пристройка для фермерского дома

Перед нами результат работы французских архитекторов ATELIER D’ARCHITECTURE MARC LAFAGNE, ARCHITECTE DPLG. Пристройка представляет из себя отдельное пространство, где есть все необходимое для жизни: собственная кухня, гостиная, спальные комнаты, санузел и даже небольшая веранда. Здание выполнено в популярном стиле модерн и состоит из двух блоков, которые имеют кубическую форму. Такое решение избавило интерьер от коридоров. Возле дома оборудовано пространство для семейного отдыха: здесь будут стоять диваны, столы, лежаки и компактный мангал.