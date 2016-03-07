Проекты домов в стиле бразильяно

Латиноамериканский модерн – особенное ответвление в современной архитектуре, которое добавило к своей функциональной основе блеска, роскоши и глянца. Иногда стиль бразильяно становится близок к ар-деко, например, как в легендарном городе Майами, но чаще всего остается верен эффектной декоративной отделке в оригинальных для данного стиля комбинациях.

Стиль бразильяно популярен по всей Латинской Америке и назван в честь страны, которая более всего способствовала его развитию. Именно в Бразилии, которая уже давно стала страной первого уровня, шикарные проекты частных домов в стиле модерн стали столь популярными и завоевали почти всю нишу сегмента luxury в загородном строительстве.