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Проекты домов в стиле бразильяно

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa Ponta, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design Дома в стиле модерн
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Латиноамериканский модерн – особенное ответвление в современной архитектуре, которое добавило к своей функциональной основе блеска, роскоши и глянца. Иногда стиль бразильяно становится близок к ар-деко, например, как в легендарном городе Майами, но чаще всего остается верен эффектной декоративной отделке в оригинальных для данного стиля комбинациях.

Стиль бразильяно популярен по всей Латинской Америке и назван в честь страны, которая более всего способствовала его развитию. Именно в Бразилии, которая уже давно стала страной первого уровня, шикарные проекты частных домов в стиле модерн стали столь популярными и завоевали почти всю нишу сегмента luxury в загородном строительстве.

​Бразильяно как образ жизни

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA Дома в стиле модерн
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

Интересно, что дом в стиле бразильяно – как роскошная альтернатива классическим стилям – очень комфортабелен не только для отдыха, но и в быту. Каждая мелочь в наведении порядка, кулинарии, технических и эксплуатационных моментов здесь просчитана, интерьеры мультифункциональны и рационально используют площадь, а сам стиль можно назвать экстра-практичным.

​Тропический рай

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Жизнь в теплом климате не так приятна в деревянном бунгало, как кажется на первый взгляд. Даже более того – в тропических странах начинаешь действительно ценить климат-контроль и кондиционеры, солнечные панорамные окна и пейзажные виды из окон и возможность иметь несколько мест для отдыха, чтобы всегда выбирать затененные.

Поэтому данный проект дома в стиле бразильяно – настоящее воплощение мечты о жизни в стране вечного лета, возможно, даже где-нибудь у побережья. В нем есть комфорт, глянец, трендовый дизайн и современная планировка, обеспечивающая стильную и удобную жизнь для молодой семьи.

​Luxury-модерн

Residênca V+L, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Дома в стиле модерн
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

Стиль бразильяно можно также назвать люксовым модерном или легкой интерпретацией стиля ар-деко. Блеск и глянец здесь особенно популярен в дизайне интерьеров, а фасады, как открытка-приглашение посетить дом, иногда похожий на современный дворец.

​Блеск и глянец

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Основными декоративными эффектами в стиле бразильяно являются блеск и глянец, поэтому такие части проекта, как остекление и подсветка здесь очень важны. Популярна также глянцевая плитка, блестящие отражающие материалы, такие как мрамор и отполированное дерево, а сами проекты часто смотрятся особенно эффектными вечером.

​Глянцевая шкатулка

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa Дома в стиле модерн
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

Этот проект коттеджа в стиле бразильяно понравился нам атмосферной вечерней подсветкой и шикарным форматом остекления – он выглядит как стеклянная шкатулка, в которой лежат драгоценности со всего света.

Характерные черты стиля

Casa Ponta, Biazus Arquitetura e Design Biazus Arquitetura e Design Дома в стиле модерн
Biazus Arquitetura e Design

Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design
Biazus Arquitetura e Design

Характерные признаки стиля бразильяно – светлый фасад, прямоугольная форма с выступом для парадного входа, комбинированная светлая отделка из декоративного песчаника, двусветное освещение лестничного холла, панорамные окна для гостиной, отделка древесиной ценных пород центрального входа, особенный акцент на парадной двери (она может быть большая, распашная, иметь боковые или верхние стекла), а также элементы классического стиля (колонны и декоративная отделка в виде геометричных линий и точечных добавлений натурального камня).

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Крыльцо и парадная дорожка

Sobrado Moderno, Camila Castilho - Arquitetura e Interiores Camila Castilho - Arquitetura e Interiores Дома в стиле модерн
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores

Camila Castilho - Arquitetura e Interiores
Camila Castilho – Arquitetura e Interiores
Camila Castilho - Arquitetura e Interiores

Важной частью стиля является отделка крыльца и парадной дорожки, она может быть выполнена из мрамора, другого натурального камня или эффектной, но более доступной по цене керамической плитки. Возможен и вариант геометрически уложенных бетонных плит.

Вечерняя подсветка

Casa Contemporânea, Espaço Cypriana Pinheiro Espaço Cypriana Pinheiro Дома в стиле модерн
Espaço Cypriana Pinheiro

Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro
Espaço Cypriana Pinheiro

Также в стиле бразильяно вы увидите особенный подход к подсветке фасадов. Рельефы природного камня подчеркиваются, освещение устанавливается так, чтобы в самых больших окнах были эффектные блики, почти всегда используется подсветка кустарников, дорожки и особенные дизайнерские светильники на лестнице и в гостиной, которые видны с улицы.

Бразильяно и минимализм

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще один шикарный дом в стиле бразильяно, слегка отошедший от канонов стиля в сторону минимализма смотрится просто потрясающе на этом рельефном участке!

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