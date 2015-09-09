Кроватки для маленьких девочек

Выбирая кроватку для своей маленькой дочки, родителям приходится нелегко. Ведь сейчас такой огромный выбор мебели. Производители мебели каждый сезон обновляют коллекции, стремясь угодить всем и каждому, удовлетворить самый изысканный вкус. Кровать является центром комнаты, опорным пунктом в выборе остальной мебели и декора. Сначала вы выбираете кровать, а уж потом, ориентируясь на нее, подбираете все остальное. К тому же можно воспользоваться услугами дизайнера, сделать кроватку на заказ и создать единственную и неповторимую спальню для своей маленькой девочки.
При выборе кроватки стоит учитывать такие важные вещи как: удобство, надежность, безопасность, экологичность, практичность, и немаловажным фактором является стильность. Но как угадать предпочтения девочки? Станет ли она маленькой принцессой или одаренной художницей, начитанной умницей или спортивной сорвиголовой? Во всех этих случаях нужны разные кровати, разные стили спален и разный подход к выбору этих самых кроваток. Мы постараемся привести несколько примеров, которые помогут вам определиться с этим сложным выбором.
Какой дизайнер не мечтает поработать с мансардой? Это ведь уход от однообразных квадратных коробок в сторону чего-то более необычного, интересного, захватывающего. Детская спальня в мансарде будет выглядеть очень необычно и стильно. На картинке изображена совсем небольшая комнатка, в которой помещается только кровать и миниатюрное кресло. Но кровать выполнена с таким размахом, что ничего другого здесь видеть и не хочется. Мягкая перина, в которой можно запросто утонуть, и обилие подушек – вот секрет уюта в детской спальной комнате. И ничего лишнего!
Комната на картинке просто создана для яркой и творческой натуры. Кровать, компьютерный стол, шкаф и стены просто кричат о богатом внутреннем мире обитательницы комнаты. Яркие цвета делают эту спальную комнату насыщенной и неповторимой. Кровать отлично вписывается в интерьер и подчеркивает его уникальность.
Спальня выполнена в стиле легкой классики. Как Вы видите, здесь кровать является центром всей интерьерной композиции. Кровать может служить как роскошным спальным местом для одной девочки, так и просторной постелью для двух близняшек или девочек примерно одного возраста. Мебель расставлена тут очень грамотно, места в комнате много, нету загруженности помещения, хотя мебели здесь много. В стену возле окна с двух сторон встроены шкафчики для разных детских мелочей.
Здесь комната для девочки постарше. Кровать – больше, комната – шире, цвета – мягче. Деревянный паркетный пол выгодно оттеняет светлую мебель и стены. У изножья кровати стоит очаровательный диванчик в тон всему остальному убранству. Повсюду раскиданы нежные разноцветные подушки, вносящие разнообразие в спокойную расцветку комнаты и кровати. Это кровать для нежной и чувственной особы, прекрасно образованной леди.
Стиль прованс – простой, но удивительно красивый в своей простоте. Кровать для детской спальни в таком стиле больше всего подойдет деревянная, может немного состаренная и потертая. Но здесь важны акценты и мелочи. Покрывало в мелкий цветочек, разноцветные подушки пастельных оттенков, абажуры и занавески в тон покрывалу, простор и много света – вот важные компоненты для создания детской спальни в стиле прованс. Этот изысканный интерьер создан с душой.
Есть на свете девочки – мечтательницы. Творческие личности с тонкой душевной организацией. Их мечты бывают обо всем на свете: романтичные сказки и прекрасное звездное небо, фантастическое волшебство и свой собственный выдуманный мир, чудесный и такой родной. Из таких девочек вырастают художницы, поэтессы и писательницы. Но ведь самое главное не загубить их мечты в раннем детстве. Дети много спят в детстве, на кровати проходит солидная часть их жизни. Создайте для нее все условия, выберите кровать только для нее и ваш ребенок станет тем, кем он захочет. Ведь это же самое важное, правда?
Ваша девочка когда вырастет, мечтает стать принцессой? Розовый цвет, платья, украшения, мультфильмы производства компании
Дисней, куклы, мягкие игрушки – это ее интересы? Ждет своего принца на белом коне и верит в сказки? Поздравляю, вы обладатели нежного и хрупкого существа. И такому существу лучше всего подойдет прекрасная, королевская кровать с балдахином. Постельное белье розовых оттенков просто обязано присутствовать во всем этом великолепии. Создайте волшебную, сказочную атмосферу в комнате и ваша девочка будет пищать от восторга!
Для обустройства комнаты доченьки умницы вам придется придерживаться спокойных оттенков, строгих линий и минимального количества мебели в комнате. Кровать для нее подойдет самая обычная, можно разве что разбавить спокойные оттенки кровати и покрывал несколькими яркими и веселыми подушками. На картинке присутствует, на мой взгляд, отличная идея с доской для рисования мелом. Доска представляет собой часть покрытия стены, что здорово увеличивает количество свободного полотна для рисования.
Многие дети увлекаются комиксами. Девочки не исключение. В наше время это очень популярно и модно. С выходом на экраны кинотеатров фильмов про супер-героев, интерес к ним заметно вырос. Добавив в простенькую комнату ребенка какой-нибудь элемент, напоминающий комикс (логотипы супер-героев, плакаты, вещи, сделанные в стиле комикса) – вы рискуете невероятно удивить и обрадовать маленькую любительницу супер-героев.
Owl in the city
Если у Вас в доме маловато места для полноценной детской комнаты – не беда. На помощь всегда придет двухъярусная кровать. Сейчас есть огромное количество разновидностей таких кроватей. Кровать на двоих детей (спальное место и вверху, и внизу), кровать с рабочим столом (рабочий стол внизу, вверху кровать), кровать со шкафом для всевозможных принадлежностей (внизу шкафчик, вверху – кровать). Все эти кроватки очень компактные и вместительные, и позволят сэкономить вам кучу места в доме. Вариантов великое множество. Решать, что выбрать – именно Вам!