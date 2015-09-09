Кроватки для маленьких девочек

Выбирая кроватку для своей маленькой дочки, родителям приходится нелегко. Ведь сейчас такой огромный выбор мебели. Производители мебели каждый сезон обновляют коллекции, стремясь угодить всем и каждому, удовлетворить самый изысканный вкус. Кровать является центром комнаты, опорным пунктом в выборе остальной мебели и декора. Сначала вы выбираете кровать, а уж потом, ориентируясь на нее, подбираете все остальное. К тому же можно воспользоваться услугами дизайнера, сделать кроватку на заказ и создать единственную и неповторимую спальню для своей маленькой девочки.

При выборе кроватки стоит учитывать такие важные вещи как: удобство, надежность, безопасность, экологичность, практичность, и немаловажным фактором является стильность. Но как угадать предпочтения девочки? Станет ли она маленькой принцессой или одаренной художницей, начитанной умницей или спортивной сорвиголовой? Во всех этих случаях нужны разные кровати, разные стили спален и разный подход к выбору этих самых кроваток. Мы постараемся привести несколько примеров, которые помогут вам определиться с этим сложным выбором.