Проекты домов от 50 до 100 кв.м.

Эксклюзивная подборка проектов домов от архитекторов homify специально для тех, кто хочет построить маленький коттедж и ищет идеи для вдохновения. Площадь собранных нами проектов (от 50 до 100 квадратных метров) достаточна для жизни молодой семьи в своем первом, стартовом доме.

Мы надеемся, что данные коттеджи также научат вас по внешнему виду определять примерную площадь коттеджа и без дополнительных знаний. Главное в этом деле – практика, и тогда проезжая по улице, вы сможете с большой точностью знать площадь любого дома, стоящего на ней.