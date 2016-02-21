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Проекты домов от 50 до 100 кв.м.

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
ecohome 4.2 > 80 qm, ecohome 4.2 ecohome 4.2 Дома в стиле модерн
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Эксклюзивная подборка проектов домов от архитекторов homify специально для тех, кто хочет построить маленький коттедж и ищет идеи для вдохновения. Площадь собранных нами проектов (от 50 до 100 квадратных метров) достаточна для жизни молодой семьи в своем первом, стартовом доме.

Мы надеемся, что данные коттеджи также научат вас по внешнему виду определять примерную площадь коттеджа и без дополнительных знаний. Главное в этом деле – практика, и тогда проезжая по улице, вы сможете с большой точностью знать площадь любого дома, стоящего на ней.

​Casa Cube: 75 кв.м.

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Линейка Casa Cube различных форматов и планировок имеет в своей коллекции маленький домик площадью 75 кв.м. Его планировка очень удобна и современна, а дизайн интерьера позволяет назвать дом отличным вложением для начала совместной жизни супружеской пары – он практичен, доступен и современен на вид.

Про этот проект у нас тоже есть отдельная статья, рассказывающая о его достоинствах и конфигурации, прочитать которую вы можете, пройдя по ссылке.

​Эко-дом: 80 кв.м.

ecohome 4.2 > 80 qm, ecohome 4.2 ecohome 4.2 Дома в стиле модерн
ecohome 4.2

ecohome 4.2
ecohome 4.2
ecohome 4.2

Интересный проект дома с огромным количеством солнечных панелей на крыше – шикарный вариант для тех, кто хочет переехать в пригород с галочкой в графе «эко-жизнь». Такой проект к тому же выглядит очень современно, если не сказать футуристично и может быть просто хорошим местом для жизни в современном стиле.

​Дом будущего: 50 кв.м.

Vivienda en Villagarcía, Nan Arquitectos Nan Arquitectos Дома в стиле минимализм
Nan Arquitectos

Nan Arquitectos
Nan Arquitectos
Nan Arquitectos

Маленький дом, оформленный в стиле минимализм, наверняка порадует тех, кто ищет простую и легко воплощаемую идею о первом собственном жилье. Находящийся прямо на границе виноградников и имеющий приватные фасады со стороны улицы он может похвастаться панорамным остеклением, камином и отдельной статьей лично о нем на homify.

​Модульный дом: 80 кубических метров

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura Дома в стиле кантри
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

Исключение в нашей фото-подборке мы сделали для интересного дома общим объемом в 80 кубических метров и шикарным мини-форматом для жизни 1 или 2-х человек. Этот модульный дом имеет площадь всего лишь в 27 квадратных метров и также может стать пределом мечтаний молодой семьи – в нем есть все важные функциональные зоны, а современный дизайн позволяет оценить его, как очень перспективный проект для загородной жизни.

​Азиатский проект: 99 кв.м.

緑あふれるアトリエのある家, 設計事務所アーキプレイス 設計事務所アーキプレイス Дома в стиле модерн
設計事務所アーキプレイス

設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス
設計事務所アーキプレイス

Еще один удивительный проект представлен нам фирмой ArchiPlace. Его площадь упирается в верхние рамки нашей фото-подборки, но при этом дом располагает отдельной шикарной мастерской, которую вы и видите на фотографии ниже – в ней стоит печь для глиняной посуды и много места для творчества!

​Традиционный домик в лесу: 90 кв.м.

homify Дома в скандинавском стиле
homify

homify
homify
homify

Очаровательный проект в стиле современного рустика выполнен компанией по типовому проекту. Они занимаются реализацией уже готовых и проверенных решений, что окупается высоким качеством продукта и универсальным, традиционным дизайном. Стоимость такого дома в готовом виде с мебелью – около 200,000 евро.

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​Мини-дом с панорамным видом: 54 кв.м.

6х9 ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

6х9

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Архитектор Александр Жидков также представил вниманию читателей homify интересный мини-дом с площадью всего лишь 54 квадратных метра! Выглядит он очень стильно и современно, и никак нельзя сказать, что в дизайне он был лишен узнаваемого авторского почерка!

​Проект Норвегия: 100 кв.м.

Проект Норвегия, экологичный каркасный дом Mild Haus Дома в скандинавском стиле Изделия из древесины Коричневый
Mild Haus

Проект Норвегия, экологичный каркасный дом

Mild Haus
Mild Haus
Mild Haus

Этот проект экологичного каркасного дома особенно интересен будет любителям скандинавского и эко-дизайна. Проект от Милд Хауз отличает компактность, простота форм и удобная планировка. Несомненное преимущество проекта – наличие сауны, большой гостиной со вторым светом и двух террас.

​Дом на воде: 100 кв.м.

WaterNest, Giancarlo Zema Design Group Giancarlo Zema Design Group Деревянные дома
Giancarlo Zema Design Group

WaterNest

Giancarlo Zema Design Group
Giancarlo Zema Design Group
Giancarlo Zema Design Group

Последний проект в нашей фото-подборке имеет площадь в 100 кв.м. и совершенно необычную конструкцию – он пригоден для установки прямо в небольшой водоем и имеет футуристичный дизайн интерьера.

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— Простой проект коттеджа для пригорода;

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Что нужно знать, прежде чем преступать к покраске фасада дома?
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