Проекты домов от 50 до 100 кв.м.

Эксклюзивная подборка проектов домов от архитекторов homify специально для тех, кто хочет построить маленький коттедж и ищет идеи для вдохновения. Площадь собранных нами проектов (от 50 до 100 квадратных метров) достаточна для жизни молодой семьи в своем первом, стартовом доме.
Мы надеемся, что данные коттеджи также научат вас по внешнему виду определять примерную площадь коттеджа и без дополнительных знаний. Главное в этом деле – практика, и тогда проезжая по улице, вы сможете с большой точностью знать площадь любого дома, стоящего на ней.
Линейка Casa Cube различных форматов и планировок имеет в своей коллекции маленький домик площадью 75 кв.м. Его планировка очень удобна и современна, а дизайн интерьера позволяет назвать дом отличным вложением для начала совместной жизни супружеской пары – он практичен, доступен и современен на вид.
Про этот проект у нас тоже есть отдельная статья, рассказывающая о его достоинствах и конфигурации, прочитать которую вы можете, пройдя по ссылке.
Интересный проект дома с огромным количеством солнечных панелей на крыше – шикарный вариант для тех, кто хочет переехать в пригород с галочкой в графе «эко-жизнь». Такой проект к тому же выглядит очень современно, если не сказать футуристично и может быть просто хорошим местом для жизни в современном стиле.
Маленький дом, оформленный в стиле минимализм, наверняка порадует тех, кто ищет простую и легко воплощаемую идею о первом собственном жилье. Находящийся прямо на границе виноградников и имеющий приватные фасады со стороны улицы он может похвастаться панорамным остеклением, камином и отдельной статьей лично о нем на homify.
Исключение в нашей фото-подборке мы сделали для интересного дома общим объемом в 80 кубических метров и шикарным мини-форматом для жизни 1 или 2-х человек. Этот модульный дом имеет площадь всего лишь в 27 квадратных метров и также может стать пределом мечтаний молодой семьи – в нем есть все важные функциональные зоны, а современный дизайн позволяет оценить его, как очень перспективный проект для загородной жизни.
Еще один удивительный проект представлен нам фирмой ArchiPlace. Его площадь упирается в верхние рамки нашей фото-подборки, но при этом дом располагает отдельной шикарной мастерской, которую вы и видите на фотографии ниже – в ней стоит печь для глиняной посуды и много места для творчества!
Очаровательный проект в стиле современного рустика выполнен компанией по типовому проекту. Они занимаются реализацией уже готовых и проверенных решений, что окупается высоким качеством продукта и универсальным, традиционным дизайном. Стоимость такого дома в готовом виде с мебелью – около 200,000 евро.
Архитектор Александр Жидков также представил вниманию читателей homify интересный мини-дом с площадью всего лишь 54 квадратных метра! Выглядит он очень стильно и современно, и никак нельзя сказать, что в дизайне он был лишен узнаваемого авторского почерка!
Этот проект экологичного каркасного дома особенно интересен будет любителям скандинавского и эко-дизайна. Проект от Милд Хауз отличает компактность, простота форм и удобная планировка. Несомненное преимущество проекта – наличие сауны, большой гостиной со вторым светом и двух террас.
Последний проект в нашей фото-подборке имеет площадь в 100 кв.м. и совершенно необычную конструкцию – он пригоден для установки прямо в небольшой водоем и имеет футуристичный дизайн интерьера.
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