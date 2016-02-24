Проекты домов от 100 до 150 кв.м.

Специально для вас мы собрали проекты небольших коттеджей, которые смотрятся просто изумительно! Помните, что все они созданы реальными архитекторами homify для конкретных семей, которые именно так представляют свой дом мечты.

Данные проекты можно отнести к категории бюджетных из-за их небольшого размера, а стоимость их строительства достаточно доступна для среднестатистической семьи. Также стоит заметить, что проекты собраны по всему миру от Кореи до Швейцарии, и их стилистическое разнообразие наверняка вам понравится!

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