Проекты домов от 100 до 150 кв.м.

Специально для вас мы собрали проекты небольших коттеджей, которые смотрятся просто изумительно! Помните, что все они созданы реальными архитекторами homify для конкретных семей, которые именно так представляют свой дом мечты.
Данные проекты можно отнести к категории бюджетных из-за их небольшого размера, а стоимость их строительства достаточно доступна для среднестатистической семьи. Также стоит заметить, что проекты собраны по всему миру от Кореи до Швейцарии, и их стилистическое разнообразие наверняка вам понравится!
Если вы захотите узнать больше о каком-то проекте, просто кликните на ссылку под каждым снимком, которая приведет вас к фотографиям интерьера, ссылке на портфолио авторов-архитекторов и другой полезной информации. Заказать такой проект вы можете, лишь связавшись напрямую со студией или же показав данные проекты как образ для реализации своему собственному архитектору.
Стиль: американский пригород
Площадь: 115 кв.м.
Этот привлекательный одноэтажный проект дома называется «Ева» и может быть построен даже на самом маленьком участке. Несмотря на свою скромную площадь, он копирует лучшие элементы американского стиля в частном домостроении и смотрится очень красиво.
Стиль: средиземноморский
Площадь: 152 кв.м.
Симпатичный домик, расположенный на дальней улице, прямо на границе с лесом для многих кажется настоящей мечтой всей жизни! В данном случае мы видим изумительную азиатскую вариацию средиземноморского стиля – маленький и аккуратный такой дом сохранил все характерные признаки испанского стиля во внешнем облике, но стал очень компактным.
Стиль: модерн
Площадь: 100 кв.м.
Этот дом вовсе не кажется коттеджем площадью 100 кв.м., с улицы он выглядит, как минимуму, в два раза больше. Данная стратегия и преследовалась архитектором, который сделал фасад дома широким, но сам дом в глубину – узким, что позволило реализовать шикарную планировку с залитыми солнечным светом южными окнами.
Стиль: минимализм
Площадь: 112 кв.м.
Потрясающий проект небольшого дома с панорамным остеклением и террасами будто провозглашает новый, совершенно инновационный образ жизни. Планировка открытого типа и строгие линии дизайна фасадов лишь еще больше добавляют этому дому современного лоска. Дом создан по проекту архитектора Александра Жидкова.
Стиль: шале, пассивный дом
Площадь: 150 кв.м.
Этот удивительный дом с небольшой площадью – настоящее достояние архитекторов homify. Он построен по пассивной технологии, то есть расходует минимум природных материалов для поддержания тепла в доме, а также выглядит очень стильным на вершине одной из небольших гор в Швейцарии!
Стиль: модерн
Площадь: 126 кв.м.
Современный и максимально упрощенный ради сохранения бюджета проект этого дома выполнен в стиле модерн. Он отлично подойдет для узкого участка или для того, чтобы создать со стороны улицы приватный фасад, а со стороны внутреннего дворика (как на фотографии) – открытый, с панорамным остеклением.
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Стиль: скандинавский
Площадь: 113 кв.м.
Еще один уникальный проект создан в скандинавском стиле, но построен азиатскими архитекторами, поэтому внутри мы увидим сильное влияние восточной культуры на облик современного дома. Он имеет весьма небольшую площадью – всего лишь 113 кв.м., но смотрится современно и стильно! Чем не дом мечты для кого-то из нас?
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