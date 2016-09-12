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Как строился один эко-дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Tring House, Facit Homes Facit Homes
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Хотите увидеть чудо? Пустой участок земли на ваших глазах превратится в дом с ухоженной территорией! Понаблюдать за процессом нам удалось благодаря фирме FACIT HOMES, специалисты которой совершают подобное волшебство каждый день. Они строят сборные эко-дома на участке заказчика. В рекордно короткие строки, что радует не только клиентов, но и саму фирму. Представляете, сколько домов можно построить за сезон, если не выкладывать вручную кирпичик за кирпичиком, а собрать дом, как конструктор – по схеме и с уже подготовленными деталями.

В итоге вы увидите не бюджетную дачу в 25 квадратов, а современный комплекс площадью 200 квадратов. Его конструкция настолько умна, что для обогрева такой площади требуется система отопления с мощностью всего 4кВт (эквивалент одного обогревателя). Это делает возможным установленная система для рекуперации тепла с максимальной герметичностью самого здания для снижения теплопотерь. И да, это действительно звучит просто фантастически!

​До: забивка свайного фундамента

Screw Pile Install Facit Homes
Facit Homes

Screw Pile Install

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Когда выбранная конфигурация дома уже оплачена заказчиком, а все детали подготовлены, начинается главное. Сначала расчищается площадка для строительства и забиваются сваи для фундамента. Так как здесь не планируется строить дом в 20 этажей, используются сваи такого маленького диаметра и не требуется огромный дизельный молот.

Свайный фундамент используется для того, чтобы равномерно распределить нагрузку. Это особенно важно на участках со слабыми грунтами или рельефных.

​В процессе: подготовка каркаса

CNC Fabricated Structure Facit Homes
Facit Homes

CNC Fabricated Structure

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Не стоит думать, что, получив полный комплект для дома, вы сами сможете собрать его так же профессионально, как это сделает фирма. Да, мы уверены, вы сделаете абсолютно все возможное, ведь вы строите дом для себя и близких. Но, согласитесь, мало кто из мужчин, впервые строящих дом, не попытается «улучшить конструкцию», сделав что-то по-своему. Вот именно здесь вас и поджидает та роковая ошибка, из-за которой все изыскания и наработки специалистов могут оказаться тщетными и дом уже не будет столь эффективным для заданных погодных условий.

​В процессе: фундамент на деревянном каркасе

Ground Floor Components Facit Homes
Facit Homes

Ground Floor Components

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Для стен используются стружечные плиты и металлические элементы для их соединения. Все использованные материалы (их тип, толщина и габариты) уже проверены не на одном доме. В этом и есть главное преимущество. Профессиональным сборщикам нет надобности геройствовать и изобретать. Последовательность сборки просчитана и прописана, потому теперь остается просто сделать все по инструкции. Важно, что за процессом сборки всегда наблюдает специалист более высокого ранга, для которого этот дом далеко не первый.

В процессе: сооружение стен

Ground Floor Walls Facit Homes
Facit Homes

Ground Floor Walls

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Каркасное строительство немного похоже на фахверк. Здесь тоже есть стены из дерева с заполнением утеплителем. При подготовке модулей заранее оставлены зазоры для окон, дверей и выхода на террасу.

​В процессе: крепление направляющих для перекрытий

Precision Made Facit Homes
Facit Homes

Precision Made

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Направляющие для перекрытий между первым и вторым этажом и сами перекрытия также выполнены из дерева. Этот экологичный материал вполне соответствует требуемым условиям по качеству, прочности и долговечности.

​Проект: двухэтажная вилла

Concept Sketch Facit Homes
Facit Homes

Concept Sketch

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Столь современный проект может быть реализован современными технологиями в экологичном формате и на основе древесины благодаря инновационным разработкам. Для накопления тепла конструкция спроектирована так, что все большие окна выходят на южную сторону.

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​Планировка: удобство плавных стен

Ground Floor Plan Facit Homes
Facit Homes

Ground Floor Plan

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Плавные стены внутри дома позволяют создать более эргономичную планировку. Углы в коридорах больше не съедают пространство и передвигаться здесь значительно приятнее. Планировка разработана так, что столь нестандартные стены вовсе не мешают расстановке обычной мебели.

​В процессе: отделка

Nearly Complete Facit Homes
Facit Homes

Nearly Complete

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Сборка дома завершена, окна и двери уже установлены, профессионально смонтировано утепление и теперь идет наружная отделка с помощью штукатурки.

​В процессе: интерьеры

Plastered Facit Homes
Facit Homes

Plastered

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

А в это время внутри уже смонтированы все перегородки, сделана разводка электричества, а стены подготовлены под покраску.

​Реализация: ультра-современность

Completed Exterior Facit Homes Дома в стиле модерн
Facit Homes

Completed Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

А теперь вспомните пустой участок и осознайте, что этот ультра-современный дом стоит именно там. Мы об этом не упоминали, но он построен на месте снесенного старого дома в районе Хартфордшир. Соседи и не думали, что их новый друг будет выглядеть именно так. Экстерьер из штукатурки и натурального дерева гармонирует с окружающим сельским пейзажем. Вот бы все «домики в деревне» стали такими!

​Интерьер: кантри-модерн

Living Room Facit Homes Гостиная в стиле модерн
Facit Homes

Living Room

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Подстать окружающему миру за окном и интерьер. Сочетание уютного кантри и практичного модерна вполне соответствует современному дому в пригороде.

​Детали: практичность и комфорт

Solar Shades Facit Homes Дома в стиле модерн
Facit Homes

Solar Shades

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Эффектная деревянная конструкция вокруг окон создает необходимое затенение в летний период. В ландшафте используется микс из газонной травы, древесной коры, гальки и точечных посадок, что характерно для японского сада. По периметру участка – стриженые кусты.

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