Как строился один эко-дом

Хотите увидеть чудо? Пустой участок земли на ваших глазах превратится в дом с ухоженной территорией! Понаблюдать за процессом нам удалось благодаря фирме FACIT HOMES, специалисты которой совершают подобное волшебство каждый день. Они строят сборные эко-дома на участке заказчика. В рекордно короткие строки, что радует не только клиентов, но и саму фирму. Представляете, сколько домов можно построить за сезон, если не выкладывать вручную кирпичик за кирпичиком, а собрать дом, как конструктор – по схеме и с уже подготовленными деталями.

В итоге вы увидите не бюджетную дачу в 25 квадратов, а современный комплекс площадью 200 квадратов. Его конструкция настолько умна, что для обогрева такой площади требуется система отопления с мощностью всего 4кВт (эквивалент одного обогревателя). Это делает возможным установленная система для рекуперации тепла с максимальной герметичностью самого здания для снижения теплопотерь. И да, это действительно звучит просто фантастически!