Бюджетный мини-сад за 5 шагов

Как быстро создать простой и красивый сад? Давайте рассмотрим вместе главные шаги по планированию и определим, на что вам стоит обратить особенное внимание.
Сад стандартного размера (4-8 соток) часто бывает занят постройками, сауной и сараем, автомобильной стоянкой и навесом для авто, грядками и фруктовыми посадками. Так где же найти место для идеального приватного отдыха?
В этом случае мы предлагаем вам обратиться к современной тенденции мини-садов, которые позволяют создать комфортабельные условия для отдыха в любом месте – на скромном дачном участке, при загородном доме, при доме в городе или даже на крыше многоэтажки!
Изначально выделенная площадь должна быть четко размечена на земле и скорректирована под удобную планировку. Для отдыха вам понадобится как минимум место для сидения, но варианты мебели и ее расположения могут быть различными.
Проект может основываться на лавочках и столе, просто на лавочке, на столовой группе, мягкой мебели в стиле патио или лишь на паре кресел. Вам стоит принять решение о том, ставить ли полноценный стол или ограничиться парочкой кофейных. Определив место мебели для отдыха и ее конфигурацию, вам следует обратиться к дизайну и материалам.
Самый удобный и проверенный способ мощения – уличной плиткой под камень, он позволяет не только сделать такой мини-сад очень практичным, но и добавить клумбы с мощением галькой вровень с площадкой для деревьев, кустарников. Затем вам следует озаботиться декоративными экранами для сада. В современном дизайне популярнее всего реечные экраны светлых или сероватых тонов. Затем вам следует подумать о высоких клумбах за лавочкой, напротив нее или сбоку. Добавьте подушки, растения в кашпо и постарайтесь расположить сад в тени дерева или на краю участка.
Взяв за основу упрощенный проект в стиле модерн из белых реечных экранов, высоких клумб из кирпичной, оштукатуренной в серый кладке и лавочки, мы можем начать стройку. Сначала вам нужно подготовить фундамент для мощения и реализовать кладку, затем – смонтировать реечные экраны. Большого внимания потребует и лавочка, ведь сделав ее достаточно большой и добавив откидную крышку, в ней можно хранить подушки или съемные мягкие матрасы.
Затем вам стоить заняться посадками – здесь уместны растения, декоративные круглый год или в ваше любимое время года. Правда, популярнее всего вечнозеленые мелкие кустарники и просто компактные кустики.
Дополнительную мебель, мягкий диванчик, пуфик, подушки, кашпо вы можете купить после того, как ваш сад уже будет покрашен в определенные цвета (экраны, лавочка, выбран материал мощения и цвет покраски высокой клумбы). Эффектно смотрится мебель в стиле патио и мебель из техноротанга. Среди декора стоит подумать о подсвечниках, декоративном подносе, вазе, фигурках для высоких клумб.
Очень важным этапом реализации такого сада становится подсветка, которая позволяет использовать место для отдыха в гораздо более привлекательном формате. Уличные светильники разных типов продаются в специализированных магазинах, но даже если вы купите обычную уличную гирлянду и создадите из нее подобие навеса (она будет держаться на реечных экранах), то вы все равно получите беседку вашей мечты!
Дополнительным элементом становятся растения в кашпо. Они могут быть теплолюбивы и зимой расти дома, тогда у вас есть шанс создать в мини-саду тропический антураж. Кроме того, растения в кашпо помогут вам сделать сад более мобильным, ведь он может менять свой облик.
Так выглядит люксовый тропический вариант подобного мини-сада. Мощение, мягкая мебель, высокая клумба и экраны – все здесь учтено. Даже растения в кашпо здесь нескольких типов! В этом мини-саду на площади 1 сотки расположилось место для отдыха и бассейн, а просто место для отдыха может разместиться и на 20 кв. метрах!
Продумайте сервировку для мини-сада. Красивая посуда, свежие цветы, подсвечники и декор – то, что сделает ваше лето незабываемо счастливым!
Если вам нужна помощь в размещении модулей на участке или планировании мини-сада, обратитесь за бесплатной консультацией на Форум homify!
Интересные материалы для вас на homify:
— Очаровательный и традиционный семейный дом;