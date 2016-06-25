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Бюджетный мини-сад за 5 шагов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Bedford Gardens House, London, Nash Baker Architects Ltd Nash Baker Architects Ltd Сад в стиле модерн
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Как быстро создать простой и красивый сад? Давайте рассмотрим вместе главные шаги по планированию и определим, на что вам стоит обратить особенное внимание.

Сад стандартного размера (4-8 соток) часто бывает занят постройками, сауной и сараем, автомобильной стоянкой и навесом для авто, грядками и фруктовыми посадками. Так где же найти место для идеального приватного отдыха?

В этом случае мы предлагаем вам обратиться к современной тенденции мини-садов, которые позволяют создать комфортабельные условия для отдыха в любом месте – на скромном дачном участке, при загородном доме, при доме в городе или даже на крыше многоэтажки!

​Шаг 1: проект и материалы

Slim & Subtle Rear Garden homify Сад в стиле модерн
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

Изначально выделенная площадь должна быть четко размечена на земле и скорректирована под удобную планировку.  Для отдыха вам понадобится как минимум место для сидения, но варианты мебели и ее расположения могут быть различными.

Проект может основываться на лавочках и столе, просто на лавочке, на столовой группе, мягкой мебели в стиле патио или лишь на паре кресел. Вам стоит принять решение о том, ставить ли полноценный стол или ограничиться парочкой кофейных. Определив место мебели для отдыха и ее конфигурацию, вам следует обратиться к дизайну и материалам.

Самый удобный и проверенный способ мощения – уличной плиткой под камень, он позволяет не только сделать такой мини-сад очень практичным, но и добавить клумбы с мощением галькой вровень с площадкой для деревьев, кустарников. Затем вам следует озаботиться декоративными экранами для сада. В современном дизайне популярнее всего реечные экраны светлых или сероватых тонов. Затем вам следует подумать о высоких клумбах за лавочкой, напротив нее или сбоку. Добавьте подушки, растения в кашпо и постарайтесь расположить сад в тени дерева или на краю участка.

​Шаг 2: начало реализации

Small back garden design homify Сад в стиле модерн
homify

Small back garden design

homify
homify
homify

Взяв за основу упрощенный проект в стиле модерн из белых реечных экранов, высоких клумб из кирпичной, оштукатуренной в серый кладке и лавочки, мы можем начать стройку. Сначала вам нужно подготовить фундамент для мощения и реализовать кладку, затем – смонтировать реечные экраны. Большого внимания потребует и лавочка, ведь сделав ее достаточно большой и добавив откидную крышку, в ней можно хранить подушки или съемные мягкие матрасы.

Затем вам стоить заняться посадками – здесь уместны растения, декоративные круглый год или в ваше любимое время года. Правда, популярнее всего вечнозеленые мелкие кустарники и просто компактные кустики.

​Шаг 3: покупка мебели

​Back garden at Bedford Gardens House. Nash Baker Architects Ltd Сад в стиле модерн
Nash Baker Architects Ltd

​Back garden at Bedford Gardens House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Дополнительную мебель, мягкий диванчик, пуфик, подушки, кашпо вы можете купить после того, как ваш сад уже будет покрашен в определенные цвета (экраны, лавочка, выбран материал мощения и цвет покраски высокой клумбы). Эффектно смотрится мебель в стиле патио и мебель из техноротанга. Среди декора стоит подумать о подсвечниках, декоративном подносе, вазе, фигурках для высоких клумб.

​Шаг 4: подсветка

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Сад в колониальном стиле
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Очень важным этапом реализации такого сада становится подсветка, которая позволяет использовать место для отдыха в гораздо более привлекательном формате. Уличные светильники разных типов продаются в специализированных магазинах, но даже если вы купите обычную уличную гирлянду и создадите из нее подобие навеса (она будет держаться на реечных экранах), то вы все равно получите беседку вашей мечты!

​Шаг 5: растения в кашпо

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London , Cue & Co of London Cue & Co of London Сад в стиле модерн
Cue &amp; Co of London

Open-Plan Kitchen/Living Room, Ladbroke Walk, London

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

Дополнительным элементом становятся растения в кашпо. Они могут быть теплолюбивы и зимой расти дома, тогда у вас есть шанс создать в мини-саду тропический антураж. Кроме того, растения в кашпо помогут вам сделать сад более мобильным, ведь он может менять свой облик.

​Мини-сад на 1 сотке

Moroccan style garden Gullaksen Architects Сад в средиземноморском стиле
Gullaksen Architects

Moroccan style garden

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

Так выглядит люксовый тропический вариант подобного мини-сада. Мощение, мягкая мебель, высокая клумба и  экраны – все здесь учтено. Даже растения в кашпо здесь нескольких типов! В этом мини-саду на площади 1 сотки расположилось место для отдыха и бассейн, а просто место для отдыха может разместиться и на 20 кв. метрах!

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​Сервировка и декор

homify Сад в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Продумайте сервировку для мини-сада. Красивая посуда, свежие цветы, подсвечники и декор – то, что сделает ваше лето незабываемо счастливым!

​Планирование от профессионала

GREENLİNE PEYZAJ BERKANT YALÇIN, GREENLİNE PEYZAJ GREENLİNE PEYZAJ Сад в стиле модерн
GREENLİNE PEYZAJ

GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ
GREENLİNE PEYZAJ

Если вам нужна помощь в размещении модулей на участке или планировании мини-сада, обратитесь за бесплатной консультацией на Форум homify!

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