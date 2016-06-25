Бюджетный мини-сад за 5 шагов

Как быстро создать простой и красивый сад? Давайте рассмотрим вместе главные шаги по планированию и определим, на что вам стоит обратить особенное внимание.

Сад стандартного размера (4-8 соток) часто бывает занят постройками, сауной и сараем, автомобильной стоянкой и навесом для авто, грядками и фруктовыми посадками. Так где же найти место для идеального приватного отдыха?

В этом случае мы предлагаем вам обратиться к современной тенденции мини-садов, которые позволяют создать комфортабельные условия для отдыха в любом месте – на скромном дачном участке, при загородном доме, при доме в городе или даже на крыше многоэтажки!