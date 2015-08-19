Элегантность, возведенная в культ

Минимализм пришел в архитектурную моду несколько десятилетий назад и с тех пор продолжает оставаться одним из самых востребованных направлений. Стереотипы о холодности и неприступности минимализма, преследовавшие его на этапе становления, давно утратили свою актуальность. Этот стиль может быть легким, теплым и даже романтичным. Представленный в Книге идей проект частного дома, реализованный немецкой архитектурной студией Archifaktur – наилучшее тому подтверждение.
Здание столь необычной формы сложно не заметить. Издалека можно подумать, что перед нами не дом, а гигантская скульптура, состоящая из двух небрежно брошенных друг на друга прямоугольных фигур (обратите внимание, что один из углов верхей части здания
лежит не совсем ровно).
Примечательно, что при свете дня дом выкрашен в светло-бежевый цвет, больше всего характерный для загородной архитектуры стран Латинской Америки. Вот только вокруг него мы не встретили высохших от жары деревьев и растущих между камнями кактусов. Здание находится в маленьком баварском городке Винтербах и, благодаря своей незаурядной форме, заслужило репутацию местной достопримечательности.
Аккурат между первым и вторым этажом, на вершине небольшого склона расположилась небольшая терраса. От безупречно подстриженного газона ее отделяют ровные линии кафельной плитки белого цвета. Должно быть гости, впервые попавшие на второй этаж дома, чувствуют себя довольно непривычно. Вид из правого окна демонстрирует окружающий ландшафт с высоты нескольких метров, в то время как на противоположной стороне на уровне земли находится дверь, ведущая на прилегающую террасу.
За пределами строгого фасада нас ожидала просторная кухня, практически вся мебель которой оказалась встроенной. Обилие белого цвета в сочетании с непривычно большим для жилых домов количеством свободных квадратных метров, рождают ощущение невесомости. Мы словно погрузились в странный мир, в котором напрочь отсутствуют яркие цвета и предметы декора. Здесь пропадает ощущение естественного течения времени, а окружающий мир кажется далеким и недоступным.
Немного освоившись, мы постепенно понимаем, что находимся не в фантастической эпопее Стенли Кубрика, а всего лишь на кухне, пусть и не совсем обычной. Минималистичный интерьер был продуман до мельчайших деталей. Параллельно широкому столу расположен кухонный остров, за ним – встроенные шкафы.
По другую сторону стены находится просторная гостиная, в которой нашлось место вполне
земному предмету быта – дровяному камину. Свою любовь к симметрии архитекторы проявили как во внешней, так и во внутренней части дома, расположив в центре комнаты два одинаковых кожаных дивана.
Не лишенный романтики вид на склон холма откывается из огромного окна спальни. Актуальная тенденция соединения внутреннего пространства зданий с внешней не обошла стороной и этот дом. Единственное, что может отвлечь внимание от созерцания зеленых красот, это необычный потолок, состоящий из нескольких уровней. Кстати, если архитекторы этого здания когда-нибудь прочтут нашу статью, возможно, им (а также вам) будет небезынтересно взглянуть на Книгу идей, посвященную подбору светильников для натяжных потолков.
Эта необычная постройка не перестает удивлять. Судя по ее строгой форме и крайне прагматичному подходу к оформлению интерьера, мы предполагали, что здесь живут современные, но довольно закрытые от внешнего мира люди, но ну тут-то было. Самая интимная комната дома - ванная - была обнаружена там, где мы меньше всего ожидали ее увидеть – возле раздвижных дверей с массивными панорамными стеклами. По всей видимости, хозяевам особняка очень нравится ощущение полного единства с природой, и даже во время принятия душа они не упускают возможность любоваться окружающим пейзажем.