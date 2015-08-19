Элегантность, возведенная в культ

Эта необычная постройка не перестает удивлять. Судя по ее строгой форме и крайне прагматичному подходу к оформлению интерьера, мы предполагали, что здесь живут современные, но довольно закрытые от внешнего мира люди, но ну тут-то было. Самая интимная комната дома - ванная - была обнаружена там, где мы меньше всего ожидали ее увидеть – возле раздвижных дверей с массивными панорамными стеклами. По всей видимости, хозяевам особняка очень нравится ощущение полного единства с природой, и даже во время принятия душа они не упускают возможность любоваться окружающим пейзажем.