6 примеров уютных дизайнов для молодой семьи

Молодым семьям важно, чтобы их квартира или дом обладали не только домашним уютом, но и индивидуальным стилем. Мы покажем 6 примеров гармоничных и модных дизайнов для современных молодых семей.
Больше всего с уютом ассоциируются картины из детства: бабушкина кухня, загородный дом или дача, запах дерева и свежих булочек… Воссоздает эту атмосферу стиль кантри, сотканный из ностальгии и настоящего уюта. Несмотря на то, что этот стиль напоминает сцены из прошлого, дизайн подойдет и для молодой семьи, ведь в нем комфортно любому поколению. Кантри стиль характеризуется обилием натуральных материалов в отделке, мягкими оттенками, неброскими узорами и рисунками. В качестве основного материала лучше всего выбрать дерево: это касается и пола, и потолка, и стен. Но можно и отходить от строгих канонов, главное, чтобы интерьер выглядел максимально естественно.
Очень удачно впишется в стиль кантри мебель, доставшаяся от бабушек и дедушек. В гостиной – массивный дубовый стол, в кухне – изящный буфет, в спальне – комод с резными узорами. Кроме того, стиль кантри отлично дополняют кованые предметы. Не забудьте и о текстильном оформлении кантри дизайна для молодой семьи: шторы на окна, накидка на диван или кресло, скатерть для обеденного стола, салфетки. Ткани должны быть непременно из натуральных материалов, таких как лен, хлопок, шерсть. Завершить декор дома помогут живые цветы в горшках или вазах, этнические настольные лампы, сундук или шкатулка, старинные часы, фоторамки и картины в простом обрамлении.
Еще один уютный дизайн для молодой семьи – прованс, схожий с кантри стилем. Он также складывается из натуральных материалов, но здесь уже не так много дерева: по крайней мере, стены можно отштукатурить или обклеить обоями, а потолок выкрасить в светлый цвет. В стиле прованс очень много легких оттенков, придающих интерьеру воздушности: белый, кремовый, бледный серый, розовый и голубой. За основу можно взять нейтральный светлый цвет и привнести любой контрастный, но не яркий, а приглушенный. Мебель ищите на барахолках и блошиных ранках, можно также стилизовать любой предмет под стиль прованс самостоятельно, используя техники кракелюр, шебби, декупаж. В интерьере прованс отдыхает душа и тело, он настраивает на расслабление и долгие приятные часы.
Скандинавский стиль снискал славу после широкого распространения компании Икеа, которая наглядно продемонстрировала, как выглядит стиль северных стран. Сложно остаться равнодушным к этому направлению, ведь скандинавский стиль сочетает в себе яркость, комфорт, красоту – как раз то, что называется уютным дизайном для любой молодой семьи. Главное правило скандинавского стиля – гениальная простота во всем: в оформлении стен и потолка, выборе шкафов, комодов, кроватей, светильников. Но стиль не лишен изюминки, которая проявляется в декоре. Безыскусная мебель и облицовка не отвлекают внимание на эффектных штрихах, придающих дому оригинальность.
Светлая отделка – лучший выбор для интерьера в скандинавском стиле. Она притягивает свет, расширяет визуальные границы пространства. Приветствуются натуральные материалы: дерево, керамика, камень, кожа, лен, хлопок. Они подходят для пола, мебели, штор, обивки, декора. Особое место в стиле занимает морская тематика, она очень популярна среди скандинавских стран и присутствует в оформлении интерьера. Подберите для своего дома броские самобытные аксессуары, которые будут подчеркивать именно вашу индивидуальность и гармонировать с обстановкой жилища.
Для тех, кто выбирает смелые дизайны, подойдет стиль лофт или минимализм. Лофт – это течение нового поколения, которое стало популярным благодаря американским арт-деятелям 20-го века. Они устраивали в бывших заводских и чердачных помещениях инсталляции, мастерские, выставки, а позже стали там же жить. Дизайнеры и архитекторы переняли идею больших открытых пространств, стилизовав под лофт обычные дома и квартиры. Несмотря на свою брутальность, лофт тоже может быть уютным дизайном для молодой семьи, ведь он воплощает в себе дух человека из мегаполиса – неподвижного, оригинального и решительного.
Отделка дома в стиле лофт должна быть максимально небрежной, а поверхности – простыми и необработанными. Если не решаетесь жить с голой кирпичной стеной, то можно оштукатурить стены или сделать имитацию кирпичной кладки, используя облицовочные материалы. Выступающие балки на потолке, огромные панорамные окна, бетонные полы, ахроматические цвета – все это признаки добротного лофт помещения. Добавить интерьеру комфорта и уюта сможет низкая мягкая мебель, пуфы, постеры, пара необычных деталей для декора. Разбавить монотонную цветовую гамму можно с помощью нескольких броских акцентов. Особый шарм дому в стиле лофт придает освещение: дневной свет поступает из незашторенных окон, а для дополнительной подсветки подберите несколько стильных напольных торшеров, ламп и бра.
Минимализм – один из тех стилей, что подходит прогрессивным людям, шагающим в ногу со временем. Все больше молодых семей останавливают выбор на минимализме и делают из него по-настоящему уютный дизайн. Основное достоинство направления – отказ от множества мебели и декоративных деталей. Это расчищает пространство, открывая новые возможности для обустройства дома и воплощения смелых архитектурных идей, а также позволяя хозяевам почувствовать больше свободы. Фундамент минималистического интерьера – функциональность, лаконичность и монохромность. Эти принципы определяют выбор цветовой палитры, мебели и отделки.
Вся обстановка минималистичного дома должна состоять из самых необходимых предметов. Поэтому мебель подбирается наиболее функциональная и незаметная; для этого обратите внимание на встроенные шкафы, где можно спрятать и одежду, и обувь, и то, чем вы не пользуетесь каждый день. Несколько источников света создадут зонированное пространство и добавят интерьеру домашнего уюта. Лучше всего взять за основу оформления 3 цвета из одной гаммы: например, белый, серый, стальной. А чтобы помещение не казалось мрачным, прибавить один или два ярких аксессуара. Архитектор Евгения Бирюкова предложила использовать несколько желтых элементов в оформлении ванной, оригинально завершивших минималистический дизайн. Но будьте осторожны с декором: его не должно быть много, как и всего остального. Грамотный подход к минимализму позволит создать идеальный уютный дизайн для молодой семьи.
Многие из нас мечтают обзавестись домиком с видом на море, поэтому не удивительно, что некоторые семьи выбирают тропический стиль для оформления своего жилища. В этом направлении преобладают солнечные цвета – желтый, оранжевый, зеленый, песочный, которые напоминают о теплых тропиках и создают расслабляющую обстановку. В интерьере тропического стиля не обойтись без роскошных живых растений: в горшках, вазах или в виде живой стены. Очень органично впишется плетеная мебель и аксессуары. Тропическая тематика должна присутствовать даже в декоре и узорах на текстиле, ведь так атмосфера будет еще более ощутимой. И помните, уютный дизайн для молодой семьи складывается из мелочей и того настроения, что царит в доме.