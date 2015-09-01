6 примеров уютных дизайнов для молодой семьи

Вся обстановка минималистичного дома должна состоять из самых необходимых предметов. Поэтому мебель подбирается наиболее функциональная и незаметная; для этого обратите внимание на встроенные шкафы, где можно спрятать и одежду, и обувь, и то, чем вы не пользуетесь каждый день. Несколько источников света создадут зонированное пространство и добавят интерьеру домашнего уюта. Лучше всего взять за основу оформления 3 цвета из одной гаммы: например, белый, серый, стальной. А чтобы помещение не казалось мрачным, прибавить один или два ярких аксессуара. Архитектор Евгения Бирюкова предложила использовать несколько желтых элементов в оформлении ванной, оригинально завершивших минималистический дизайн. Но будьте осторожны с декором: его не должно быть много, как и всего остального. Грамотный подход к минимализму позволит создать идеальный уютный дизайн для молодой семьи.