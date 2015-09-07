Кухонные шкафы из дуба

Кухни из массива дуба – это воплощение комфорта, стабильности и надежности. Мебель из дуба отличается особой долговечностью, отличными эксплуатационными характеристиками и богатством красок. Массив дуба не боится влияния окружающей среды, не подвержен деформации. Кроме того, дуб гармонично выглядит в любом стилистическом решении.

Древесина дуба имеет различные оттенки, что позволяет получить цвет кухни, подобранной под гамму интерьера. Кухня из дуба имеет красивую текстуру с выделением древесных волокон. Обычно кухни из массива дуба изготавливаются с элементами естественного старения, что придает еще большее благородство кухонному интерьеру.