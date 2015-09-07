Кухонные шкафы из дуба

Кухни из массива дуба – это воплощение комфорта, стабильности и надежности. Мебель из дуба отличается особой долговечностью, отличными эксплуатационными характеристиками и богатством красок. Массив дуба не боится влияния окружающей среды, не подвержен деформации. Кроме того, дуб гармонично выглядит в любом стилистическом решении.
Древесина дуба имеет различные оттенки, что позволяет получить цвет кухни, подобранной под гамму интерьера. Кухня из дуба имеет красивую текстуру с выделением древесных волокон. Обычно кухни из массива дуба изготавливаются с элементами естественного старения, что придает еще большее благородство кухонному интерьеру.
Кухня из массива дуба является символом богатства и роскоши. Темный цвет такого материала придает особый тон любой стилистике помещения. Шкафы из темного дуба выгодно смотрятся как в классическом интерьере кухни так и в современном, отлично сочетаясь, например, с молочными глянцевыми фасадами.
По прошествии времени такой материал становится еще привлекательнее. Он теряет свой яркий цвет, но приобретает взамен благородный состаренный отпечаток, что является трендом номер один в Европе и России. Кухни из массива дуба – особый шик.
Особую популярность приобрели кухни из беленого дуба, изысканные и стильные, они превосходно дополняют практически любой интерьер. Беленый дуб является результатом специальной обработки имеющейся древесины определенным составом, меняющим ее природный цвет. Именно такой материал и цвет выбрали дизайнеры из EJ Studio для оформления кухни в квартире на Аптекарской набережной в Санкт-Петербурге.
Беленый дуб может быть нескольких оттенков. Цветовой диапазон достаточно широк: от светло-серого, включая желтоватые и розоватые оттенки, до глубокого темно-серого цвета. Цветовые вариации беленого дуба, конечно же, следует учитывать при выборе кухни.
Отличающиеся светлой цветовой гаммой, кухни из натурального белого дуба идеально подойдут для небольших помещений, так как светлый цвет создает визуальный эффект «расширения» пространства.
Кухни из натурального дуба создают восхитительную атмосферу нестареющей классики. Изящные латунные
ручки со вставкой из керамики прекрасно гармонируют со сложной отделкой
фасадов в отенке
Эмаль золотая и прекрасными
витражами, изящно вписывающимися в интерьер.
По технологии
окрашивания
Эмаль золотая, после нанесения прочной полиуретановой
эмали, наносится специальная патина с золотым покрытием, придающая
поверхности легкое золотистое мерцание, а затем вторым слоем –
закрепляющий нитроуретановый лак, устойчивый к мелким царапинам. На
фасадах кухни проявляется великолепная подобранная крупная
фактура древесины дуба.
Считается, что кухни из натурального дуба не только украшают помещение и создают атмосферу тепла и уюта, но и оказывают благотворное влияние на состояние здоровья. Натуральный материал – древесина экологичен, способен «дышать», отдавать и впитывать влагу, поддерживать оптимальную влажность воздуха, антиаллергенен, антистатичен, не выделяет испарений эфирных масел, да и вообще несет в дом положительную энергетику.
Кроме того, использование массива дуба, как правило, не требует какого-либо дополнительного декора, так как вполне достаточно тех узоров, которые дарит материалу природа. Дубовые фасады кухни будут удачно гармонировать с любой бытовой техникой.
Помимо множества достоинств, кухонные шкафы из массива дуба имеют некоторые недостатки:
- Высокая стоимость. Стоимость кухонного гарнитура из массива дерева в несколько раз превышает стоимость кухни из шпона на основе ДСП или МДФ, хотя по внешнему виду различия обнаружить не так просто.
- Многоступенчатая технология производства. Как правило, процесс изготовления мебели из натурального дерева очень долгий и кропотливый, поэтому время изготовления кухни из массива может превысить десять производственных циклов.
- Трудность выбора. Общеизвестно, что любое дерево имеет свой уникальный узор, подобрать который весьма затруднительно при покупке прочих предметов интерьера. Комплект кухонной мебели определенной текстуры и цвета следует подбирать вручную в целях максимальной совместимости индивидуальных характеристик, не упуская из внимания тот момент, что более позднее приобретение отдельного элемента мебели по цвету \»на глаз\» бывает очень затруднительным.
Если, тем неменее, вы остановили свой выбор на кухне из натурального дуба, то вы не прогадали. Ведь мебель из натурального дерева – это классика, надежность и безопасность.