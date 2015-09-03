Стулья можно с уверенностью назвать одними из самых универсальных предметов любого интерьера, ведь обойтись без них просто невозможно. Всячески видоизменяя свой внешний вид с течением времени, они всегда находились рядом с человеком, позволяя ему ощущать комфорт как дома, так и на работе. Стремительное развитие технологий производства мебели позволило воплотить в реальность самые необычные модели стульев, которые уже по праву становятся важным дизайнерским элементом любого пространства, перестав быть лишь необходимостью.
Сегодня на рынке представлено огромное количество стульев разнообразных форм, цветов и предназначений. Это дает каждому покупателю широкое право выбора, а также позволяет подобрать указанную мебель по своему нраву. Чтобы ваши поиски подходящего образца не затянулись, мы с удовольствием расскажем о том, какие бывают стулья и обозначим важные нюансы каждого их вида.
Классика всегда остается в моде и выглядит бесподобно. Стулья в традиционном стиле могут украсить самый скромный интерьер, ведь они сами по себе являются признаком аристократизма и безупречного вкуса своих обладателей. Качественное дерево в сочетании с натуральной обивкой и витиеватыми элементами на спинке добавляют винтажных ноток дизайну, что сейчас особенно актуально. Сидя на подобных стульях так просто почувствовать себя представителем королевского семейства, ведь основные составляющие названной стилистики зародились еще в те давние времена.
Еще один образец грации и красоты – кованные стулья. К сожалению, сегодня они встречаются не так часто, хотя если вы любитель французского стиля – без них никак не обойтись. Причудливые стальные изгибы наполняют пространство средневековой изысканностью. Такие стулья чаще всего бывают белыми и используются в гостиных и прихожих. Единственное неудобство – тяжесть такой мебели, что затрудняет транспортировку и мобильность кованных стульев.
Стулья на деревянном каркасе с мягким сидением и спинкой будут уместны как в домашнем кабинете, так и в офисе. Они дарят необычайный комфорт и создают уютную атмосферу. Стилизация модели на фото под 60-е годы обозначит статус ее собственника и наполнит изделие особым шармом. Такая необычная модель от Первого комиссионного on-line магазина дизайнерской мебели и предметов интерьера NICE CATCH – это сочетание компактности стула и удобства кресла.
Специально для любителей нестандартных решений создаются подобные модели мебели. Оригинальные стулья могут с легкостью трансформироваться в столы или лестницы, складываться в небольшие чемоданчики или разбираться на части. Этот черный стул, который вы видите на фото, выполнен из натурального дерева в форме буквы
А. Благодаря простому, но интересному дизайну, он невероятно легкий в восприятии и на первый взгляд напоминает не стул, а эффектное украшение комнаты. Такая модель идеально подойдет для гостиной в скандинавском стиле, а также для тех, кто предпочитает минималистический подход в дизайне.
Удивительные модели из прозрачных материалов добавляют пространству легкости и своеобразного волшебства. Несмотря на кажущуюся хрупкость, такие стулья довольно прочные, поскольку изготавливаются из современного пластика и выдерживают значительные нагрузки. Очень эффектно выглядит сочетание прозрачных стульев с аналогичными по форме, но только цветными, как показано на фото. Такой прием наделяет пространство характерным стилем и гарантирует его целостность. Наличие
невидимой мебели в доме не отягощает интерьер и позволяет найти оригинальное решение для небольших помещений. Более детально такое дизайнерское направление рассмотрено в Книге идей
Прозрачные стулья или как здорово сидеть на воздухе.
Новомодное течение в дизайне мебели подарило нам современные стулья в стиле модерн. Они отличаются простыми формами, которые находят необычное воплощение. Плавные линии и натуральные материалы, ничего лишнего и отягощающего – вот главные преимущества названной стилистики. Такие стулья предпочитает молодежь, а также творческие личности, для которых сочетание стиля и комфорта превыше всего. Сидя на стуле, изображенном на фото, вы можете слегка покачиваться и, возможно, вдохновение посетит вас быстрее.
Под понятие
офисные стулья подпадают все разновидности стульев, которые предназначены для работы не только в офисе, но и дома. Они должны иметь удобную спинку и прочную конструкцию, чтобы обеспечивать правильное положение тела во время длительного сидения. Тот, кто сидит на офисном стуле, не должен задумываться о чем-либо, помимо работы. Поэтому такая мебель должна быть продумана до мелочей. Сегодня наблюдается тенденция отказа от громоздких кресел в пользу компактных стальных стульчиков, которые не уступают по функционалу, но занимают гораздо меньше пространства и имеют презентабельный вид.
Для экономных и неприхотливых потребителей существуют самые простые модели стульев, которые прекрасно впишутся в любой интерьер. Они изготавливаются из недорогих пород дерева, например – сосны, и имеют незамысловатый дизайн. Такие стулья экологичные, легкие и удобные. Они предназначены для помещений абсолютно любого типа, где не бывает чрезмерной влажности. Очень часто их выбирают не только для внутреннего наполнения квартир и частных домов, но и для обустройства дач, балконов, террас. Подобную мебель можно со временем обновить, покрасив в понравившийся цвет или сделав винтажные потертости.
Очень популярное нынче направление дизайна интерьера – это минимализм. Коснулось оно, естественно, и стульев. Для такой мебели характерны простые формы, светлые натуральные оттенки и лаконичность. Стулья должны идеально сочетаться с остальными предметами интерьера, но при этом не становиться центральной его точкой. Они имеют самую простую текстуру безо всяких классических элементов – узоров, обивки, сложных форм. Приветствуется использование пластика, металла и дерева, а также контрастные цвета отдельных деталей.
Добротные деревянные стулья – это отличный выбор для просторных помещений с дизайном
под старину. Такие изделия, как правило, тяжеловаты,
неповоротливы, но в этом и кроется их особая привлекательность. От одного взгляда
на эти стулья создается ощущение уюта, теплоты и душевности. Благодаря мощным
конструкциям, изделия отличаются долговечностью и прочностью, со временем они
приобретают дополнительный шарм и своеобразный характер. Под стать массивным стульям должен стоять такой же внушительный стол, за которым будут собираться добрые друзья и проводить вечера в приятной компании.
В современном мире так много стрессов и проблем, что всем хочется дома найти покой и по-настоящему отдохнуть. Это проще всего сделать, имея тропические стулья. Для их изготовления используют натянутый текстиль или прутья различного происхождения (природного – ивы, бамбука, ротанга или искусственного – пластика). Благодаря особой форме таких стульев, можно почувствовать себя на каком-нибудь курорте и восстановить силы, покачиваясь в такт мнимым волнам. Очень часто подобную мебель используют для тематических заведений, салонов красоты и отелей у моря. Конечно же, выбирая стулья тропического стиля в свою квартиру, стоит позаботится о том, чтобы в интерьере присутствовали еще какие-нибудь элементы названной стилистики – маски на стенах, бамбуковые ростки или пальмы в горшках. Это позволит вам в полной мере ощутить себя на отдыхе и релаксировать вдоволь.
Доверьтесь своим ощущениям и выбирайте те стулья, которые вам понравились с первого взгляда. В любом случае, вам на них сидеть, а со временем их легко заменить на новые.