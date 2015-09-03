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Какие бывают стулья

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
homify Рабочий кабинет в стиле модерн
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Стулья можно с уверенностью назвать одними из самых универсальных предметов любого интерьера, ведь обойтись без них просто невозможно. Всячески видоизменяя свой внешний вид с течением времени, они всегда находились рядом с человеком, позволяя ему ощущать комфорт как дома, так и на работе. Стремительное развитие технологий производства мебели позволило воплотить в реальность самые необычные модели стульев, которые уже по праву становятся важным дизайнерским элементом любого пространства, перестав быть лишь необходимостью. 

Сегодня на рынке представлено огромное количество стульев разнообразных форм, цветов и предназначений. Это дает каждому покупателю широкое право выбора, а также позволяет подобрать указанную мебель по своему нраву. Чтобы ваши поиски подходящего образца не затянулись, мы с удовольствием расскажем о том, какие бывают стулья и обозначим важные нюансы каждого их вида. 

Классические формы

Стул HOME VISION ГостинаяТабуреты и стулья
HOME VISION

Стул

HOME VISION
HOME VISION
HOME VISION

Классика всегда остается в моде и выглядит бесподобно. Стулья в традиционном стиле могут украсить самый скромный интерьер, ведь они сами по себе являются признаком аристократизма и безупречного вкуса своих обладателей. Качественное дерево в сочетании с натуральной обивкой и витиеватыми элементами на спинке добавляют винтажных ноток дизайну, что сейчас особенно актуально. Сидя на подобных стульях так просто почувствовать себя представителем королевского семейства, ведь основные составляющие названной стилистики зародились еще в те давние времена. 

Кованные стулья

Прихожая. Мария Остроумова Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Мария Остроумова

Прихожая.

Мария Остроумова
Мария Остроумова
Мария Остроумова

Еще один образец грации и красоты – кованные стулья. К сожалению, сегодня они встречаются не так часто, хотя если вы любитель французского стиля – без них никак не обойтись. Причудливые стальные изгибы наполняют пространство средневековой изысканностью. Такие стулья чаще всего бывают белыми и используются в гостиных и прихожих. Единственное неудобство – тяжесть такой мебели, что затрудняет транспортировку и мобильность кованных стульев.

Кресло-стул

Кресло Nat A NICE CATCH Рабочий кабинет Стулья
NICE CATCH

Кресло Nat A

NICE CATCH
NICE CATCH
NICE CATCH

Стулья на деревянном каркасе с мягким сидением и спинкой будут уместны как в домашнем кабинете, так и в офисе. Они дарят необычайный комфорт и создают уютную атмосферу. Стилизация модели на фото под 60-е годы обозначит статус ее собственника и наполнит изделие особым шармом. Такая необычная модель от Первого комиссионного on-line магазина дизайнерской мебели и предметов интерьера NICE CATCH – это сочетание компактности стула и удобства кресла.  

Оригинальные стулья

Стул «А» ARTHUNTER ГостинаяТабуреты и стулья
ARTHUNTER

Стул «А»

ARTHUNTER
ARTHUNTER
ARTHUNTER

Специально для любителей нестандартных решений создаются подобные модели мебели. Оригинальные стулья могут с легкостью трансформироваться в столы или лестницы, складываться в небольшие чемоданчики или разбираться на части. Этот черный стул, который вы видите на фото, выполнен из натурального дерева в форме буквы А. Благодаря простому, но интересному дизайну, он невероятно легкий в восприятии и на первый взгляд напоминает не стул, а эффектное украшение комнаты. Такая модель идеально подойдет для гостиной в скандинавском стиле, а также для тех, кто предпочитает минималистический подход в дизайне. 

Прозрачные стулья

CIACCI KREATY, Ciacci Ciacci Столовая комнатаСтулья и скамьи
Ciacci

CIACCI KREATY

Ciacci
Ciacci
Ciacci

Удивительные модели из прозрачных материалов добавляют пространству легкости и своеобразного волшебства. Несмотря на кажущуюся хрупкость, такие стулья довольно прочные, поскольку изготавливаются из современного пластика и выдерживают значительные нагрузки. Очень эффектно выглядит сочетание прозрачных стульев с аналогичными по форме, но только цветными, как показано на фото. Такой прием наделяет пространство характерным стилем и гарантирует его целостность. Наличие невидимой мебели в доме не отягощает интерьер и позволяет найти оригинальное решение для небольших помещений. Более детально такое дизайнерское направление рассмотрено в Книге идей  Прозрачные стулья или как здорово сидеть на воздухе.

Стулья в стиле модерн

Urban Lounge, Anne Linde Anne Linde ГостинаяТабуреты и стулья
Anne Linde

Urban Lounge

Anne Linde
Anne Linde
Anne Linde

Новомодное течение в дизайне мебели подарило нам современные стулья в стиле модерн. Они отличаются простыми формами, которые находят необычное воплощение. Плавные линии и натуральные материалы, ничего лишнего и отягощающего – вот главные преимущества названной стилистики. Такие стулья предпочитает молодежь, а также творческие личности, для которых сочетание стиля и комфорта превыше всего. Сидя на стуле, изображенном на фото, вы можете слегка покачиваться и, возможно, вдохновение посетит вас быстрее. 

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Офисные стулья

homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Под понятие офисные стулья подпадают все разновидности стульев, которые предназначены для работы не только в офисе, но и дома. Они должны иметь удобную спинку и прочную конструкцию, чтобы обеспечивать правильное положение тела во время длительного сидения. Тот, кто сидит на офисном стуле, не должен задумываться о чем-либо, помимо работы. Поэтому такая мебель должна быть продумана до мелочей. Сегодня наблюдается тенденция отказа от громоздких кресел в пользу компактных стальных стульчиков, которые не уступают по функционалу, но занимают гораздо меньше пространства и имеют презентабельный вид. 

Простые деревянные стулья

homify ГостинаяТабуреты и стулья
homify

homify
homify
homify

Для экономных и неприхотливых потребителей существуют самые простые модели стульев, которые прекрасно впишутся в любой интерьер. Они изготавливаются из недорогих пород дерева, например – сосны, и имеют незамысловатый дизайн. Такие стулья экологичные, легкие и удобные. Они предназначены для помещений абсолютно любого типа, где не бывает чрезмерной влажности. Очень часто их выбирают не только для внутреннего наполнения квартир и частных домов, но и для обустройства дач, балконов, террас. Подобную мебель можно со временем обновить, покрасив в понравившийся цвет или сделав винтажные потертости. 

Стулья в стиле минимализм

Evie, Prestigious Textiles Prestigious Textiles ГостинаяТабуреты и стулья
Prestigious Textiles

Evie

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

Очень популярное нынче направление дизайна интерьера – это минимализм. Коснулось оно, естественно, и стульев. Для такой мебели характерны простые формы, светлые натуральные оттенки и лаконичность. Стулья должны идеально сочетаться с остальными предметами интерьера, но при этом не становиться центральной его точкой. Они имеют самую простую текстуру безо всяких классических элементов – узоров, обивки, сложных форм. Приветствуется использование пластика, металла и дерева, а также контрастные цвета отдельных деталей.

Массивные стулья

선, 박하수 박하수 Рабочий кабинет Стулья
박하수

박하수
박하수
박하수

Добротные деревянные стулья – это отличный выбор для просторных помещений с дизайном под старину. Такие изделия, как правило, тяжеловаты, неповоротливы, но в этом и кроется их особая привлекательность. От одного взгляда на эти стулья создается ощущение уюта, теплоты и душевности. Благодаря мощным конструкциям, изделия отличаются долговечностью и прочностью, со временем они приобретают дополнительный шарм и своеобразный характер. Под стать массивным стульям должен стоять такой же внушительный стол, за которым будут собираться добрые друзья и проводить вечера в приятной компании. 

Тропические стулья

Shades of White, Helô Marques Associados Helô Marques Associados Гостиная в тропическом стиле
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

В современном мире так много стрессов и проблем, что всем хочется дома найти покой и по-настоящему отдохнуть. Это проще всего сделать, имея тропические стулья. Для их изготовления используют натянутый  текстиль или прутья различного происхождения (природного –  ивы, бамбука, ротанга  или искусственного – пластика). Благодаря особой форме таких стульев, можно почувствовать себя на каком-нибудь курорте и восстановить силы, покачиваясь в такт мнимым волнам. Очень часто подобную мебель используют для тематических заведений, салонов красоты и отелей у моря. Конечно же, выбирая стулья тропического стиля в свою квартиру, стоит позаботится о том, чтобы в интерьере присутствовали еще какие-нибудь элементы названной стилистики – маски на стенах, бамбуковые ростки или пальмы в горшках. Это позволит вам в полной мере ощутить себя на отдыхе и релаксировать вдоволь.

Доверьтесь своим ощущениям и выбирайте те стулья, которые вам понравились с первого взгляда. В любом случае, вам на них сидеть, а со временем их легко заменить на новые.

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