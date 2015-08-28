Белый цвет в интерьере – изысканное решение для дизайна вашего дома

Белый цвет всегда играл важную роль в истории человечества. Волшебников называли белыми магами, «чистую» силу воображали в белом сиянии. Белыми изображали художники ангелов. В мифах античной Греции путь на тот свет лежал через Левкаду – Белую Скалу, игравшую роль очистителя. Пролетая мимо нее, души забывали свои земные заботы. Психологи часто рекомендуют представлять для очищения белые потоки света. Свадебные залы всегда тоже украшали в белых тонах. А невесту одевали в белое, как в цвет духовной чистоты и невинности.

Белый цвет в интерьере появился из-за женского каприза. В 20-х годах жительница Лондона, взбалмошная жена углепромышленника, выразила мужу свое недовольство по поводу его бизнеса. В качестве протеста дамочка выкрасила имение белой краской. Увидев новшество, дизайнеры принялись дорабатывать идею. Очень скоро стало очевидно, что долго белое оставаться таковым не может. И белые дома стали роскошью богачей, которые могли позволить себе целую армию прислуги для поддержания стен в должном состоянии.