Белый цвет в интерьере – изысканное решение для дизайна вашего дома

В современном мире все больше людей отдают предпочтение белому цвету в интерьере. Он квалифицируется как нейтральный и подходящий любому человеку. Но играться с ним нужно с осторожностью. При неправильном подходе квартиру можно превратить в холодный оазис зимы. Как не допустить такой оплошности, расскажет наша статья.
Белый цвет всегда играл важную роль в истории человечества. Волшебников называли белыми магами, «чистую» силу воображали в белом сиянии. Белыми изображали художники ангелов. В мифах античной Греции путь на тот свет лежал через Левкаду – Белую Скалу, игравшую роль очистителя. Пролетая мимо нее, души забывали свои земные заботы. Психологи часто рекомендуют представлять для очищения белые потоки света. Свадебные залы всегда тоже украшали в белых тонах. А невесту одевали в белое, как в цвет духовной чистоты и невинности.
Белый цвет в интерьере появился из-за женского каприза. В 20-х годах жительница Лондона, взбалмошная жена углепромышленника, выразила мужу свое недовольство по поводу его бизнеса. В качестве протеста дамочка выкрасила имение белой краской. Увидев новшество, дизайнеры принялись дорабатывать идею. Очень скоро стало очевидно, что долго белое оставаться таковым не может. И белые дома стали роскошью богачей, которые могли позволить себе целую армию прислуги для поддержания стен в должном состоянии.
Логично, что и сейчас элементы белого цвета в интерьере требуют тщательного ухода. А если в семье есть маленькие дети, необходимость в такой деятельности возрастает. И все то, чем занимались раньше горничные в белых апартаментах, ляжет на плечи хозяев «Левкады». К счастью, мебельная промышленность позаботилась о такой проблеме. На рынке появились материалы для отделки и обивки, уход за которыми сводится к минимуму. И теперь каждый может позволить себе «историческую роскошь», выдержав интерьер помещения в белых тонах.
Белый цвет в интерьере всегда актуален, визуально делает комнату светлой и расширяет пространство. Его можно использовать в дизайне любых комнат, оформленных в различных стилях. Главное – правильно все оформить. Чтобы не поселить ни себя, ни своих гостей в чертоги Снежной Королевы, рекомендуется использовать нечисто белый цвет, а его оттенки.
К примеру, перед нами белоснежный кухонный шкаф, облагороженный подобием кирпичной кладки более темного оттенка с глянцевым блеском. Стены и потолок покрашены в цвет топленого молока. Стол имеет кремовый оттенок. Мебель еще темнее, частично имеется цвет слоновой кости. Самым темным и контрастным в столовой является пол. Сочетание темного с белым – известный прием для создания стильного дизайна. Кроме этого, разбавляют белую гамму картины на стене и растение в вазе. Хорошо подобран цвет люстры. Стекло лампочек идеально сочетается с диванной обивкой кофейного цвета.
А вот другой пример, столовая в стиле рококо. Снова главный темный тон задает пол. Но теперь темная только часть пола, покрытая узорчатым ворсистым ковром. У стульев кофейные сиденья, добавляющие контрастов в комнате. В данном примере белый цвет в интерьере разбавлен мало, оттенки мебели тяготеют к чисто-белому. Но мы же в столовой, и должны быть уверены, что гостям подадут чистые приборы и посуду. Основной цвет помещения вселяет эту уверенность с порога.
А вот очень хороший пример классического оформления комнаты. Классика отличается строгой симметрией, правильными геометрическими формами. Их наблюдаем в стенном узоре и мебели. Яркий белый цвет в интерьере комнаты только на потолке. Собственно, его всегда использовали для потолка, чтобы визуально расширить помещение в высоту. Стены имеют сливочный оттенок. Напольное покрытие темное, с деревянным эффектом. Самым темным в этой комнате элементом становится тумбочка.
Перед нами настоящий образец утонченного дизайнерского вкуса. Сочетание белого цвета в интерьере с оттенками серого, голубого или зеленого, как в данном примере, всегда считалось верхом изысканности. Сама форма помещения дает особенный эффект, за счет живописного изгиба. Скучные белые стены оживлены кирпичным декором и кружевными шторами. Белые комоды соседствуют с нежно-бирюзовым трюмо. Прекрасно дополняют общую картину цветы в белых кадках и пуфик с растительным орнаментом. Разбавляют белую гамму кремовые сиденья и причудливый напольный узор.
Пришла пора поговорить о черно-белой гамме, которая представляет классическое сочетание цветов. Белый цвет в интерьере ванной комнаты – самый распространенный. Где еще символизировать чистоту, как не в купальне. Белыми традиционно делают ванны, раковины, умывальники. А вот покрытие для пола может быть и в черно-белой гамме. В конкретном примере вместо пола практически шахматная доска. Белый кафель разбавлен вкраплениями черной плитки, создающей параллельные полосы. Последний штрих в интерьере – зеркало в черной рамке. Круглая форма напоминает иллюминатор, создавая иллюзию погружения в водную стихию. Также вы можете ознакомиться с другими идеями оформления ванной.
Белый цвет всегда использовался для отделки оконных рам и дверных проемов. Опять же, из-за способности зрительно расширять пространство. Белый можно сочетать фактически с любыми цветами. Естественно будет смотреться продолжение черно-белого интерьера в сочетании с полом, выполненном из натурального дерева. Стиль минимализм – все, что только можно, вмонтировано в белые стены, а это визуально расширяет пространство. Красиво смотрится черный журнальный столик с глянцевой столешницей, и темные подушки на белом диване. Отлично вписались в интерьер видеокамеры черного цвета. Лампа-торшер же практически не видна.
Roseville
Арка напоминает собой вход в античный храм, где отражается целая анфилада с проемами такого же оформления. Они выглядят шире, чем на самом деле за счет использования белого цвета в интерьере. Он гармонично сочетается со стенами серо-голубого оттенка. Оформлять же белым цветом коридоры не рекомендуется, ибо создается впечатление отсутствия стен. При правильном дизайне, конечно, это легко можно исправить, повесив картины или же установить нужное освещение.
Нет ничего лишнего, в комнате только самое необходимое. Строгий стиль минимализма в сочетании с белым цвет в интерьере будет отлично подходить уверенным в себе людям, ценящим легкость, свободу и свежесть. Встроенный шкаф обеспечит максимум пространства, а картины на стенах – нужный антураж.
Многие люди считают, что белый цвет является слишком простым для интерьера, но они ошибаются. Белый цвет, имеет огромную силу и тайный потенциал. Данная окраска – это символ абсолюта, намек на начало. Но не стоит забывать, что использование белого цвета в интерьере невозможно без учета освещения. Белая комната только тогда будет живой и разнообразной, если обеспечить игру света и тени. Рядовому жителю квартиры такое вряд ли удастся, потому создавать белый интерьер следует только под руководством опытного дизайнера.