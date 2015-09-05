Комната для мальчика: идеи интерьера

Когда в семье появляется ребенок, это счастье для родителей. Малыш быстро растет. А, значит, нуждается в своей комнате. И родители начинают задаваться вопросом, как оборудовать для ребенка помещение. Как правило, мать берет дизайн на себя. Если растет девочка, то спорных моментов возникнуть не должно, так как женщина лучше знает что нужно женщине, хоть и маленькой. А если мальчик, то вопрос может оказаться не таким простым. Что должно быть в комнате для мальчика, как не ошибиться в выборе декора и мебели, расскажет наша статья.
Перед разговором о дизайне поговорим о мальчиках в принципе. Мальчишки, особенно совсем малые, любят хулиганить и проказничать. Отсюда следует, что дорогая отделка комнаты и обивка мягкой мебели быстро придет в непригодность. Нужно использовать только те материалы, которые легко мыть, менять и не жалко потерять. Кроме того, важная составляющая – простор. Мальчик будет заниматься спортом, и потому нуждается в достаточном пространстве.
Мальчикам не нужна вычурность. Для них вполне подойдет классический дизайн с прямыми линиями, правильными углами, строгой симметрией.
Прямой трехстворчатый шкаф-купе, открытый стеллаж с массивными полками – настоящий мужской выбор. В комнате для мальчика коврик «зебра» с классическими прямыми линиями может также служить напоминанием о правилах дорожного движения не только как пешеходу, но и как будущему водителю. В черно-белой гамме выдержан комплект постельного белья с «крутыми» принтами. Обязательное место для шведской стенки дополнено канатом для юного спортсмена. Изображение самолета на обоях подчеркивает наличие жителя мужского пола. Самолет, кстати, несовременный, и может дать толчок для развития конструкторского мышления.
Те же принципы оформления предлагает ультрасовременный стиль «хай-тек». Дословно переводится как «высокие технологии». Здесь соблюдается не только симметрия, но и максимальная простота. Акцент делается на функциональности. В архитектуре стиль характеризуется большими оконными проемами, в интерьере – использованием новых материалов (стеклопластик, оргстекло, композитные материалы), трубчатых форм, жалюзи вместо штор. Основные цвета – черный, белый, блестящий металлический. Комната для мальчика с таким дизайном, которую подготовила LAB21STUDIO, придется по вкусу ребенку, нацеленному на бизнес и освоение новых технологий.
Хорошо смотрится мебель традиционного белого цвета в сочетании с голубым и зеленым тонами. Длинный столик с компьютером напоминает офис делового человека. Настенный шкафчик, лампы без абажуров, создают атмосферу максимальной мобильности. А космический декор на стене с соответствующей надписью «Жизнь на Марсе» побуждает осваивать еще неоткрытые миры огромной вселенской.
Ваш малыш любит книги о Тарзане, путешествиях по тропическим странам, увлекается фильмами о героях-археологах, является поклонником Индианы Джонса? Дайте ему возможность путешествовать по дебрям Амазонки, не выходя из комнаты. Это будет называться «экологический дизайн». Придуман он был, когда люди устали от своих же новшеств и захотели вернуться обратно к природе. В эко-дизайне используются исключительно природные материалы для отделки помещения, все нацелено на создание оазиса в квартире. Цвета используются зеленый, глиняный и бамбуковый. Для создания иллюзии берега моря – песочный с бирюзовым и голубым.
В данном примере комната предназначена, видимо, для юного Маугли. Спортивный уголок выдержан в желто-зеленой гамме, в нем присутствуют снаряды для развития ловкости, умения качаться на лианах и собственно тарзанка. Стена с силуэтами мартышек и тропических птиц завершает ансамбль. Деревянная мебель цвета натуральной древесины в сочетании с настоящими растениями субтропиков погружают в мир путешествий по Южной Америке.
В семнадцатом веке одному французскому архитектору Ф. Мансару пришла мысль оборудовать для жилья бедных людей подкровельную часть здания. Помещение получило название «мансарда». С тех пор обжитые чердаки стали очень популярны. В 40-х годах американцы стали оборудовать, таким образом, чердачные помещения фабрик, разных промышленных объектов. Нынче существует дизайн под названием «лофт», дословно переводящийся как «чердак».
Комната для мальчика оборудованная на мансарде – хороший вариант. Но на этом весь лофт и заканчивается. Для стиля характерны открытые части кирпичной кладки, выступающие трубы и кровельные перегородки. Может быть даже открыта внутренняя часть крыши. Здесь же все задекорировано и отделано. К тому же, девизом такого дизайна является «максимум пространства».
Много решений для оформления детской комнаты предлагает стиль «модерн». Его основная характеристика – криволинейность и флористический мотив. Обычно используется много древесины. В данном примере деревянное покрытие только на полу. Шкафчик изобилует прямой симметрией классики, дополнен характерными для модерна сочетаниями ярких, но природных цветов. Флористическое настроение задает коврик на полу с овальным «травяным» покровом. Висящие под потолком авиамодели не являются особенностью модернизма, но в комнате для мальчика вполне логичны.
Многие мальчики грезят прериями, родео, желают научиться кидать лассо, а из игрушек предпочитают ковбойские шляпы и револьвер. Для них идеально подходит стиль «кантри вестерн». У стиля «кантри» несколько направлений: английский, американский, французский. Для детской комнаты подходит только американский.
Жилище должно напоминать хижину ранчеро. Стены отделывают деревянными панелями, напольное покрытие лучше сделать из натурального дерева. Вместо ковров на пол кладут стилизованные шкуры животных или ковровую дорожку соответствующего цвета с длинным ворсом. Мебель не должна иметь особенно хорошей отделки, но возможна грубая резьба шкафов и комодов. А кресла и стулья лучше пусть будут оббиты грубой кожей. Плетеная мебель, как вариант, тоже допустима. В данном случае дизайн выдержан до конца, но хорошо смотрится грубо сколоченный шкаф и ковбойская атрибутика. Отлично подобраны текстильные принадлежности. Металлические предметы могут быть в наличии только с эффектом старения, а современная отделка стилю просто противопоказана. Если комната для мальчика, то в ней должно быть побольше принадлежностей вестерна. Длинная скрученная веревка сыграет роль лассо, стены стоит украсить перьевыми париками индейцев, рогами и кожаной сумкой.
Гитара, в общем-то, лишней не является, потому что «кантри» – это еще и направление в музыке, родившейся на Диком Западе.
А вот второй пример. Здесь большой размах, стена декорирована в виде кирпичной кладки.
Мраморный столик, настенные полки в углу и мини-площадка для спорта — все, что нужно малышу. Этот вариант дизана - отличное решение для оформления комнаты для мальчика. Стиль «лофт» достаточно сложный для восприятия, легко перегнуть палку и превратить все в хаос.
Новый город
Мягкий орнамент и карта на стене вполне сочетаемы со стилизованным деревянным покрытием пола. Фон шкафа справа зеленого цвета приближает к природе. Пуфики причудливой формы хорошо подчеркивают общий стиль. А спальное место в виде автомобиля – мечта любого ребенка. Для пущей убедительности на потолке в углу нарисован спидометр. По желанию можно также добавить и другие елементы декора в стиле модерн.
Значит, ни один из перечисленных вариантов вам не подходит. Все будет разгромлено, разбросано и перевернуто. Чтобы избежать этого есть простое решение – стиль минимализма. На первый взгляд, в такой комнате нет вообще никакой мебели, кроме стула. Минимализм диктует одно условие – чтобы ничего не мешало. Вся мебель на самом деле спрятана, дабы дите ненароком не ушиблось. Шкаф в такой комнате делают встроенным в стену, а кровать можно сделать выпадающей из стены. Для минимализма характерны отсутствие декора, большие оконные проемы. Даже лампочки встроены в потолок. В интерьере хорошо смотрятся простые геометрические фигуры. К примеру, стиль задают круги, окружности и их части. Шведская стенка прилеплена к стене, мало места занимает турник. Диван-кровать – простой прямоугольной формы с подушками-валиками. Вместо рабочего стола – уголок-полка.
Выбирая оформление комнаты для мальчика, стоит учитывать темперамент ребенка, особенности натуры, разобраться в порывах его души. Спортивные снаряды можно квалифицировать как обязательный атрибут в любом дизайне. А второй обязательный фактор – безопасность. У мебели не должно быть особо острых углов, лучше отказаться от шкафов с выдвижными ящиками. Напольное покрытие стоит выбрать нескользкое и легко моющееся. То же самое касается стен. Ребенку нужно хорошее освещение, и стол нужно расположить поближе к окну.
Кроме упомянутых, есть непосредственно детские дизайнерские идеи и хитрости при оформлении комнаты для мальчика. Например, можно воссоздать капитанскую каюту, кабинет путешественника, замок рыцаря или же башню в Хогвартсе. Идеи подскажут произведения Толкиена и другие книги фентези. Стим-панк понравится начинающему изобретателю. Не стесняйтесь вернуться в детство, и ваш ребенок будет вам очень благодарен.