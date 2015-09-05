Комната для мальчика: идеи интерьера

Когда в семье появляется ребенок, это счастье для родителей. Малыш быстро растет. А, значит, нуждается в своей комнате. И родители начинают задаваться вопросом, как оборудовать для ребенка помещение. Как правило, мать берет дизайн на себя. Если растет девочка, то спорных моментов возникнуть не должно, так как женщина лучше знает что нужно женщине, хоть и маленькой. А если мальчик, то вопрос может оказаться не таким простым. Что должно быть в комнате для мальчика, как не ошибиться в выборе декора и мебели, расскажет наша статья.

Перед разговором о дизайне поговорим о мальчиках в принципе. Мальчишки, особенно совсем малые, любят хулиганить и проказничать. Отсюда следует, что дорогая отделка комнаты и обивка мягкой мебели быстро придет в непригодность. Нужно использовать только те материалы, которые легко мыть, менять и не жалко потерять. Кроме того, важная составляющая – простор. Мальчик будет заниматься спортом, и потому нуждается в достаточном пространстве.