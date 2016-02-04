Как выбрать подходящую печь для бани?

В последнее десятилетие баня перестала быть редким аттракционом в частных домах, превратившись, напротив, в обязательный атрибут загородной жизни. Мало того, даже в городских квартирах современные строительные технологии позволяют соорудить мини-сауну. Таким образом, по мере распространения новой волны интереса к бане, становится всё более отчётливой необходимость разобраться с основными принципами её функционирования. Едва ли не главным пунктом такого ликбеза естественно является печь и критерии её выбора.
Очевидно, что для того, чтобы в полной мере наслаждаться баней, необходимо сперва обеспечить качественный нагрев, или “хороший пар”. А это, главным образом, находится “в ведомстве” печи. Основными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе банной печи являются пожаробезопасность, удобство эксплуатации, тепловая мощность и возможность её регулирования.
Важное отличие банной печи от любой другой заключается в наличии специального резервуара, заполняемого камнями. В зависимости от типа бани, нагретые камни либо служат для сохранения тепла, либо используются для образования пара. Таким образом, принципиальное различие печей производится по типу используемого топлива, а не конструкции.
На сегодняшний день в нашем распоряжении есть три типа печей: традиционная дровяная печь, печь, работающая на газу, и электропечь.
Совершенно ясно, что при благоприятных условиях, всякий любитель бани без колебаний отдаст предпочтение “ортодоксальной” дровяной печи. Делая выбор в пользу такой печи, следует уделить особое внимание прочности её конструкции и устройству дымохода, чтобы исключить возможность отравления угарным газом при её использовании.
Помимо очарования естественности и традиционности, дровяная печь обладает и ещё некоторыми преимуществами. Например, время нагрева до 80-90°С для неё составляет не более 40 минут, и температуру от раскаленных камней она держит значительно дольше. Важна так же и автономность такой печи от прочих источников энергии.
Однако, нет никакой возможности соорудить дровяную банную печь самостоятельно. За этим вам в любом случае придётся обратиться к печнику.
Газовая печь выгодно отличается от дровяной своими размерами и тем, что процесс её растопки не требует такого пристального внимания. Она так же способна достаточно скоро нагреваться до высоких температур. К тому же некоторые конструктивные особенности газовой печи позволяют увеличить объём резервуара с камнями, что обеспечивает более длительное сохранение “ровного” тепла.
Однако, вопреки ожиданиям, несмотря на отсутствие обычной дровяной копоти, и в этом случае придётся установить дымоход и помимо него ещё вентиляционную трубу. Кроме того, установка газовых устройств требует соблюдения определенных технических требований и наличия проектной документации.
Наиболее же удобная в эксплуатации на сегодняшний день печь – электрическая. Именно их используют в самых неудобных для сооружения бани ситуациях, как, например, в городской квартире. Благодаря большой популярности такого типа печей, ассортимент их на рынке неуклонно растёт. Важнейшим их преимуществом является пожаробезопасность. Кроме того, они компактны и не требуют специальных условий для монтажа и эксплуатации. Простота конструкции позволит вам обойтись своими силами при установке электропечи.
Важно так же и то, что электрическая печь проста в использовании, легко регулируется и обеспечивает стабильный тепловой режим.
Вне зависимости от типа используемого топлива, для всех печей одинаково важно соответствовать некоторым критериям. Главным из них следует признать тепловую мощность. Достаточная мера тепловой мощности коррелирует с размерами парной, конструктивными особенностями бани, теплопроводностью и теплоёмкостью материалов, из которых она изготовлена и рядом других обстоятельств.
Например, для прогрева сруба необходима печь большей мощности, чем для каркасной бани. При расчете тепловой мощности печи следует помнить о том, что определенной мощности требует нагрев и самой печки, а также камней и воды.
В стандартной парной площадью в 20 кв. м. достаточной будет мощность в 18 кВт. Кроме того, дополнительной мощности требует нагрев предбанника и других смежных помещений. К слову, недостаток мощности печи можно компенсировать более длительным временем топки.
Помимо тепловой мощности, важным критерием является динамический диапазон изменения мощности. Этот критерий обеспечивает возможность регулировки мощности в зависимости от конкретной необходимости. Для банной печи оптимален показатель динамического диапазона 1:10. При таком показателе печь сможет производить достаточный нагрев при любых обстоятельствах. Проще всего это достижимо при использовании газовой или электрической печи.
Банные печи, производимые сегодня, предусматривают один из двух вариантов устройства топки: удлиненной (для монтажа в стенном проеме) и обычной конструкции. Как правило, предпочтение отдаётся именно удлинённой конструкции топки. Она позволяет вынести источник огня в смежное помещение, что гарантирует сохранность микроклимата парной, устраняет опасность задымления и пожара (ведь обычно парные целиком выполняются из дерева, таким образом открытый огонь тут – явная потенциальная опасность)
Источником пара в бане выступают именно камни в печном резервуаре. А поскольку по традиции качество сауны тождественно качеству пара, этот фактор стоит так же рассматривать в качестве критерия выбора печи. Однако, проверить его можно только после установки. Таким образом, здесь нам предлагают “кота в мешке”.
Нужно сказать, что в большинстве случаев электро- и газовая печь не в состоянии дать необходимого для русской парной пара. Эти виды печей значительно лучше подойдут для топки сауны.
Но в этом случае можно легко подстраховаться: если качество или количество пара вас не будет устраивать, вы всегда можете приобрести электрический парогенератор для бани. Это устройство обеспечит дополнительную подачу пара в парную в случае необходимости.
Выбирая печь для бани, стоит очень внимательно отнестись к её техническим характеристикам. Ведь плохая или просто не подходящая печь не только способна испортить впечатление от сауны, но и представляет серьёзную опасность вашему здоровью.