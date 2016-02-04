Как выбрать подходящую печь для бани?

Очевидно, что для того, чтобы в полной мере наслаждаться баней, необходимо сперва обеспечить качественный нагрев, или “хороший пар”. А это, главным образом, находится “в ведомстве” печи. Основными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе банной печи являются пожаробезопасность, удобство эксплуатации, тепловая мощность и возможность её регулирования.

Важное отличие банной печи от любой другой заключается в наличии специального резервуара, заполняемого камнями. В зависимости от типа бани, нагретые камни либо служат для сохранения тепла, либо используются для образования пара. Таким образом, принципиальное различие печей производится по типу используемого топлива, а не конструкции.

На сегодняшний день в нашем распоряжении есть три типа печей: традиционная дровяная печь, печь, работающая на газу, и электропечь.