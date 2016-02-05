Стулья, вошедшие в историю

Мы привыкли относиться к ценности мебели несколько слишком прагматично. Даже образцы, дошедшие до нас из глубины веков – не одни только барочные роскошные кресла или мозаичные столы эпохи Возрождения, но и редкие находки, относящиеся к древнейшим временам, вплоть до античности и Древнего Египта, – воспринимаются нами в музейном собрании скорее как элемент антуража. Однако, как и всякое прочее свидетельство становления человеческого общества и развития, мебель несёт на себе отпечаток гения и исторических процессов, которые сами по себе сообщают всему непререкаемую ценность.
История мебели двадцатого века так же знает ряд примеров, отмечающих, как вехи на дороге, моменты, проходя через которые, выявился и созрел новый предметный мир, тот, который сегодня мы воспринимаем нашим естественным домом.
История дизайна, каким мы понимаем его сегодня, началась, по большому счёту, в XIX веке. Стремительно меняющемуся миру производственных и товарных отношений больше нельзя было полагаться на кустарное производство и мелкие местные фабрики. Конвейер породил новый способ организации человеческой среды. И новая промышленность затребовала нового специалиста – собственно, дизайнера, объединявшего функции архаичного художника-декоратора и современного инженера. История развития дизайна – это видимый срез развития самого общества. И фигура автора здесь – это ещё и метафора значения индивида в человеческой многоголосице.
Наши дома, как это ни удивительно, могут быть расценены этакими энциклопедиями: большинство предметов мебели, составляющих наш быт, сохраняют в себе черты тех изначальных “прообразов”, которыми становились прозрения выдающихся мастеров прошлого и позапрошлого веков. Посмотрим на некоторые из них.
Венский стул – пожалуй самый ранний авторский предмет мебели. Его история началась с изобретения Михаэлем Тонетом в середине XIX века новой технологии: для изготовления стульев в фабричном производстве он стал использовать цельногнутые деревянные модули. Для этого он применял распаренную горячим водяным паром или вымоченную в кипящей воде древесину бука. Созданная им в Вене фирма братьев Тонет обозначила начало эры промышленного производства мебели. Эта торговая марка стала ориентиром для ряда важнейших архитекторов и дизайнеров того времени, в том числе Ч. Р. Макентоша и Анри ван де Велде.
И сегодня стулья, изготовленные по методу Тонета, занимают важное место даже в самых современных интерьерах. Наверняка, и у вас или у ваших близких дома есть один или пара венских стульев.
Одним из ранних и важнейших примеров принципиально нового подхода к дизайну вообще и, в частности, дизайна мебели стало кресло конструкции выдающегося архитектора Миса ван дер Роэ. Оно было создано специально для построенного по его же проекту немецкого павильона на всемирной ярмарке искусств в 1929 году в Барселоне. От сюда и название кресла – Barcelona.
“Барселона” стало воплощением представления о новом функциональном дизайне. Кресло это было предназначено служить сидением для короля и королевы Испании. В конструкции кресла “барселона” был использован новаторский на тот момент принцип изготовления мебели из гнутых полых стальных трубок. Сиденье его было выполнено из специально выделанной коровьей кожи и скреплено ремнями из телячьей кожи, выкрашенными под цвет кресла.
В 1977 году оно было удостоено престижной награды Museum of Modern Art Award . И сегодня оно продолжает выпускать как в оригинальной комплектации, так и в виде многочисленных вариаций.
В том же 1929 году на Осеннем Салоне в Париже был представлен другой знаменательный и знаменитый образец – кресло LC1 конструкции ещё одного величайшего архитектора XX века Ле Корбюзье.
Здесь был применён тот же принцип – каркас из стальных полированных или никелированных трубок поддерживает сиденье и спинку, обтянутые лошадиной кожей. Важным отличием этого кресла стала специальная конструкция спинки, дающая возможность изменять её наклон. В качестве подлокотников здесь применены две кожаные ленты, свободно закреплённые на концах двух стоек.
Так же, как и в случае с “Барселоной”, сегодня в продаже можно найти как оригинальную версию кресла LC1, так и разнообразные модификации. Выполняются эти модели, как правило из хромированной или черная матовой стали с обивкой из кожи или текстиля.
Другое знаменитое кресло конструкции Ле Корбюзье – шезлонг или кресло LC4 было представлено на том же Осеннем Салоне 1929 года. Шезлонг, тогда же прозванный «машиной для расслабления», был спроектирован ещё в 1928 году.
Это кресло превосходно вписывается и в самый современный интерьер. Всё благодаря революционным конструктивным находкам. Шезлонг LC4 – это не монолитная конструкция. Верхняя часть кресла из хромированной или полированной стали серо-голубого цвета не закреплена, а свободно положена на металлическую темно-серую опору.
Устойчивость сиденью сообщает сила сцепления, обеспеченная резиновыми трубками, надетыми на перекладины опоры. Это позволяет изменять наклон кресла в соответствии с мельчайшей прихотью – разумеется, в известных пределах. Само сиденье кресла снабжено кожаными подушкой, повторяющей форму конструкции, и подголовником, закрепляющемся при помощи ремней за металлические трубки.
ВасилийМарселя Брейера
Кресло “Василий”, или иначе клубное кресло B3, получившее название в честь выдающегося художника Василия Кандинского, сконструировано чуть раньше, в 1925 году, Марселем Брейером. И именно ему с его “Василием” мы обязаны самой идеей применения полых стальных труб при изготовлении мебели.
Созданное Брейером во времена его работы в Баухаузе, это кресло ознаменовало перелом в представлении о задачах и возможностях дизайна и промышленного производства. Он самим своим существованием как бы формулирует основные принципы дизайна: простота, функциональность и рациональность. Бесконечное количество реплик и оригинальных изобретений, вдохновлённых “Василием” – подтверждение его непреходящего значения.
ТюльпанЭэро Сааринена
Самое знаменитое кресло Сааринена – в некотором смысле противоположность примерам Ле корбюзье, Миса ван дер Роэ и Брейера. Созданное в 1956 году, оно обозначает ещё один переход: от рационализма до военного времени к избыточности и витальности – послевоенного. Явный акцент на пышности, телесности или даже сексуальности произвели сильное впечатление на публику того времени.
Раскованность формы и использование фибергласа, или стеклопластика, стали новостью после десятилетий, прошедших под знаком конструктивизма. По первоначальной идее кресло должно было полностью изготавливаться из фибергласа, но этот материал не обеспечивал достаточной устойчивости основания, поэтому в результате и был заменён здесь на алюминий с полиамидным покрытием. Помимо отношения к материалу, важным конструктивным открытием Ээро Сааринена стал моно-постамент, пришедший на смену ортодоксальным ножкам.
Как и прежде, сегодня кресло “Тюльпан” и его реплики производятся в двух вариантах — с вращающимся или с неподвижным основанием. В стандартной комплектации к “Тюльпану” прилагается виниловая подушка в тон кресла. Впрочем, сегодня легко найти варианты с подушками из текстиля, кожи или иных материалов.
Таким образом, совершенно очевидно, что выдающиеся произведения дизайна, в частности кресла, не только не теряют своей актуальности, но и продолжают оказывать огромное влияние на внешний вид наших домов сегодня.