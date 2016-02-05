Стулья, вошедшие в историю

Мы привыкли относиться к ценности мебели несколько слишком прагматично. Даже образцы, дошедшие до нас из глубины веков – не одни только барочные роскошные кресла или мозаичные столы эпохи Возрождения, но и редкие находки, относящиеся к древнейшим временам, вплоть до античности и Древнего Египта, – воспринимаются нами в музейном собрании скорее как элемент антуража. Однако, как и всякое прочее свидетельство становления человеческого общества и развития, мебель несёт на себе отпечаток гения и исторических процессов, которые сами по себе сообщают всему непререкаемую ценность.

История мебели двадцатого века так же знает ряд примеров, отмечающих, как вехи на дороге, моменты, проходя через которые, выявился и созрел новый предметный мир, тот, который сегодня мы воспринимаем нашим естественным домом.