8 лучших цветов по фэн-шуй, которые должны быть в вашем доме!

Для всех приверженцев учения фэн-шуй подбор цветовых компонентов в доме – дело ответственное. В этом вопросе важно не только следовать личным предпочтениям, но у располагать соответствующие оттенки в четком соблюдении основных правил упомянутой системы.
Что примечательно – один и тот же цвет может быть рекомендован фэн-шуй для одной комнаты, и строго запрещен для другой. Имеет значение также ориентация конкретного помещения в пространстве, вследствие чего определенный оттенок способен усиливать или ослаблять отдельные сферы вашей жизнедеятельности, находясь там.
Предлагаем рассмотреть 8 основных цветов, которые рекомендованы системой фэн-шуй для вашего дома, а также разобраться с важными нюансами их правильного расположения в доме.
Красный цвет в системе фэн-шуй считается довольно неоднозначным. Он символизирует огненную стихию, поэтому может быть отличным стимулятором творческих процессов и активности, а при неправильном или чрезмерном применении способен принести энергию разрушения и агрессии.
Этот цвет во многих странах считается сексуальным, счастливым и богатым. Фэн-шуй допускает его использование в интерьере спальне, гостиной и на кухне. Но не стоит переусердствовать, окрашивая столь ярким оттенком стены или потолок. Лучше сделайте в комнате интересные красные акценты, используя мебель, светильники и прочие аксессуары.
Что касается детской комнаты, то в ней лучше предпочесть красному цвету какой-нибудь другой, более спокойный вариант.
Желтый цвет в философии фэн-шуй ассоциируется с ласковыми лучами восходящего солнца, которые пробуждают энергию жилища. Положительные вибрации данного оттенка всегда наполняют пространство светлыми и уютными мотивами.
Желтый цвет приветствуется в детских комнатах, гостиных, на кухне и в домашнем офисе. Этот оттенок часто используется для визуального увеличения пространства, а также оформления квартир на темной стороне, где остро ощущается недостаток естественного освещения.
Являясь огненным элементом по фэн-шуй, желтый цвет несет в себе более мягкую энергию, нежели красный и оранжевый, поэтому им можно смело наполнять помещения. Считается, что он повышает самооценку, укрепляет здоровье и жизненные сили организма.
Зеленый цвет по фэн-шуй несет в себе мощную энергию природы, обновления и новых начинаний. Даже небольшое его количество отлично освежает интерьер и придает ему изюминку.
Если данный оттенок вам нравится, не стремитесь окружить себя единственным вариантом зеленого. Знатоки фэн-шуй рекомендуют использовать три разновидности названного цвета, каждая из которых имеет свою степень насыщенности. Не забывайте о живых растениях, которые обязательно должны присутствовать в комнате, создавая с зеленым цветом аксессуаров гармоничную композицию.
Данный цвет положительно влияет на психику, он уравновешивает нервную систему и нейтрализует стрессы, которые случались у вас на протяжении дня. Вот почему зеленый выбирают для тех комнат, где приятно отдыхать и восстанавливать силы.
Синий цвет считается очень удачным выбором для различных интерьеров согласно фэн-шуй. Он символизирует водную стихию – источник жизни, восстановления и чистоты. Именно поэтому данный оттенок можно часто встретить в ванных комнатах.
В зависимости от своей интенсивности, синий цвет лучше применять в той или иной зоне. Например, небесно-голубой оттенок рекомендован для детских комнат и кабинетов. Он таит в себе большой потенциал для приобретения новых знаний, роста и развития.
Что касается глубоких оттенков синего, то они приветствуются в спальне, поскольку несут успокоительный и расслабляющий настрой. Но использовать здесь названный тон лучше всего в сочетании с белым, чтобы максимизировать его положительные свойства.
Дизайнеры интерьера часто использую оранжевый цвет там, где нужны яркие акценты, но без слишком насыщенного оттенка и агрессии. С точки зрения учения фэн-шуй, он имеет также социальную окраску, ведь оказывает благотворное влияние на общение и приятные встречи в доме. Именно поэтому оранжевые аксессуары и мебель – это отличный выбор для гостиной и детской комнат.
Оранжевый цвет вызывает у большинства людей самые приятные ассоциации: ароматного апельсина, теплого пламени камина, красивой листвы осенью. Личное восприятие немаловажно для того, чтобы вы определили – хотите ли видеть вокруг себя этот цвет? Если да, то обеспечьте ему правильный фон, используя светлые и пастельные оттенки в интерьере.
Белый цвет в восточной философии считается признаком мудрости и чистоты помыслов. Энергия невинности и новых возможностей очаровывает каждого, кто оказывается в интерьере такого оттенка. Кроме того, что это позитивно сказывается на самочувствии, белые предметы смотрятся в помещении невероятно стильно.
В отличии от ярких цветов, белый можно с уверенностью причислить к универсальным, поскольку он является прекрасным фоном для любого другого оттенка, а также сам по себе может выступать основным мотивом в дизайне.
Белый цвет можно уверенно использовать там, где вам захочется. Вместе с ним в вашу жизнь войдет невероятная гармония и впереди будет ожидать светлое будущее.
Многие ошибочно полагают, что интерьер, выполненный в серых тонах, будет скучным и безликим. Но в системе фэн-шуй этот цвет считается мудрым и уравновешенным.
Чтобы не затемнять пространство, создавайте отдельные акценты серого тона или же используйте несколько различных оттенков и фактур. В комнатах, предназначенных для отдыха, с этим цветом нужно быть осторожным, сочетая с более светлыми тонами.