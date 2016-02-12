8 лучших цветов по фэн-шуй, которые должны быть в вашем доме!

Для всех приверженцев учения фэн-шуй подбор цветовых компонентов в доме – дело ответственное. В этом вопросе важно не только следовать личным предпочтениям, но у располагать соответствующие оттенки в четком соблюдении основных правил упомянутой системы.

Что примечательно – один и тот же цвет может быть рекомендован фэн-шуй для одной комнаты, и строго запрещен для другой. Имеет значение также ориентация конкретного помещения в пространстве, вследствие чего определенный оттенок способен усиливать или ослаблять отдельные сферы вашей жизнедеятельности, находясь там.

Предлагаем рассмотреть 8 основных цветов, которые рекомендованы системой фэн-шуй для вашего дома, а также разобраться с важными нюансами их правильного расположения в доме.