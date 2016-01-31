Мечтайте по-крупному или 6 преимуществ маленького дома

Небольшой дом, хотим мы этого или нет, приучает к более упорядоченному обращению с вещами: не приобретать лишних предметов без четкой функциональной роли, не складировать годами старые и поломанные экспонаты по принципу - на всякий случай, вдруг пригодится. Чтобы жизнь в ограниченных размерах дома была комфортной нужно освоить всего пару принципов:

- Многофункциональность комнат и мебели. Вместо четкой роли для каждой комнаты, будьте более гибкими, совмещайте в удобном для вас миксе кухню, гостиную, столовую, домашний кабинет. А чтобы все пространство не выглядело слишком загруженным мебелью, каждую часть комнаты насыщайте предметами, сочетающими в себе несколько функций.

- Системность хранения. Каждому предмету – свое место, отдельные полки для хранения крупных вещей, отдельные – для мелочевки, распределение хранения вещей по сезонам и функциям.

Кстати, такие подходы к организации интерьра идут на пользу не только обстановке комнат, но и всему устройству нашей жизни, приучая к продуманным действиям и четкой логике.