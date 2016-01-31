Мечтайте по-крупному или 6 преимуществ маленького дома

Всматриваясь в красивые картинки домов и интерьеров с обложек журналов, мы порой упускаем из виду реалии жизни – лучше жить в своем маленьком доме, чем всю жизнь мечтать о просторном особняке. Тем более, что такое жилье имеет свои плюсы – начиная от экономичности и заканчивая обычным домашним уютом и семейной тихой атмосферой.
Архитектура и интерьер компактных домов наполнены своим особым очарованием и уютом. Зачастую маленьких дом на фоне пейзажа смотрится как елочная игрушка на ветвях новогодней ели, уже одним своим видом настраивая на спокойный лад жизни вдалеке от большим проблем и бесконечной суеты. Планировка небольших домов, как правило, сочетает в себе многофункциональность общих комнат: гостиная, столовая, кухня к примеру могут быть объединены в цельное пространство, и уединенность маленьких тихих спален.
Небольшое строение экономит бюджет дважды – когда вы строите такой дом и что немаловажно, когда вы уже живете в доме. И если строительная смета – вещь более менее очевидная и планируемая, на строительство дома можно взять достаточно крупную сумму долгосрочный кредит, то эксплуатационные расходы по обслуживанию большого дома, могут стать неприятным сюрпризом. Поэтому лучше не строить с размахом, про запас, а реально рассчитать свою потребность в площади – сколько комнат, какого размера нужно для вашей семьи. Компактный дом значительно сэкономит затраты на отопление холодными зимами, на электроэнергию и текущий ремонт помещений.
Скажем прямо, не все мы обладаем дизайнерским чутьем по оформлению сложных интерьеров, и далеко не каждый будет заказывать дизайн-проект комнат. Чаще всего в своем доме мы сами себе и декораторы, и критики. А необычные формы просторных комнат могут с непривычки завести нас слишком далеко в дизайнерских экспериментах. Небольшие комнаты своими скромными размерами несколько ограничивают полет фантазии, помогая сосредоточиться на главных вещах – удобство и уют.
Небольшой дом, хотим мы этого или нет, приучает к более упорядоченному обращению с вещами: не приобретать лишних предметов без четкой функциональной роли, не складировать годами старые и поломанные экспонаты по принципу - на всякий случай, вдруг пригодится. Чтобы жизнь в ограниченных размерах дома была комфортной нужно освоить всего пару принципов:
- Многофункциональность комнат и мебели. Вместо четкой роли для каждой комнаты, будьте более гибкими, совмещайте в удобном для вас миксе кухню, гостиную, столовую, домашний кабинет. А чтобы все пространство не выглядело слишком загруженным мебелью, каждую часть комнаты насыщайте предметами, сочетающими в себе несколько функций.
- Системность хранения. Каждому предмету – свое место, отдельные полки для хранения крупных вещей, отдельные – для мелочевки, распределение хранения вещей по сезонам и функциям.
Кстати, такие подходы к организации интерьра идут на пользу не только обстановке комнат, но и всему устройству нашей жизни, приучая к продуманным действиям и четкой логике.
Вместо загромождения разноформатными шкафами каждого угла и без того небольших комнат, лучше решать вопрос хранения вещей еще при планировке помещений дома. Например, пожертвовав несколько квадратных метров площади для гардеробной, кладовки или хотя бы встроенного шкафа-купе, вы избавите себя от вечных проблем с хранением крупных предметов, редко-используемых, но нужных вещей. А для комнат останутся лишь самые нужные в повседневном обиходе предметы и пара декоративных аксессуаров.
Скромные размеры дома – еще один дополнительный повод для обустройства близлежайшей территории. Ведь так приятно летний вечер провести с друзьями в беседке или в тихом уединении зеленой терассы. Какой бы ни был по размерам ваш дом, прекрасные пейзажи, чистый воздух и свежесть сада – всегда в вашем полном распоряжении.