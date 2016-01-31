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Мечтайте по-крупному или 6 преимуществ маленького дома

Перла Вереника Перла Вереника
Mieszkanie w męskim stylu., Pracownia A Pracownia A Гардеробная в стиле модерн
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Всматриваясь в красивые картинки домов и интерьеров  с обложек журналов, мы порой упускаем из виду реалии жизни – лучше жить в своем маленьком доме, чем всю жизнь мечтать о просторном особняке. Тем более, что такое жилье имеет свои плюсы – начиная от экономичности и заканчивая обычным домашним уютом и семейной тихой атмосферой.

Такой уютный!

Log Cabin beside Japan Alps, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル Дома в стиле кантри Дерево Эффект древесины
Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

Архитектура и интерьер компактных домов наполнены своим особым очарованием и уютом. Зачастую маленьких дом на фоне пейзажа смотрится как елочная игрушка на ветвях новогодней ели, уже одним своим видом настраивая на спокойный лад жизни вдалеке от большим проблем и бесконечной суеты. Планировка небольших домов, как правило, сочетает в себе многофункциональность общих комнат: гостиная, столовая, кухня к примеру могут быть объединены в цельное пространство, и уединенность маленьких тихих спален. 

Маленький дом – меньше нагрузка на бюджет

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Дома в стиле кантри
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

Небольшое строение экономит бюджет дважды – когда вы строите такой дом и что немаловажно, когда вы уже живете в доме. И если строительная смета – вещь более менее очевидная и планируемая, на строительство дома можно взять достаточно крупную сумму долгосрочный кредит, то эксплуатационные расходы по обслуживанию большого дома, могут стать неприятным сюрпризом. Поэтому лучше не строить с размахом, про запас, а реально рассчитать свою потребность в площади – сколько комнат, какого размера нужно для вашей семьи. Компактный дом значительно сэкономит затраты на отопление холодными зимами, на электроэнергию и текущий ремонт помещений.

Меньше ошибок в декорировании интерьеров

Гостиная в Бердске, Хауспрофи Хауспрофи Гостиная в скандинавском стиле Бежевый
Хауспрофи

Гостиная в Бердске

Хауспрофи
Хауспрофи
Хауспрофи

Скажем прямо, не все мы обладаем дизайнерским чутьем по оформлению сложных интерьеров, и далеко не каждый будет заказывать дизайн-проект комнат. Чаще всего в своем доме мы сами себе и декораторы, и критики. А необычные формы просторных комнат могут с непривычки завести нас слишком далеко в дизайнерских экспериментах. Небольшие комнаты своими скромными размерами несколько ограничивают полет фантазии, помогая сосредоточиться на главных вещах – удобство и уют.

Меньше хлама

Гостевой домик с гаражом, GM-interior GM-interior Гостиная в скандинавском стиле
GM-interior

Гостевой домик с гаражом

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Небольшой дом, хотим мы этого или нет, приучает к более упорядоченному обращению с вещами: не приобретать лишних предметов без четкой функциональной роли, не складировать годами старые и поломанные экспонаты по принципу  - на всякий случай,  вдруг пригодится. Чтобы жизнь в ограниченных размерах дома была комфортной нужно освоить всего пару принципов:

- Многофункциональность комнат и мебели. Вместо четкой роли для каждой комнаты, будьте более гибкими, совмещайте в удобном для вас миксе кухню, гостиную, столовую, домашний кабинет. А чтобы все пространство не выглядело слишком загруженным мебелью, каждую часть комнаты насыщайте предметами, сочетающими в себе несколько функций.

- Системность хранения. Каждому предмету – свое место, отдельные полки для хранения крупных вещей, отдельные – для мелочевки, распределение хранения вещей по сезонам и функциям. 

Кстати, такие подходы к организации интерьра идут на пользу не только обстановке комнат, но и всему устройству нашей жизни, приучая к продуманным действиям и четкой логике.

Упаковать, распаковать и начать все заново

Mieszkanie w męskim stylu., Pracownia A Pracownia A Гардеробная в стиле модерн
Pracownia A

Pracownia A
Pracownia A
Pracownia A

Вместо загромождения разноформатными шкафами каждого угла и без того небольших комнат, лучше решать вопрос хранения вещей еще при планировке помещений дома. Например, пожертвовав несколько квадратных метров площади для гардеробной, кладовки или хотя бы встроенного шкафа-купе, вы избавите себя от вечных проблем с хранением крупных предметов, редко-используемых, но нужных вещей.  А для комнат останутся лишь самые нужные в повседневном обиходе предметы и пара декоративных аксессуаров.

Отдых на открытом воздухе

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des Балкон в скандинавском стиле
Polygon arch&amp;des

Apartament OpenSpace

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

Скромные размеры  дома – еще один дополнительный повод для обустройства близлежайшей территории. Ведь так приятно летний вечер провести с друзьями в беседке или в тихом уединении зеленой терассы. Какой бы ни был по размерам ваш дом, прекрасные пейзажи, чистый воздух и свежесть сада – всегда в вашем полном распоряжении.

Руководство для начинающих по декору интерьера
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