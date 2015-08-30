Вытяжка для кухни – как выбрать идеальную модель для дома

Ни одна современная хозяйка не может представить себе кухни без вытяжки. Ведь это не только надежный и качественный фильтр воздуха, но еще и защита стен и потолка кухни от жирного налета и осевшей грязи. Вытяжка для кухни – как выбрать наиболее подходящий вариант исходя из стиля, в котором выполнена сама кухня.
Как правило, выбор вытяжки происходит тогда, когда основной дизайн комнаты уже согласован, а, возможно, даже и создан. Поэтому очень важно подобрать модель, идеально подходящую к конкретному стилю. О популярных стилях вы можете узнать в нашей Книге идей ’Модные тенденции в дизайне интерьера в 2015 году’.
Восточный стиль делится на два вида ориентированных на южно-азиатский декор. В основах этого стиля лежит природа, экзотические растения и яркие цветочные орнаменты. Мебель изготавливается из натурального дерева или декорируется под него. В таком стиле нелишней будет мебель, украшенная элементами орнамента с природными мотивами. Преобладающими цветами будет золотой, красный и черный. Конечно не стоит забывать про такой важный предмет, как вытяжка для кухни. Как выбрать правильно и гармонично ее цвет, чтобы она идеально подошла под азиатский стиль? Простой совет, нужно использовать в оформлении декора те же цвета, что и для самой кухни – золотой, черный и красный. Тогда вытяжная конструкция станет не только прекрасным элементом кухонной утвари, но и элементом декора.
Как известно, стиль кантри –
деревенский стиль, в котором преобладают теплые
пастельные тона, мебель с плетеными
элементами или вязанные салфетки на
столах. Потолки в таком случае делают
просто побеленными или же балочными.
Стиль привлекает своей простотой и
уютом. Он напоминает жизнь в деревне, где царит спокойный и размеренный ритм жизни. Оформив помещение
по-деревенски, человек сразу же становится на шаг ближе к истокам. Он, как будто, переносится в прошлое. В таких помещениях нелегко подобрать вытяжку для кухни, как выбрать ее, лучше всего знать наперед. Дизайнеры советуют отдать предпочтение тем экземплярам, которые выполены в теплых пастельных
тонах. Приемлемо будут смотреться на
ней простые украшения в виде часов или
статуэтки. Во всех элементах декора
должно угадываться тепло домашнего
очага и семейного уюта.
У стиля модерн можно выделить три подвида: радикальный, масштабно-декоративный и поверхностно-облегченный. Особенностями стиля является преобладание светлых оттенков, визуальное расширение пространства, сочетание искусственных и натуральным материалов при выборе элементов мебели. К тому же мебель на кухне в стиле модерн, располагается исключительно у стен для освобождения пространства. Декорирование кухни делается по минимуму и только необходимыми вещами: кухонной утварью, полотенцами, вазами и прочим. Для многих стает дилеммой вопрос с установкой кухонной техники. Особенно, это касается вытяжки для кухни: как выбрать верную модель, учитывая все особенности стиля? Но все очень просто, нужно обратить внимание на вытяжку с минимальным количеством декора и украшений. Желательно подобрать такого же цвета, как и кухонный гарнитур. Это необходимо для того, чтобы внимание не заострялось именно на вытяжке.
Вытяжка для кухни – как выбрать подходящую если ваш интерьер оформлен в средиземноморском стиле. Этот стиль имеет в себе примеси французской, итальянской, испанской, а также многих других культур. Он смешал в себе лучшие черты разных культур и стал выделяться в отдельный стиль, непохожий на другие. Средиземноморский стиль – это вечное лето, буйство красок и ощущения веселья. Испанская студия дизайна DISIGHT подготовила интересный проект. Как мы видим, мебель для комнаты в таком стиле должна быть выполнена из натуральных материалов или качественной их имитацией. Как правило, в таком стиле преобладает бело-бирюзовая, лимонная или светло-желтая цветовая гамма. Вытяжка для такой кухни должна быть выполнена из натуральных материалов или быть их качественной имитацией. Если есть желание сделать мозаику, ее лучше будет разместить под вытяжкой или на полу кухни.
Минимализм характеризуется нейтральной цветовой гаммой и простыми объемными фигурами. Мебель используется с плоским фасадом, а ковры – с коротким ворсом. Нельзя забывать о вытяжке для кухни. Как выбрать стильную? Не беспокойтесь, все просто. При подборе кухонной вытяжки в стиле минимализма нужно всего лишь выбрать самый нейтральный цвет (серый, черный) и максимально простую форму (квадрат, прямоугольник). Сюда точно не подойдут яркие цвета или вычурные формы.
жаркойкухни из тропиков
Тропический стиль в дизайне кухни прекрасно подойдет для любителей лета, путешествий и острых ощущений. Такой стиль предполагает использование бамбуковой тематики, буйной зелени и природного декора. Мебель для кухни лучше выбирать из натурального дерева и использовать такую цветовую гамму, чтобы в помещении чувствовалось обилие пространства и свежего воздуха. Но вот все уже почти закончено. Осталась вытяжка для кухни: как выбрать? Изделие не должно быть, во-первых, очень яркого цвета, чтобы не привлекать к себе много внимания. А во-вторых, оно не должно занимать много места и казаться слишком громоздким. Оно должно оставлять ощущение свободы и пространства. Идеально подойдет скромная вытяжка, которую можно смело установить посредине комнаты. Такая конструкция подчеркнет стиль и придаст дизайну помещения завершенности.
Девиз стиля лофт – это «минимум перегородок, максимум свежего воздуха». Отличительными чертами этого стиля является практически полное отсутствие декора, как можно больший размер окон, а также сохранение ощущения пространства и свежего воздуха. В отличие от тропического стиля, в стиле лофт преобладают холодные оттенки цветов. Здесь будут уместны деревянные необработанные полы или оштуркатуренные стены. Также в таком стиле прекрасно будут сочетаться старые раритетные вещи с ультрамодными современными новинками. Зоны комнат, как правило, делятся не стенками и дверьми, а методом зонирования пространства. В такую кухню по стилю и цветовой гамме подойдет любая вытяжка. Главное, чтоб она обладала подходящей мощностью, ведь ей предстоит работа с большой площадью. Вытяжка для кухни – как выбрать правильную мощность, желательно узнать непосредственно у специалиста.
Скандинавский стиль в мире дизайна набирает все большую популярность. И это не удивительно, ведь он сочетает в себе комфорт, простоту и естественность. При создании кухни в этом стиле лучше всего остановить свой выбор на любых природных материалах – дерево, камень, лен, хлопок, уголь. Цвета, как правило, выбираются самые светлые, но на первом месте пока остается все же белый. Вытяжка для кухни: как выбрать правильное изделие для такого стиля?
Для того чтобы максимально эффективно сделать выбор как для скандинавского дизайна, так и для любого другого, нужно сопоставить целый ряд факторов. Во-первых, это сам дизайн кухни. Во-вторых, нужно понимать, какая именно мощность потребуется. Здесь все зависит от площади, на которой будет работать вытяжка и от желаемого эффекта.
В любом случае сделать правильный выбор в пользу того или иного элемента мебели или декора можно только опираясь на вкусы и предпочтения хозяев квартиры.