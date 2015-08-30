Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Вытяжка для кухни – как выбрать идеальную модель для дома

Shunny_Star Shunny_Star
herenhuis IJburg Steigereiland, Florian Eckardt - architectinamsterdam Florian Eckardt - architectinamsterdam Кухня в тропическом стиле
Loading admin actions …

Ни одна современная хозяйка не может представить себе кухни без вытяжки. Ведь это не только надежный и качественный фильтр воздуха, но еще и защита стен и потолка кухни от жирного налета и осевшей грязи. Вытяжка для кухни – как выбрать наиболее подходящий вариант исходя из стиля, в котором выполнена сама кухня.

Как правило, выбор вытяжки происходит тогда, когда основной дизайн комнаты уже согласован, а, возможно, даже и создан. Поэтому очень важно подобрать модель, идеально подходящую к конкретному стилю. О популярных стилях вы можете узнать в нашей Книге идей ’Модные тенденции в дизайне интерьера в 2015 году’.

Вытяжка в азиатском стиле

Из двушки в двухуровневую 4-шку в Питере, Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт! Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт! Кухня в азиатском стиле
Татьяна Апрельская – Бесплатный ремонт!

Из двушки в двухуровневую 4-шку в Питере

Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт!
Татьяна Апрельская – Бесплатный ремонт!
Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт!

Восточный стиль делится на два вида ориентированных на южно-азиатский декор. В основах этого стиля лежит природа, экзотические растения и яркие цветочные орнаменты. Мебель изготавливается из натурального дерева или декорируется под него. В таком стиле нелишней будет мебель, украшенная элементами орнамента с природными мотивами. Преобладающими цветами будет золотой, красный и черный. Конечно не стоит забывать про такой важный предмет, как вытяжка для кухни. Как выбрать правильно и гармонично ее цвет, чтобы она идеально подошла под азиатский стиль? Простой совет, нужно использовать в оформлении декора те же цвета, что и для самой кухни – золотой, черный и красный. Тогда вытяжная конструкция станет не только прекрасным элементом кухонной утвари, но и элементом декора.

Вытяжка для кухни в стиле кантри

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ, Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U Кухня в стиле кантри
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

ИНТЕРЬЕР В СТИЛЕ КАНТРИ

Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U
Студия интерьерного декора PROSTRANSTVO U

Как известно, стиль кантри – деревенский стиль, в котором преобладают теплые пастельные тона, мебель с плетеными элементами или вязанные салфетки на столах. Потолки в таком случае делают просто побеленными или же балочными. Стиль привлекает своей простотой и уютом. Он напоминает жизнь в деревне, где царит спокойный и размеренный ритм жизни. Оформив помещение по-деревенски, человек сразу же становится на шаг ближе к истокам. Он, как будто, переносится в прошлое. В таких помещениях нелегко подобрать вытяжку для кухни, как выбрать ее, лучше всего знать наперед. Дизайнеры советуют отдать предпочтение тем экземплярам, которые выполены в теплых пастельных тонах. Приемлемо будут смотреться на ней простые украшения в виде часов или статуэтки. Во всех элементах декора должно угадываться тепло домашнего очага и семейного уюта.

Модерн: как выбрать вытяжку?

Проект интерьера трехкомнатной квартиры, Гурьянова Наталья Гурьянова Наталья Кухня в стиле модерн
Гурьянова Наталья

Проект интерьера трехкомнатной квартиры

Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья
Гурьянова Наталья

У стиля модерн можно выделить три подвида: радикальный, масштабно-декоративный и поверхностно-облегченный. Особенностями стиля является преобладание светлых оттенков, визуальное расширение пространства, сочетание искусственных и натуральным материалов при выборе элементов мебели. К тому же мебель на кухне в стиле модерн, располагается исключительно у стен для освобождения пространства. Декорирование кухни делается по минимуму и только необходимыми вещами: кухонной утварью, полотенцами, вазами и прочим. Для многих стает дилеммой вопрос с установкой кухонной техники. Особенно, это касается вытяжки для кухни: как выбрать верную модель, учитывая все особенности стиля? Но все очень просто, нужно обратить внимание на вытяжку с минимальным количеством декора и украшений. Желательно подобрать такого же цвета, как и кухонный гарнитур. Это необходимо для того, чтобы внимание не заострялось именно на вытяжке.

Кухня в средиземноморском стиле

Residencial Atico Rio Real Marbella, DISIGHT DISIGHT Кухня в средиземноморском стиле
DISIGHT

DISIGHT
DISIGHT
DISIGHT

Вытяжка для кухни – как выбрать подходящую если ваш интерьер оформлен в средиземноморском стиле. Этот стиль имеет в себе примеси французской, итальянской, испанской, а также многих других культур. Он смешал в себе лучшие черты разных культур и стал выделяться в отдельный стиль, непохожий на другие. Средиземноморский стиль – это вечное лето, буйство красок и ощущения веселья. Испанская студия дизайна DISIGHT подготовила интересный проект. Как мы видим, мебель для комнаты в таком стиле должна быть выполнена из натуральных материалов или качественной их имитацией. Как правило, в таком стиле преобладает бело-бирюзовая, лимонная или светло-желтая цветовая гамма. Вытяжка для такой кухни должна быть выполнена из натуральных материалов или быть их качественной имитацией. Если есть желание сделать мозаику, ее лучше будет разместить под вытяжкой или на полу кухни.

Черно-белый минимализм

Projekt wnętrza mieszkanie w Warszawie M2-42M, OneByNine OneByNine Кухня в стиле минимализм
OneByNine

OneByNine
OneByNine
OneByNine

Минимализм характеризуется нейтральной цветовой гаммой и простыми объемными фигурами. Мебель используется с плоским фасадом, а ковры – с коротким ворсом. Нельзя забывать о вытяжке для кухни. Как выбрать стильную? Не беспокойтесь, все просто. При подборе кухонной вытяжки в стиле минимализма нужно всего лишь выбрать самый нейтральный цвет (серый, черный) и максимально простую форму (квадрат, прямоугольник). Сюда точно не подойдут яркие цвета или вычурные формы.

Вытяжка для жаркой кухни из тропиков

herenhuis IJburg Steigereiland, Florian Eckardt - architectinamsterdam Florian Eckardt - architectinamsterdam Кухня в тропическом стиле
Florian Eckardt – architectinamsterdam

Florian Eckardt - architectinamsterdam
Florian Eckardt – architectinamsterdam
Florian Eckardt - architectinamsterdam

Тропический стиль в дизайне кухни прекрасно подойдет для любителей лета, путешествий и острых ощущений. Такой стиль предполагает использование бамбуковой тематики, буйной зелени и природного декора. Мебель для кухни лучше выбирать из натурального дерева и использовать такую цветовую гамму, чтобы в помещении чувствовалось обилие пространства и свежего воздуха. Но вот все уже почти закончено. Осталась вытяжка для кухни: как выбрать? Изделие не должно быть, во-первых, очень яркого цвета, чтобы не привлекать к себе много внимания. А во-вторых, оно не должно занимать много места и казаться слишком громоздким. Оно должно оставлять ощущение свободы и пространства. Идеально подойдет скромная вытяжка, которую можно смело установить посредине комнаты. Такая конструкция подчеркнет стиль и придаст дизайну помещения завершенности.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Если кухня под крышей?

Квартира в стиле лофт, Polovets design studio Polovets design studio Кухня в стиле лофт
Polovets design studio

Квартира в стиле лофт

Polovets design studio
Polovets design studio
Polovets design studio

Девиз стиля лофт – это «минимум перегородок, максимум свежего воздуха». Отличительными чертами этого стиля является практически полное отсутствие декора, как можно больший размер окон, а также сохранение ощущения пространства и свежего воздуха. В отличие от тропического стиля, в стиле лофт преобладают холодные оттенки цветов. Здесь будут уместны деревянные необработанные полы или оштуркатуренные стены. Также в таком стиле прекрасно будут сочетаться старые раритетные вещи с ультрамодными современными новинками. Зоны комнат, как правило, делятся не стенками и дверьми, а методом зонирования пространства. В такую кухню по стилю и цветовой гамме подойдет любая вытяжка. Главное, чтоб она обладала подходящей мощностью, ведь ей предстоит работа с большой площадью. Вытяжка для кухни – как выбрать правильную мощность, желательно узнать непосредственно у специалиста.

Кухня в скандинавском стиле

wnetrza, Mocca Studio Mocca Studio Кухня в скандинавском стиле
Mocca Studio

Mocca Studio
Mocca Studio
Mocca Studio

Скандинавский стиль в мире дизайна набирает все большую популярность. И это не удивительно, ведь он сочетает в себе комфорт, простоту и естественность. При создании кухни в этом стиле лучше всего остановить свой выбор на любых природных материалах – дерево, камень, лен, хлопок, уголь. Цвета, как правило, выбираются самые светлые, но на первом месте пока остается все же белый. Вытяжка для кухни: как выбрать правильное изделие для такого стиля

Для того чтобы максимально эффективно сделать выбор как для скандинавского дизайна, так и для любого другого, нужно сопоставить целый ряд факторов. Во-первых, это сам дизайн кухни. Во-вторых, нужно понимать, какая именно мощность потребуется. Здесь все зависит от площади, на которой будет работать вытяжка и от желаемого эффекта.

В любом случае сделать правильный выбор в пользу того или иного элемента мебели или декора можно только опираясь на вкусы и предпочтения хозяев квартиры.

Мебель для столовой из сосны
А какая из идей вам пришлась по вкусу больше всего?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо