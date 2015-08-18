До и После: Из скучного бетонного дома в средиземноморского красавца

Мансардный этаж дома с выходом на широкий балкон – еще одна изюминка постройки. Идеально выровненный деревянный настил купается в солнечном свете и обеспечивает потрясающие условия для яркого и запоминающегося отдыха.

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