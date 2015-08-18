До и После: Из скучного бетонного дома в средиземноморского красавца

Где-то в далекой и солнечной Бразилии спрятался скромный бетонный дом. Построили его примерно полвека назад и с тех пор никто не занимался его реконструкцией до тех пор пока за дело не взялись настоящие профессионалы своего дела – архитекторы из бюро Ornella Lenci Arquitetura. Главными целями
переделки стали модернизация дома и усиление его связи с окружающим ландшафтом.
Несмотря на то, что здание выглядит довольно потрепанно, вряд ли кто-то поставит под сомнение тот факт, что при надлежащем ремонте его можно превратить в шикарную виллу. То, что мы видим перед собой сейчас, – это характерный для начала 70-х дизайн – первый этаж из темного кирпича, второй – из бетона. Удастся ли архитекторам переделать эту малозаметную постройку в привлекательный особняк, на который с завистью будут оглядываться проходящие мимо жители города?
Новый фасад значительно изменил облик дома. Не слишком уютный балкон на радость хозяинам был остеклен, а стены нижней части дома покрыты белой штукатуркой. В целом, экстерьер постройки стал выглядеть значительно современнее, но, не будем скрывать, что от столь известных архитекторов мы ожидали чуть более креативного подхода. Впрочем, не будем загадывать… Возможно, все главные сюрпризы, связанные с фасадом, еще впереди!
Элегантная лестница, ведущая на второй этаж, намекает на то, что когда-то на этом месте стояла роскошная мебель в классическом стиле, а сейчас пустующее пространство готовится к основательной переделке. Решатся ли специалисты на кардинальные изменения?
Свежий паркет смотрится куда более привлекательно, чем старомодная плитка. Яркий и немного хаотичный узор на ковре привносит в слегка монотонно оформленную комнату элемент игры. Как видим, архитекторы не стали менять форму лестницы, а лишь обновили краску на ней. Завитки на балюстрадах чудесно сочетаются с нежными хрусталиками на изысканных светильниках.
Эту кухню никак нельзя назвать непригодной для жизни, но и на обложку журнала о современных интерьерах ее тоже не поместишь. Помимо того, что представленные на фото предметы мебели изрядно устарели, цветовая гамма комнаты видится нам довольно безвкусной и нуждающейся в срочной замене. Желто-голубая плитка ну никак не сочетается с мраморной столешницей.
Обновленная кухня прекрасно вписывается в новую концепцию современного дома. Отверстие в стене соединяет ее с верандой и помогает получать дополнительную порцию естественного освещения. При отделке архитекторы использовали стильную мелкую плитку, особого внимания достойна и мощная вытяжка, которая позаботится о том, чтобы на сравнительно небольшой всегда приятно пахло.
На месте, где раньше росли сорняки, в ходе капитального ремонта появился фантастический открытый бассейн. Для этого архитекторам, хоть и с большим сожалением, но все же пришлось избавиться от старых и засохших деревьев. Cпециально к бассейну была пристроена новая просторная терраса с раздвижными стеклянными деревьями.
Мансардный этаж дома с выходом на широкий балкон – еще одна
изюминка постройки. Идеально выровненный деревянный настил купается в солнечном свете и обеспечивает потрясающие условия для яркого и запоминающегося отдыха.
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