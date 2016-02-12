Начинайте планировать свой весенний сад уже сейчас

Весной начинается самый настоящий карнавал цветов, когда всё вокруг буяет и разливается яркими красками. Если вы хотите ежедневно наблюдать за этим праздником, то планировать свой будущий весенний сад необходимо ещё с зимы.

Конечно, чтоб на вашей клумбе росли цветы уже ранней весной, необходимо позаботиться об этом осенью, но если вы ещё не создали свой цветущий сад, то мы поможем вам это сделать. Браться за дело необходимо сразу же, как растает снег и земля впитает в себя лишнюю влагу.

Цветочный сад станет лучшей панацеей от зимней депрессии, ведь что может радовать больше, чем первые зелёные расточки на вашем участке. Необходимо заранее обдумать виды цветов, которые вы хотите посадить, чтоб они расцветали как раз к вашему приезду на дачу.

Особое внимание также нужно выделить цветовой гамме растений, чтоб на фоне друг друга они не терялись. Весна как раз отличная пора для того, чтобы стать садовником и поэкспериментировать с озеленением. Не бойтесь высаживать новые сорта цветов, которые сделают ваш весенний сад уникальным. Создайте на участке особенную весеннюю атмосферу своими руками.