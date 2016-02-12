Начинайте планировать свой весенний сад уже сейчас

Весной начинается самый настоящий карнавал цветов, когда всё вокруг буяет и разливается яркими красками. Если вы хотите ежедневно наблюдать за этим праздником, то планировать свой будущий весенний сад необходимо ещё с зимы.
Конечно, чтоб на вашей клумбе росли цветы уже ранней весной, необходимо позаботиться об этом осенью, но если вы ещё не создали свой цветущий сад, то мы поможем вам это сделать. Браться за дело необходимо сразу же, как растает снег и земля впитает в себя лишнюю влагу.
Цветочный сад станет лучшей панацеей от зимней депрессии, ведь что может радовать больше, чем первые зелёные расточки на вашем участке. Необходимо заранее обдумать виды цветов, которые вы хотите посадить, чтоб они расцветали как раз к вашему приезду на дачу.
Особое внимание также нужно выделить цветовой гамме растений, чтоб на фоне друг друга они не терялись. Весна как раз отличная пора для того, чтобы стать садовником и поэкспериментировать с озеленением. Не бойтесь высаживать новые сорта цветов, которые сделают ваш весенний сад уникальным. Создайте на участке особенную весеннюю атмосферу своими руками.
Настоящая весна начинается с появления первых цветов в вашем весеннем саду. Именно поэтому стоит обратить внимание на самые ранние цветы, которые станут украшением вашего участка сразу же после исчезновения снега. Для этого лучше всего подойдут луковичные растения, которые порадуют вас первыми ростками уже в начале весны, но их посадкой следует заниматься ещё осенью.
Кроме луковичных растений особую популярность обрели многолетние цветы. К этому списку можно отнести морозник, который в Европе называют «христовой розой» , ведь он цветёт как раз на пасхальные праздники. Среди сортов морозника можно найти растения всех расцветок. Высаживать его нужно как раз весной, как только позволит состояние почвы.
Также большим разнообразием сортов отличается и примула. Цветок хорошо переносит пересадку даже во время цветения. При правильном уходе примула будет украшать вас сад с апреля на протяжении длительного времени. Но при покупке стоит избегать гибридов, которые выращены на всевозможных симуляторах.
Вечнозелёный барвинок сохраняет листву даже под снегом, и как только он начинает оттаивать, цветок пускает новые побеги. Пик цветения барвинка происходит в апреле, именно тогда он начинает буять всеми оттенками синего цвета.
Обратить своё внимание стоит и на анютиных глазках, бадане, гиацинте, ведь эти цветы являются многолетними и их тоже высаживают ранней весной.
Совсем скоро наступит период подготовки почвы к весенней посадке цветов. Для этого необходимо хорошо обдумать, где разбить цветочный сад. Это должно быть место, которое всегда будет на виду у вас и ваших гостей.
Для этого хорошо подойдёт участок земли рядом с беседкой или террасой, откуда вы сможете любоваться своим творением. Хорошей идеей станет размещение весеннего сада среди плодовых деревьев, которые во время цветения будут дарить вам кроме красоты ещё и волшебный аромат. Они станут бесспорным дополнением к вашей зелёной зоне. К тому же можно гармонично дополнить подходящими элементами декора для сада.
Подготовка почвы является важным этапом в создании весеннего сада. Хорошее состояние земли является залогом здоровья и красоты ваших растений. Перед посадкой почву для цветов необходимо тщательно вскопать, чтоб не было никаких комков, а земля стала воздушной. Не стоит забывать и об удобрениях, которые помогут цветам расти быстрее. Лучше всего для этого подойдёт органическое удобрение, такое как компост или перепревший навоз. Не вносите под цветник свежие или полуперепревшие удобрения, так как они могут стать причиной грибных болезней. Улучшить качество почвы поможет также добавление в неё песка – 1-2 ведра на 1 м.кв. В песчаные земли вашего весеннего сада также необходимо добавлять перегной и компост вместе с минеральными удобрениями.
Кроме того, при посадке цветов не последнюю роль играет кислотность почвы. Это стоит учитывать потому, что каждому цветку она необходима в разных количествах. Не забывайте, что выражается кислотность в единицах pH. В полевых условиях вычислить кислотность можно с помощью растений-индикаторов. Например, кислые почвы предпочитает хвощ, щавель и лютик, а подорожник, живокость и лебеда – слабощелочную. Чтоб снизить уровень кислотности в почве, необходимо раз в 2-3 года под перекопку вносить известь.
Как только вы выбрали место под посадку цветов − сразу же заказывайте семена, иначе можете пропустить момент посева. Как мы уже говорили, растения под весеннюю посадку лучше выбирать многолетние и высаживать их нужно рано. А так как закупка семян и подготовка почвы может забрать у вас много времени, то вы можете пропустить благоприятный момент. Поэтому чтоб избавить себя от хлопот и спешки во время создания весеннего сада, делайте всё своевременно. Обдумывайте и заказывайте семена уже зимой. Это станет залогом успешного создания вашего цветущего уголка.
Вода является важным условием быстрого роста и развития растений. Однозначно, естественной влаги не всегда будет хватать для поддержания необходимого уровня воды, поэтому стоит позаботиться о дополнительных источниках. Основная ваша задача состоит в том, чтобы вы обеспечили равномерное водоснабжение всей поверхности почвы вашего весеннего сада. Для полива лучше всего подойдёт распылитель, который по необходимости будет повышать влагу в почве. Если у вас нет времени следить за его работой, то отличным вариантом для вас станет капельный полив, который будет регулярно обеспечивать ваши растения водой.
Обращайте внимание также на качество воды для полива, ведь микроэлементы, которые входят в её состав могут как позитивно, так и негативно отразиться на состоянии ваших саженцев. В случае, если она в вашей местности не очень подходит для этого, то поливайте только отфильтрованной жидкостью.
Для того чтобы со всеми удобствами наслаждаться плодами своих трудов, необходимо усовершенствовать ваш весенний сад цветов. Оформляйте его удобной мебелью, которая поможет вам и вашим гостям с комфортом наблюдать за уникальным процессом роста и цветения прекрасных весенних растений. Хорошим вариантом станет размещение сада рядом с летней беседкой, откуда можно любоваться цветами, беседуя друзьями за чашечкой чая. Удобные лежаки, плетёная мебель, столик под накрытием поможет создать на вашем участке атмосферу уюта и красоты, как во время дружеских посиделок, так и за семейным ужином.