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11 домов, которые вам захочется иметь

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Face a l'Ocean, EURL Cyril DULAU architecte EURL Cyril DULAU architecte Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
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Специально для вас мы собрали лучшие проекты модульных домов, которые выглядят шикарно, стоят недорого и безумно просты в покупке и заказе! Не все они сделаны по типовым проектам, многие – эксклюзивные и дизайнерские, но объединяет их всех простая конфигурация строительства – изготовление на заводе и транспортировка в место монтажа, на конкретный участок.

​Британский модерн

Timber Clad Exterior Facit Homes Деревянные дома
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

Об этом прекрасном проекте мы уже писали в другой нашей статье. Этот дом называется – Cube 100, в Испании он стоит 69.900 € плюс налог, что на местном рынке считается просто шикарным и бюджетным выбором для покупки нового дома для семьи в качестве стартового жилья!

​100 квадратных метров в стиле минимализм

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Этот симпатичный одноэтажный домик – идеальный для проживания в теплый сезон, имеет площадь в 51 квадратный метр и может быть изготовлен и установлен всего за 10 дней при помощи бригады из 2-х человек!

​Испанский escape

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura Сборные дома
DMP arquitectura

DMP arquitectura
DMP arquitectura
DMP arquitectura

Еще один интересный проект модульного дома рассчитан на полноценное проживание в течение всего года, имеет красивый и современный формат остекления, оформлен с помощью натуральной древесины и может похвастаться автономной системой отопления.

​Французский кубизм

Maison au milieu des arbres, F. DEMAGNY ARCHITECTE F. DEMAGNY ARCHITECTE Дома в стиле модерн
F. DEMAGNY ARCHITECTE

F. DEMAGNY ARCHITECTE
F. DEMAGNY ARCHITECTE
F. DEMAGNY ARCHITECTE

Эта шикарная пристройка в проекте фирмы DORRINGTON ATCHESON ARCHITECTS из Новой Зеландии выглядит просто потрясающе! Она делает обычный коттедж дизайнерским и помогает семье, не переезжая в новое место, резко повысить уровень комфорта собственной жизни!

​Модульная пристройка

Marine Parade, Dorrington Atcheson Architects Dorrington Atcheson Architects Дома в стиле модерн
Dorrington Atcheson Architects

Marine Parade

Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects
Dorrington Atcheson Architects

Модульный дом в азиатском стиле всегда выглядит более органично! Кажется, что именно так выглядит идеальная дача в стиле минимализм, не правда ли?  Данный проект имеет площадь 106 квадратных метров, устанавливается всего за пару дней, внутри имеет две спальни на втором этаже, отопление дровяной печью и стильный интерьер с использованием натуральной древесины.

Оригинальный минимализм

森林公園の家, HAN環境・建築設計事務所 HAN環境・建築設計事務所 Дома в стиле модерн Дерево Черный
HAN環境・建築設計事務所

HAN環境・建築設計事務所
HAN環境・建築設計事務所
HAN環境・建築設計事務所

Геометричное, но при этом очень очаровательное решение для дизайна фасадов этого дома выглядит очень по-британски. Оно смотрится скромно, но выполнено высококлассными специалистами и делает модульный дом по ощущениям вполне серьезным проектом.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Средиземноморский модерн

House between the sky and the sea, Sori, 5+1AA alfonso femia gianluca peluffo 5+1AA alfonso femia gianluca peluffo Дома в средиземноморском стиле
5+1AA alfonso femia gianluca peluffo

House between the sky and the sea, Sori

5+1AA alfonso femia gianluca peluffo
5+1AA alfonso femia gianluca peluffo
5+1AA alfonso femia gianluca peluffo

Интересный проект модульного дома нуждается в минимальной площади застройки и имеет все шансы стать прекрасной возможностью иметь дом с видом на океан или море, ведь не обязательно покупать участок даже площадью в 600 кв.м., хватит и 100 кв.м.!

​Пляжный домик в стиле рустик

Face a l'Ocean, EURL Cyril DULAU architecte EURL Cyril DULAU architecte Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
EURL Cyril DULAU architecte

EURL Cyril DULAU architecte
EURL Cyril DULAU architecte
EURL Cyril DULAU architecte

Интересный проект для пляжного дома имеет большую площадь, шикарную и просторную гостиную, две спальни наверху и может быть использован для отдыха компанией друзей или большой семьей!  Разве не здорово?

​Французская провинция

MAISON EN BOIS, Atelier d'architecture François Misonne Atelier d'architecture François Misonne Дома в стиле модерн
Atelier d&#39;architecture François Misonne

Atelier d'architecture François Misonne
Atelier d&#39;architecture François Misonne
Atelier d'architecture François Misonne

Современная французская провинция выглядит именно так – немного от модерна, шале и минимализма, а также участок в окружении леса и дом с шикарной отделкой натуральной древесиной экстерьера и интерьера!

​Дом 2 в 1

Maison ossature bois, Carole Guyon architecte Carole Guyon architecte Дома в стиле минимализм
Carole Guyon architecte

Carole Guyon architecte
Carole Guyon architecte
Carole Guyon architecte

Когда в вашей семье появляются дети, а дом, на ваше искреннее удивление, не соглашается расти вместе с вашей семьей, сразу приходят мысли о масштабной пристройке! Так и владелице этого белого дома на фотографии сверху пришла идея заказать модульный дом, как полноценную пристройку к уже существующему. В модульном блоке разместились две детских, кухня и гостиная, а в старом осталась парадная комната для гостей, гостевая спальня и мастер-сьют для мамы на втором этаже.

​Маленький дом с большими возможностями

Modelo Chipiona, Casas inHAUS Casas inHAUS Дома в стиле модерн
Casas inHAUS

Casas inHAUS
Casas inHAUS
Casas inHAUS

Этот проект мы тоже уже освещали на homify в следующей статье. Его площадь в 75 квадратных метров позволяет разместить кухню-гостиную и две спальни для жизни молодой семьи!

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