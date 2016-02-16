11 домов, которые вам захочется иметь

Этот проект мы тоже уже освещали на homify в следующей статье. Его площадь в 75 квадратных метров позволяет разместить кухню-гостиную и две спальни для жизни молодой семьи!

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