11 домов, которые вам захочется иметь

Специально для вас мы собрали лучшие проекты модульных домов, которые выглядят шикарно, стоят недорого и безумно просты в покупке и заказе! Не все они сделаны по типовым проектам, многие – эксклюзивные и дизайнерские, но объединяет их всех простая конфигурация строительства – изготовление на заводе и транспортировка в место монтажа, на конкретный участок.
Об этом прекрасном проекте мы уже писали в другой нашей статье. Этот дом называется – Cube 100, в Испании он стоит 69.900 € плюс налог, что на местном рынке считается просто шикарным и бюджетным выбором для покупки нового дома для семьи в качестве стартового жилья!
Этот симпатичный одноэтажный домик – идеальный для проживания в теплый сезон, имеет площадь в 51 квадратный метр и может быть изготовлен и установлен всего за 10 дней при помощи бригады из 2-х человек!
Еще один интересный проект модульного дома рассчитан на полноценное проживание в течение всего года, имеет красивый и современный формат остекления, оформлен с помощью натуральной древесины и может похвастаться автономной системой отопления.
Эта шикарная пристройка в проекте фирмы DORRINGTON ATCHESON ARCHITECTS из Новой Зеландии выглядит просто потрясающе! Она делает обычный коттедж дизайнерским и помогает семье, не переезжая в новое место, резко повысить уровень комфорта собственной жизни!
Модульный дом в азиатском стиле всегда выглядит более органично! Кажется, что именно так выглядит идеальная дача в стиле минимализм, не правда ли? Данный проект имеет площадь 106 квадратных метров, устанавливается всего за пару дней, внутри имеет две спальни на втором этаже, отопление дровяной печью и стильный интерьер с использованием натуральной древесины.
Геометричное, но при этом очень очаровательное решение для дизайна фасадов этого дома выглядит очень по-британски. Оно смотрится скромно, но выполнено высококлассными специалистами и делает модульный дом по ощущениям вполне серьезным проектом.
Интересный проект модульного дома нуждается в минимальной площади застройки и имеет все шансы стать прекрасной возможностью иметь дом с видом на океан или море, ведь не обязательно покупать участок даже площадью в 600 кв.м., хватит и 100 кв.м.!
Интересный проект для пляжного дома имеет большую площадь, шикарную и просторную гостиную, две спальни наверху и может быть использован для отдыха компанией друзей или большой семьей! Разве не здорово?
Современная французская провинция выглядит именно так – немного от модерна, шале и минимализма, а также участок в окружении леса и дом с шикарной отделкой натуральной древесиной экстерьера и интерьера!
Когда в вашей семье появляются дети, а дом, на ваше искреннее удивление, не соглашается расти вместе с вашей семьей, сразу приходят мысли о масштабной пристройке! Так и владелице этого белого дома на фотографии сверху пришла идея заказать модульный дом, как полноценную пристройку к уже существующему. В модульном блоке разместились две детских, кухня и гостиная, а в старом осталась парадная комната для гостей, гостевая спальня и мастер-сьют для мамы на втором этаже.
Этот проект мы тоже уже освещали на homify в следующей статье. Его площадь в 75 квадратных метров позволяет разместить кухню-гостиную и две спальни для жизни молодой семьи!
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