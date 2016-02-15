Супер-бюджетный проект дома

Бюджетный – не значит неудобный, слишком маленький или некрасивый, бюджетность в строительстве также не всегда означает потерю в качестве! В этом проекте архитектор нашел золотую середину между комфортом и сохранением денежных средств и сделал дом отлично подходящий новым владельцам – молодой семье с двумя детьми.

Гармония расчетов, а значит использования лишь приемов с самым большим коэффициентом полезного действия, особенно привлекательна для проектов стартовых домов для молодых семей. Иногда вы даже просто не знаете, что именно вам нужно, и хотите всего понемногу, чтобы попробовать и не ошибиться.