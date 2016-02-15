Супер-бюджетный проект дома

Бюджетный – не значит неудобный, слишком маленький или некрасивый, бюджетность в строительстве также не всегда означает потерю в качестве! В этом проекте архитектор нашел золотую середину между комфортом и сохранением денежных средств и сделал дом отлично подходящий новым владельцам – молодой семье с двумя детьми.
Гармония расчетов, а значит использования лишь приемов с самым большим коэффициентом полезного действия, особенно привлекательна для проектов стартовых домов для молодых семей. Иногда вы даже просто не знаете, что именно вам нужно, и хотите всего понемногу, чтобы попробовать и не ошибиться.
Бюджетный дизайн экстерьера это, в 99% случае – белая штукатурка. Но не стоит думать, что данный вариант банален – как раз наоборот, в Восточной Европе он только набирает популярность! Такая отделка отлично подойдет маленькому дому, выполненному в современном стиле – вам нужно лишь добавить окна, балкон на втором этаже, террасу и крыльцо.
Иногда интересные идеи так и просятся быть реализованными, тогда самым оптимальным решением является их реализация в маленьком масштабе. Например, если вы хотите сделать террасу, начните с площади в 10 кв.м., панорамное остекление – только в гостиной, мощеную площадку – только возле террасы, а балкон – с частичной отделкой деревом, но без изысков.
Очень важно организовать место для игр детей, например, расширить лестничный холл второго этажа до полноценной комнаты в 16 квадратов. Таким образом, гостиная на первом этаже останется парадной и свободной от мелких игрушек, и при такой игровой можно организовать балкон, что поможет детям проводить больше времени на свежем воздухе.
Простые и строгие фасады кухни вполне могут быть хорошим вариантом для вашего первого дома. Добавьте к этой комнате террасу для летних завтраков и обедов и вы уже почувствуете, как ваша мечта начинает сбываться! Обратите внимание, что здесь панорамное остекление представлено вовсе не дверьми-слайдерами, а модульным остеклением с обычной дверью.
Простая отделка и даже комнаты с небольшими окнами вмиг могут стать дизайнерскими при правильном подборе отделочных материалов. Сейчас в моде кофейные оттенки – мокко, латте, ледяной кофе, а также шоколадный, трюфельный, карамельный. Объедините их с белым или строгим светло-серым оттенком и вы получите шикарную и беспроигрышную комбинацию!
Не всегда вы сможете сразу позволить себе то, что хотите, но найдите варианты того, чтобы сделать бюджетные элементы съемными и легко заменяемыми. Например, достаточно просторный балкон придется предусмотреть с самого начала, но не обязательно сразу ставить дизайнерские стеклянные или кованые перила.
Любая хозяйка знает, что модули хранения – это добрая половина дома, которая должна быть самой удобной, эргономичной и современной, насколько это возможно. Предусмотренная при кухне кладовая (2-3 кв.м.), постирочная на первом этаже (4 кв.м.), встроенные в ниши шкафы-купе и стеллажи, а также реализация хранения в проходных комнатах (коридоре, холле, под лестницей) очень помогут вам наладить быт!
Также стоит подумать об отдельной гардеробной (площадью около 4-5 квадратных метров) на втором этаже, где можно хранить сезонную одежду, и ни в коем случае не экономьте на прихожей. Лучше пусть ее размер поражает гостей, 12 квадратных метров –это не роскошь, а реальная необходимость для организации хранения вещей и места для прохода.
Если вы хотите сделать ваш коттедж претендующим на звание дизайнерского, добавьте ему всего один явный, бескомпромиссный штрих в стиле luxury. Например, отлично подойдет интересный скат крыши (но не массивный, а скорее миниатюрный и элегантный), мансардные окна, изящная терраса с потрясающей мебелью для отдыха или маленький фонтан прямо у входа в дом.
Лучшие материалы для вас на homify:
— Вдохновляющие идеи дизайна из Скандинавии;
— Красивые проекты ландшафтного дизайна.