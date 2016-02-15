​Стильный проект небольшого дома

Гостиная, выглядящая как чарующий рай на земле, шикарная гардеробная, светлая и глянцевая ванная комната, будто из кинофильма о Джеймсе Бонде – этот проект знает, как удивить и вдохновить тех, кто мечтает о жизни в собственном доме!

Несмотря на такие изысканные детали, этот проект остается достаточно бюджетным. По площади он едва превосходит самые стандартные коттеджи, а все идеи могут быть реализованы в другом месте дизайнером в самой скромной манере.

Фотографии данного проекта были предоставлены особенной творческой командой из фирмы TARIMAS DE AUTOR, которая занимается оформлением интерьера с помощью паркетной доски. Именно поэтому мы просим обратить ваше внимание на их работу – минималистичную, в современном стиле и на вид очень люксовую – особенно на фоне белых деталей в интерьере и кремовой цветовой гаммы. Их задача выполнена просто великолепно – кажется, что именно древесина играет здесь главную роль в создании уюта.