​Стильный проект небольшого дома

Гостиная, выглядящая как чарующий рай на земле, шикарная гардеробная, светлая и глянцевая ванная комната, будто из кинофильма о Джеймсе Бонде – этот проект знает, как удивить и вдохновить тех, кто мечтает о жизни в собственном доме!
Несмотря на такие изысканные детали, этот проект остается достаточно бюджетным. По площади он едва превосходит самые стандартные коттеджи, а все идеи могут быть реализованы в другом месте дизайнером в самой скромной манере.
Фотографии данного проекта были предоставлены особенной творческой командой из фирмы TARIMAS DE AUTOR, которая занимается оформлением интерьера с помощью паркетной доски. Именно поэтому мы просим обратить ваше внимание на их работу – минималистичную, в современном стиле и на вид очень люксовую – особенно на фоне белых деталей в интерьере и кремовой цветовой гаммы. Их задача выполнена просто великолепно – кажется, что именно древесина играет здесь главную роль в создании уюта.
Построенный в современном средиземноморском стиле этот мадридский коттедж выглядит почти идеально – кажется, в нем есть все составляющие успешного проекта загородного дома. Немного колорита за счет трюфельного цвета стен и кровли под черепицу, шикарное панорамное остекление в пол на солнечную сторону и красивый, современный и аристократический интерьер создают потрясающую комбинацию!
Сам дом имеет простую планировку – на первом этаже он поделен остеклением на две зоны – гостиную, за которой мы найдем кабинет, прихожую и лестничный холл и столовую, за которой мы видим кулинарную зону. Наверху расположились три приватные комнаты – главная спальня, детская и гостевая, оформленные в светлых тонах.
В этой планировке также есть пара нюансов, на которые стоит обратить свой взгляд. Например, гостиная находится в нише, на уровень ниже уровня пола столовой, как и вторая гостиная для чаепитий с друзьями, которая оформлена не светлой, а темной мягкой мебелью. Паркетная доска при этом выглядит идеальным балансирующим элементом, создающий единую картину и гармонию проекта.
Главная система отопления в доме – установка «теплого пола» на электричестве, позволяющая никогда не думать о превратностях холодной или влажной погоды.
В этом доме мы найдем и несколько трендовых дизайнерских приемов – например, очень популярные кофейные оттенки, двойную пару кресел у окна в стиле транситионал и глянцевый кофейный столик со стеклянной столешницей. Очень удачным выбором можно назвать и подбор светильника – созданный из шаров, которые подвешены по оригинальной спирали, он повторяет арабские мотивы.
За гостиной мы найдем изысканную зону кабинета для встречи деловых гостей. Он тоже оформлен в стиле транситионал и блистает гармонией современности и классики. Подиумы в данной планировке практически незаметны, но эмоционально создают здесь более уютную обстановку.
Главная спальня имеет очаровательный вид на лес и шикарное изголовье в стиле мастер-сьют, заходящее на пространство за прикроватными тумбочками. На втором этаже также реализована система подогрева пола, что делает каждую комнату свободной от дополнительных нагревающих воздух элементов.
Глянцевая и почти футуристичная эта ванная комната имеет незаметную стеклянную перегородку для душа, создающую здесь еще более обворожительную обстановку.
Также в формате главного мастер-сьюта рядом мы найдем и гардеробную с отдельной зоной для туалетного столика и шикарным панорамным зеркалом.
Еще одна приватная комната расположена на мансарде и не имеет традиционного остекления, она используется владельцами как гостевая.
При гостевой комнате и детской мы найдем еще одну ванную комнату, стильно оформленную в стиле европейский урбан. Немного глянца, немного модерна и просто гениальное решение для организации дополнительной лавочки и миниатюрного сада вызывает восторг у любого гостя!
Третья приватная комната – небольшая детская с изысканным оформлением в кремовых тонах – имеет шикарно расположенную кровать прямо под мансардным окном с видом на звездное небо, а также очень эргономичную зону хранения справа, позволяющую дочке всегда держать комнату в порядке.
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